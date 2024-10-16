В «МЮ» ополчились на Фергюсона! Великого тренера сняли с зарплаты и запретили приходить в раздевалку

Легенды клуба в шоке.

«Манчестер Юнайтед» разорвал отношения с легендарным тренером клуба Алексом Фергюсоном. 82-летний шотландец возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год, и за этот период выиграл с ними десятки трофеев. После ухода специалист оставался близок к «МЮ», однако теперь, вероятно, этот период закончился.

Ферги лишили зарплаты и запретили посещать раздевалку

Очевидно, что такими людьми, как Алекс Фергюсон, не разбрасываются. Поэтому сразу же после завершения тренерской карьеры «МЮ» подписал шотландца на должность посла клуба — в 2013 году «дьяволы» сообщали, что Ферги будет получать за свои услуги 2,16 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

Но с приходом нового владельца (зимой 2024 года им стал английский бизнесмен Джим Рэтклифф) в клубе включили режим экономии — текущие траты «МЮ» были признаны неоправданно завышенными. Выплата Фергюсону за представительские услуги больше 2 миллионов фунтов в год тоже попала в категорию ненужных трат, и Алекса уволили.

При этом, по данным The Athletic, который первым и сообщил эту информацию, все прошло мирно и без скандалов. Более того, соглашение «МЮ» и Фергюсона закончит действовать только в конце сезона — то есть с легендой клуба поступили порядочно, предупредив заранее.

Однако следующее решение объяснить уже сложнее — издание Mail Sport сообщило, что сразу за увольнением Фергюсону запретили посещать раздевалку, в которую раньше он имел полный доступ. Кроме того, доступ в помещение закрыли и для футбольного совета «Манчестер Юнайтед», таким образом прервав традицию, существовавшую еще со времен Бобби Чарльтона. При этом тренера по-прежнему ждут на стадионе, у него осталось место в директорской ложе на оставшиеся домашние матчи сезона.

Алекс Фергюсон с «МЮ» после победы в Лиге чемпионов-1998/99. Фото Global Look Press

Легенды клуба в бешенстве

Несмотря на логичность и общий позитивный настрой (ни о каком конфликте вроде бы речи нет), работавшие под началом Фергюсона футболисты очень сильно разозлились. Ярче всех высказался легендарный Эрик Кантона. «Сэр Алекс должен иметь возможность делать в «Манчестер Юнайтед» все, что посчитает нужным, до конца жизни. Какое неуважение, это просто возмутительно. Он навсегда останется моим боссом», — написал экс-нападающий в социальных сетях.

А Пол Гаскойн и вовсе назначил бы Фергюсона на должность главного тренера «МЮ» на один сезон. «Я бы хотел, чтобы сэр Алекс занял пост хотя бы на один сезон и просто посмотрел, что он может сделать с этими игроками», — заявил экс-полузащитник сборной Англии в разговоре со SportsCasting.

В России тоже не понимают, что происходит. Бывший игрок «Фулхэма» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» назвал ситуацию в «МЮ» удивительной.

«Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент «Манчестер Юнайтед» из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба. Дисбаланс в команде и управлении, непонятные действия в руководстве клуба. Никак не могут уволить главного тренера, который уже достал всех — не только болельщиков, но и всю команду. Будем надеяться, что черная полоса скоро закончится», — сказал Погребняк «СЭ».

На данный момент «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы дела тоже не очень — там «дьяволы» расположились на 21-й строчке по итогам двух туров.