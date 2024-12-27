У «МЮ» потекла крыша. Что нужно сделать Амориму, чтобы вытащить клуб из кризиса

Португалец тяжело начал в Манчестере.

Минута из жизни нынешнего «МЮ». На пресс-конференции Рубен Аморим после домашнего разгрома от «Борнмута» только что ответил на вопрос о в очередной раз оставшемся вне заявки Маркусе Рэшфорде и готовился пояснять причины обильной ротации состава, когда с потолка начало капать.

«Мы не можем позволить стать нормой таким результатам. Это тяжелый момент. И если бы я мог тут же все исправить, то сразу решил бы все проблемы, даже эту, — сказал португалец, показывая на капающую воду. — Но есть и позитивный момент — я знаю, что надо делать».

Протекающая крыша на «Олд Траффорд» — олицетворение того хаоса, который творится в клубе. Когда ненавидимое манкунианскими фанатами семейство Глейзеров продало «МЮ» Джиму Рэтклиффу, у многих появилась надежда, что наконец-то сейчас все начнет постепенно налаживаться. Но пока решения нового руководства вызывают большие вопросы — стадион по-прежнему в ужасном состоянии, Алексу Фергюсону сообщили, что по окончании сезона он закончит свою работу посла клуба, а сотрудников клуба либо массово увольняют, либо жестко срезают льготы вплоть до бесплатного проезда до стадиона во время матчей (недавно Бруну Фернандешу даже запретили заплатить за них).

Но больше всего сомнений вызывают кадровые решения. Летом 2024-го «МЮ» продлил контракт с Эриком тен Хагом, потратив почти 215 миллионов евро на трансферы. А уже в октябре отправил голландца в отставку, заплатив ему масштабную неустойку в 22 миллиона. Где логика?

Очевидно, Рэтклифф проводит в «Юнайтед» революцию, не боясь рубить сплеча. Говорит об этом и почти полная замена менеджеров на руководящих должностях. 39-летний талант Рубен Аморим — хороший выбор на пост тренера, но пока под его руководством команда продолжает буксовать. За 10 матчей при нем «красные дьяволы» одержали четыре победы и шесть раз проиграли. Да, была славная (но во многом случайная) победа над терпящим крушение «Манчестер Сити», но в остальном результаты удручают, особенно последние — поражения от «Борнмута» (0:3) и «Вулверхэмптона» (0:2) лишь подтверждают тезис, что шоковая терапия со сменой тренера не сработала. И вот что нужно сделать Амориму, чтобы хоть как-то разобраться с тяжелым наследством.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» спорят с судьей Тони Харрингтоном. Фото Reuters

Побеждать несмотря ни на что

Это самое банальное, но и самое эффективное оружие. Аморим признает, что ему нужно время для насаждения своих идей, но есть масса примеров команд, которые набирают очки, не показывая выразительный футбол. В этот переходный сезон такой подход может стать лучшим путем — так действовал Сульшер, и до поры до времени это работало.

«МЮ» вылетел из Кубка лиги, но в целом ситуация поправима. До зоны Лиги чемпионов семь очков, еще есть время исправить ситуацию. Плюс в Лиге Европы пока удается одерживать победы, есть все шансы попасть в восьмерку лучших и отправиться в 1/16 напрямую. Все это на поверхности, но как добиться этих побед?

Разобраться с составом

После поражения от «Ноттингем Форест» на Аморима обрушились с критикой за странные замены. К 66-й минуте португалец выпустил на поле трех новых футболистов, в том числе поменяв двух из трех центральных защитников в его любимой формации 3-4-3. Да, к тому моменту «МЮ» уже проигрывал 2:3, но действий тренера не понял, в частности, Гари Невилл:

«Когда вы постоянно меняете игроков, постоянно тасуете защитную тройку и убираете пятерых футболистов после двух третей игры (если точно, то к 76-й минуте. — Прим. «СЭ»), вы, по сути, говорите своим игрокам, что не доверяете им. Тен Хаг тоже постоянно менял защитников и хавбеков, трансформируя систему. Так невозможно добиться стабильности. Замененные в первом тайме с «Форест» играли не так уж плохо. А после замен команда стала бесформенной и окончательно развалилась».

Аморим и правда проводит широкую ротацию — за 10 матчей он использовал 24 футболиста. Но Рубен объясняет это просто — так он предотвращает травмы в жестком графике. В любом случае пока очевидно, что новый тренер не определился со стартовым сочетанием. Хотя оно и понятно — годами тен Хаг строил «МЮ» по схеме 4-3-3, а тут пришел Аморим со своими 3-4-3, и на переучивание игроков точно нужно время. Особенно с учетом того, что команду пришлось подхватывать на лету.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Фото Reuters

Улучшить физподготовку

Тот же Гари Невилл на прошлой неделе подсветил еще одну проблему «МЮ» — команда находится на 16-м месте в АПЛ по преодоленной дистанции и в 15 из 18 туров уступила сопернику по намотанному километражу.

«Ни одна команда не станет хорошей без упорной работы, — говорит Невилл. — Вы ничего не заслуживаете, если вас обгоняют каждую неделю».

Аморим подтверждает, что проблема есть: «Мы должны быть намного лучше готовы физически, чтобы справляться с высоким давлением, объемом высокоскоростного бега и прочим, но нам нужно время, чтобы исправить это».

«Спортинг» Аморима был одной из самых интенсивных команд Португалии, да и в целом его система предполагает большой объем беговой работы и эффективное использование пространства. Но в нынешнем сезоне футболисты «МЮ» кажутся какими-то разобранными и не готовыми держать необходимый темп. Вопросы, конечно, к штабу тен Хага, который должен был закладывать «физику» на летних сборах. Сейчас же исправлять ситуацию сложно — Boxing Day не даст времени на передышку.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Поправить ментальность игроков

После разгрома от «Борнмута» Аморим признал, что причиной неуверенной игры в обороне являются нервы. И отметил, что футболистам трудно быть уверенными в себе, когда они находятся во второй половине турнирной таблицы. Нервозность и правда бросается в глаза — чем еще объяснить невероятный факт, что два матча подряд «Юнайтед» пропускает после прямых ударов с угловых?

Очевидно, Рубен пытается прокачать и дисциплину. Тен Хаг использовал свои методы, отстранял и Рэшфорда, и Криштиану Роналду. Правда, максимум на один матч. Аморим же действует куда жестче — того же Рэшфорда не включает в заявку уже три игры подряд.

«Я говорю с Маркусом каждый день, — признается тренер. — Убрать его из состава — лишь мое решение. Я пытаюсь делать все по-своему и знаю, для чего все это. Если я не буду придерживаться своей идеи, то потеряю себя. Чтобы вернуться, Рэшфорду нужно сделать все возможное, чтобы стать лучшей версией себя. Все игроки знают, чего я от них хочу, в том числе и Маркус. Большой талант — это груз ответственности, вы должны тянуть всех за собой. Это один из худших моментов для нашего клуба, но мы должны с этим справиться и быть сильными. Вот чего я хочу от каждого игрока в команде».

Проблема дисциплины касается даже капитана и лучшего игрока команды Бруну Фернандеша, который в матче с «Вулвз» схватил уже третье удаление в сезоне и повторил рекорд Неманьи Видича. Если нервы не выдерживают даже у такого мастодонта, с менталкой в команде явно что-то не так. И в таком случае можно понять Аморима, который прибегает к крайним мерам.

Рубен Аморим. Фото Global Look Press

Не потерять себя

Отвечая на вопрос про Рэшфорда, Аморим сказал, что будет делать все по-своему, иначе потеряет себя. Эти слова подчеркивают веру португальца в собственные методы, и это вроде как должно успокоить фанатов. Они уже видели, как тен Хаг пошел на компромисс со своими убеждениями в начале своего английского пути, когда сказал, что «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс», а после поражения в первых двух матчах отказался от концепции доминирования и сосредоточился на построении контратакующей модели.

Той же концепции придерживался и Уле Гуннар Сульшер, при нем «МЮ» вскарабкивался на третье место, но затем его систему раскрыли, и команда стала очень уязвима. В последние годы «Юнайтед» шел по пути упрощения и в итоге оставался ни с чем (не считать же весомыми достижениями победы в Кубке Англии и Кубке лиги?). Аморим собирается менять концепцию — он будет стоять на своей модели до последнего.

«У меня было то же самое и даже хуже в начале карьеры в «Спортинге», — признается тренер. — Да, масштабы разные: «Спортинг» популярен в Португалии, а «МЮ» знают во всем мире. Но чувства для меня одни и те же. Такое случается со многими клубами, но мы способны это изменить, нужно время и каждодневная работа».

Тут хочется пожелать Амориму удачи — не потерять себя в нынешнем «Манчестер Юнайтед» задача очень сложная. Нужна стойкость духа и большая вера в свои идеи. Иначе крыша может потечь не только в прямом смысле этого слова.