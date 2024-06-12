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Сегодня, 21:30

«МЮ» хочет продлить контракт с тен Хагом. Игроки ожидали увольнения тренера

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Эриком тен Хагом
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Эрик тен Хаг.
Фото AFP
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Победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» спасла Эрика.

Кажется, эпопея с выбором главного тренера в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Боссы клуба предложат Эрику тен Хагу продление контракта еще на два года. Действующее соглашение с 54-летним нидерландцем действует до конца июня 2025-го, а новое будет рассчитано до лета 2027 года.

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Как утверждает The Telegraph, предварительное соглашение о продолжении сотрудничества было принято во вторник. Тен Хаг хочет остаться в команде, несмотря на переговоры «МЮ» с другими специалистами, которые могли сменить его на посту главного тренера.

За несколько недель «Манчестер» провел переговоры с Томасом Тухелем, который в итоге взял паузу в тренерской карьере после ухода из «Баварии», а также встретился с представителями наставника «Брентфорда» Томасом Франком. Кроме того, «Красные дьяволы» обсуждали кандидатуры Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Кирана Маккенны. Последний вывел в АПЛ «Ипсвич Таун» по итогам сезона-2023/24.

В конце концов, руководители «Манчестер Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэтклиффом решили сохранить тен Хага на посту главного тренера. Одним из поводов стала победа клуба над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии-2024. Боссы «МЮ» верят, что голландский специалист сможет «улучшить состояние команды». По их мнению, тен Хаг заслуживает шанс показать свои менеджерские навыки в рамках новой спортивной структуры: ее создают Рэтклифф с компанией INEOS под руководством нового исполнительного директора «МЮ» Омара Беррады, который официально приступит к своей работе в июле.

Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Как сообщают журналисты, сам тен Хаг был разочарован фактом переговоров «МЮ» с другими тренерами, но в то же время с понимаем отнесся к тому факту, что его будущее в клубе находится под вопросом.

Победа в Кубке Англии над «Ман Сити» стала важным фактором, так как «МЮ» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. В клубе также обратили внимание на реакцию болельщиков, большинство которых готово дать второй шанс тренеру. С таким же тезисом выступил в своих соцсетях легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

«Приятно проснуться от такой новости, но мне казалось, что 0:4 от «Кристал Пэлас» были похожи на конец, — написал Скоулз. — Нужны серьезные перемены. Болельщики оказали тен Хагу и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают лучшего в следующем сезоне».

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По данным того же The Telegraph, до появления первых новостей о желании «МЮ» сохранить тен Хага футболисты команды считали его увольнение самым вероятным исходом. Уверенность игроков в этом подкрепила информация о переговорах с другими тренерами. Тем не менее большинство футболистов «МЮ» довольны, что больше нет неопределенности с главным тренером, который будет готовить их к новому сезону.

«МЮ» при тен Хаге занял восьмое место с 60 очками по итогам сезона в АПЛ-2023/24. Это антирекорд клуба. Ранее самым худшим показателем был сезон-2013/14 при Дэвиде Мойесе — тогда «красные дьяволы» стали седьмыми с 64 баллами в турнирной таблице.

Дэвид Мойес.
Фото Global Look Press

Очевидно, что повторение похожей истории может привести к увольнению, а пока остается ждать официальных подтверждений по будущему тен Хага.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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