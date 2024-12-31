«МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды

Пора возвращать тен Хага?

«Манчестер Юнайтед» в 19-м туре АПЛ дома проиграл «Ньюкаслу» (0:2). Для команды Рубена Аморима это поражение стало четвертым подряд, а турнирное положение в АПЛ все ухудшается — недалеко уже зона вылета. Несмотря на смену тренера, «красные дьяволы» погрузились в очередной кризис.

Гора антирекордов

Поражение «Юнайтед» от «сорок» не стало крупной неожиданностью — все-таки соперник набрал форму и поднялся на пятое место чемпионата Англии. Но оно ознаменовало собой веху кризиса «Манчестер Юнайтед». После него команда установила несколько исторических антирекордов — загибайте пальцы:

22 очка за 19 матчей — худший результат «МЮ» за первую половину сезона АПЛ. До этого минимумом оставались 28 баллов в сезоне-2019/20.

Впервые с 1989 года (за 35 лет) «дьяволы» закончили календарный год ниже седьмого места чемпионата Англии. Сейчас команда идет 14-й.

Впервые с сентября 1930 года «Юнайтед» потерпел шесть поражений за месяц во всех турнирах. А конкретно в чемпионате Англии «МЮ» уступил пять раз за декабрь — худший показатель за 62 года. Также манкунианцы впервые за девять лет уступили в трех играх АПЛ подряд.

В декабре «красные дьяволы» пропустили 18 раз — так много не было с марта 1964-го.

В восьми первых матчах Рубена Аморима в АПЛ «МЮ» потерпел пять поражений — это худший результат для тренеров клуба за 103 года.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

После игры с «Ньюкаслом» Аморим признал, что соперник полностью превзошел его футболистов. «Они были лучше. Они контролировали ход встречи и все делали как команда. У нас игроки скорее пытались действовать индивидуально, но они стараются. Я буду продолжать придерживаться своих идей до тех пор, пока они не поменяют тренера. Я здесь из-за своих идей, и я буду продолжать следовать своим идеям до конца», — высказался португалец.

Зона вылета всего в семи очках

Серия поражений серьезно осложнила турнирное положение «МЮ» — команда в чемпионате Англии находится уже на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на семь очков. В АПЛ она проиграла в пяти из последних шести туров, а победу добыла только в матче против другой кризисной команды — «Манчестер Сити» (2:1).

«Дьяволы» не играли за пределами высшего дивизиона с сезона-1974/75, однако Аморим допустил, что в нынешней кампании команда будет заниматься сохранением места в АПЛ. «Может ли этот сезон стать борьбой за выживание? Я думаю, это возможно, и мы должны быть честными с нашими болельщиками. Нам нужно что-то изменить, но этот сезон будет очень трудным для всех. Это может сделать нас сильнее, и мы должны биться», — сказал португалец для BBC.

Впереди — игры с топ-клубами

Далее «МЮ» ждут новые проверки, после которых серия поражений может продлиться. 5 января «красные дьяволы» в 20-м туре АПЛ сойдутся с лидирующим «Ливерпулем», который проиграл лишь раз во всех турнирах — 14 сентября минимально уступил «Ноттингему» (0:1). 12 января состоится встреча с «Арсеналом» в Кубке Англии — команда Микеля Артеты идет второй в премьер-лиге по потерянным очкам.

Аморим возглавил «МЮ» в ноябре, заменив Эрика тен Хага: за 11 матчей во всех турнирах у него шесть поражений и лишь четыре победы. В последних трех играх «красные дьяволы» даже не забивали.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Следующий матч «МЮ» проведет 5 января — против «Ливерпуля». На победу манкунианцев в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 10.0, что примерно 6% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (16%), успех мерсисайдцев — за 1.27 (78%).