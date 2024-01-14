2:2 на «Олд Траффорд».

Необычный случай Онана

Судя по всему, у Эрика тен Хага бесконечный кредит доверия. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже не раз оказывался на грани потери работы, но всякий раз слухи о скорой отставке голландца оказывались сильно преувеличены. Доверием, безусловно, тен Хагу надо пользоваться и исправлять ситуацию.

А она у «МЮ» все еще аховая. За весь насыщенный матчами декабрь «красным дьяволам» удалось выиграть всего дважды. Невероятная по сценарию и сожженным эмоциям победа над «Астон Виллой» должна была стать для «Юнайтед» чем-то вроде трамплина, но сразу после нее команда тен Хага уступила «Ноттингем Форест» и еще крепче увязла в середине таблицы.

Напротив, у «Тоттенхэма» после ноябрьского спада выправились и игра, и результат, а накануне встречи с «МЮ» «шпоры» еще и получили усиление: нападающий Тимо Вернер сразу же отправился в стартовый состав, а центральный защитник Раду Драгушин начал матч в запасе. Правда, в то же время «Тоттенхэм» недосчитался нескольких важных игроков: Биссума и Сарр улетели на Кубок африканских наций, а Сон Хын Мин — на Кубок Азии.

У «Юнайтед» тоже хватает футболистов с других континентов, но пока «дьяволы» лишились только одного игрока ротации — Амрабата. А вот Онана остался. У голкипера сборной Камеруна сложилась уникальная ситуация: в воскресенье он провел матч с «Тоттенхэмом», а уже в понедельник в Кот-д'Ивуаре наверняка выйдет в стартовом составе своей национальной команды на игру с Гвинеей. Финальный свисток матча в Манчестере и старт встречи в Ямусукро разделят меньше 24 часов.

Результативный тайм

Уже по стартовым минутам стало понятно, почему «Юнайтед» так хотел продержать вратаря у себя как можно дольше. Тен Хаг прежде всего ценит Онана за его игру ногами и пользу при начале атак, и эти способности понадобились «МЮ» на первых же минутах: камерунец быстро ввел мяч, а уже через несколько секунд он оказался в сетке ворот «Тоттенхэма». Хейлунн забил второй мяч в чемпионате.

Но хозяева недолго радовались. Их уже не первый раз в сезоне подвела оборона при стандартах: Порро идеально исполнил подачу с углового, а Ришарлисон сравнял счет. У бразильца — шесть голов в шести последних встречах АПЛ.

Ришарлисон забивает гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters

Матчи «Тоттенхэма» в текущем сезоне часто получаются зрелищными и результативными, так что и подобный старт игры был многообещающим. Так оно и вышло: оба соперника атаковали намного лучше, чем оборонялись, что и вылилось в красивый итоговый счет. Необычными были и тактические задумки тренеров. Например, главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу решил отвести Вернеру достаточно широкую роль на левом фланге, а бровочника Удоги при позиционных атаках он сделал атакующей «восьмеркой». Итальянец, кстати, в конце основного времени первого тайма едва не забил комичный автогол — попал в штангу.

Начатое Удоги доделал Рэшфорд. К игре форварда сборной Англии в этом сезоне гигантское количество вопросов, но здесь он был великолепен и вывел «МЮ» вперед в конце первого тайма. Поразительно, но это первый гол Маркуса в сезоне на «Олд Траффорд».

Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Логичная ничья

«Тоттенхэм» во второй раз за матч оказался в статусе отстающего, но игра была равной, так что от лондонцев стоило ждать прорыва. Прямо перед перерывом Ромеро попал в перекладину, а сразу после — «шпоры» забили. Отличился Бентанкур, а голевой пас ему сделал Вернер. Всего за 47 минут немец повторил то число результативных передач, которое оформил за весь чемпионат-2021/22, защищая цвета «Челси».

Во втором тайме то ли «шпоры» прибавили, то ли «МЮ» сдал. В основное время у ворот «Тоттенхэма» возник только один опасный момент, когда Мактоминей издали пробил рядом со штангой. Нельзя сказать, что и лондонцы максимально приблизились к третьему мячу, но опасных подходов у ворот Онана хватало.

Финальное слово в матче осталось все же за хозяевами — за минуту до окончания встречи Мактоминей мог забить головой, но не попал в створ.

2:2 — логичный исход бодрой встречи, в которой никто не владел игровым преимуществом на протяжении длительного отрезка. Но кого эта ничья устраивает? Вопрос.