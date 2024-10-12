О тренере, результатах и ожиданиях от сезона.

Для «Манчестер Юнайтед» сезон-2024/25 начался неважно — манкунианцы проиграли в матче за Суперкубок «Ман Сити», а за семь туров АПЛ одержали всего две победы и сейчас находятся во второй половине турнирной таблицы. О причинах провальных результатов с «СЭ» пообщался бывший легендарный футболист «красных дьяволов», двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис.

— В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим?

— Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все.

— По набранным очкам на старте чемпионата (8 очков в первых семи турах АПЛ) это худший сезон для «МЮ».

— Вроде бы в мою бытность был самый худший старт (имеется в виду сезон-1992/93. — Прим. «СЭ»). Но неважно, как начали, важно, как закончили, а мы в тот раз выиграли чемпионат Англии. Помню, нас Фергюсон возил в гольф поиграть и отдохнуть, чтобы отвлечься.

— Сейчас в команде такого не видно?

— Понимаете, времена меняются. Я уже говорил, что тен Хаг никого не допускает даже на тренировки и на базу, будто прячется. А чего он прячется? Команда на 14-м месте, а он все прячется. Он что, сумасшедший, я не понимаю? Это клоунада, просто смешно.

— Сейчас кресло под ним сильно качается.

— Надо было его убирать еще в прошлом сезоне. Убирайте его, чтобы его даже близко не было около «Манчестер Юнайтед»! Но руководство этого не понимает. Там были американцы, а для них главное — это бизнес и деньги. Они не футбольные люди, а «Манчестер Юнайтед» для них — не футбольный клуб, а чисто способ заработать денег (зимой 2023 года клуб выкупил британский бизнесмен Джим Рэтклифф. — Прим. «СЭ»). У «МЮ» были и есть имя и история, но для них это пустое место. Эти американцы — жулики и негодяи, которые уничтожают футбол и нашу команду. И это не только мое возмущение: болельщики тоже совершенно недовольны ими.

— Если говорить о кандидатах на пост главного тренера, то сейчас называют Томаса Тухеля, Руда ван Нистелроя и Гарета Саутгейта. Кто из них, по вашему мнению, больше подходит «МЮ»?

— Думаю, что на данный момент Тухель — более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу.

Томас Тухель. Фото Global Look Press

— Кого бы вы могли выделить в положительном ключе из нынешнего состава «Юнайтед»?

— Честно говоря, немногих. Конечно же, это Бруну Фернандеш, еще третий номер, защитник (Нуссаир Мазрауи. — Прим. «СЭ»). А так, честно сказать, больше никого назвать не могу.

— Даже из летних новичков кроме Мазрауи выделить никого не можете?

— По ним пока сказать что-то сложно. В конце сезона уже можно будет, а пока — проблематично.

— Сейчас «МЮ» покупает много игроков из Нидерландов или эредивизи под тен Хага. Это нормально?

— Слушайте, еще в советские времена великий тренер Валерий Васильевич Лобановский, царствие ему небесное, сказал: «Когда больше двух грузин в команде — это не команда». И когда больше двух голландцев в команде — это тоже уже не команда. Я сам это прошел в «Рейнджерс», когда у нас было восемь голландцев, мы пострадали от того, что Дик Адвокат, на тот момент главный тренер, набрал этих игроков. Хотя по именам команда была сумасшедшая: де Бур, ван Бронкхорст, итальянец Гаттузо и многие другие. Но не было самой команды и взаимопонимания. Поэтому совершенно непонятно, что хочет сделать тен Хаг со всеми этими голландцами в «Манчестер Юнайтед». Кажется, ему по одному месту на команду и единственное, чего он хочет — это заработать денег.

— Какой бы вы дали прогноз на этот сезон для «МЮ»?

— На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера». Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» — клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит.

Денис Сафронов