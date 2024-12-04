«Он кого-то обидел? Я так не думаю». В Англии могут наказать футболиста «Кристал Пэлас» за надпись об Иисусе на радужной повязке

И он не один отказывается поддерживать акцию.

Марку Гехи, вероятно, грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA), после того как капитан «Кристал Пэлас» нанес религиозное сообщение на радужную повязку. Первое предупреждение было проигнорировано англичанином, второе — еще не вынесено. Впрочем, отказывается поддерживать ЛГБТ-сообщество* (запрещенная в России экстремистская организация) не только он.

Что сделал Гехи

В Англии проходит акция Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества и борьбы с гомофобией, согласно которой капитаны футбольных команд во время встреч должны носить радужные повязки.

Во вторник, 3 декабря, «Ипсвич Таун» принимал «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура АПЛ. Капитан гостей Марк Гехи вышел на поле с такой повязкой, но уже во второй раз подряд, игнорируя полученное ранее предупреждение от FA, нанес на нее религиозную надпись. На этот раз болельщики могли прочесть на ткани слова: «Иисус любит тебя».

Дело в том, что 30 ноября защитник, представляющий сборную Англии, также вывел свою команду с капитанской повязкой на игру 13-го тура АПЛ против «Ньюкасл Юнайтед» и написал на ней «Я люблю Иисуса». Своим действием Гехи нарушил правило FA о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. После этого организация вынесла игроку предупреждение, но без денежного штрафа, и сообщила, что свяжется с ним и клубом для разъяснений обстоятельств инцидента. Нарушение же в игре против «Ипсвич Таун» пока остается без комментариев.

По окончании встречи во вторник защитник выложил в социальных сетях видео, в котором повторил свое сообщение: «Иисус любит тебя. Оставайся благословенным».

Стоит отметить, что отец Марка — служитель местной церкви на юго-востоке Лондона. Он выступил в поддержку сына. По мнению Джона Гехи, каждый имеет право на свободу самовыражения.

«Он кого-то обидел? Я так не думаю. Я верю в то, что говорит Библия, Иисус любит каждого, и, по моему мнению, Марк никого не обидел тем, что он написал — заявил Джон Гехи Mail Online. — Мы в этой стране такие толстокожие, Бог везде в этой стране, и я знаю, что все меняется из-за разных верований, но это все еще христианская страна. Поэтому я не вижу ничего оскорбительного. Он набожный христианин, сын церковного служителя, и он согласился надеть повязку, чтобы приветствовать всех в футболе, но проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что игроки теперь используются в качестве ораторов».

Марк Гехи. Фото Reuters

Что за правило нарушил Гехи

Правило FA о религиозных или политических сообщениях на экипировке (Rule A4), которое нарушил Гехи, звучит так: «Запрещается появление на любом предмете одежды, футбольных бутсах или другом снаряжении любого неприятного, угрожающего, оскорбительного, неприличного, дискриминационного или иного оскорбительного с этической или моральной точки зрения сообщения, а также любого политического или религиозного послания. Реклама табачных изделий запрещена».

Четких санкций документ FA «о регулировании формы и рекламы» не дает. Но предыдущие подобные кейсы с футболистами приводили лишь к денежному штрафу, так что дисквалификации Марка не ожидается.

Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш празднуют гол в матче «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Фото Reuters

В «МЮ» отказалась вся команда

Гехи не единственный, кто не поддержал Rainbow Laces. Египтянин Сэм Морси, капитан «Норвич Таун», оказался первым, кто вообще отказался надевать повязку в радужных цветах. Причиной стал тот факт, что Сэм — практикующий мусульманин.

В FA считают участие в акции делом Морси и клуба, поэтому не стали расценивать такое решение как какое-либо нарушение регламента. Так что во вторник, 4 декабря, в матче против «Кристал Пэлас» он вышел с повязкой белого цвета.

Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» не стали надевать экипировку в поддержку сообщества ЛГБТ перед воскресным матчем 13-го тура АПЛ против «Эвертона» после отказа Нусаира Мазрауи присоединиться к инициативе. Игроки решили так поступить, чтобы марокканец не выглядел единственным, кто вышел на поле в обычной форме.

«МЮ» даже пришлось выступить с заявлением: «Клуб уважает болельщиков из всех слоев общества, включая представителей сообщества ЛГБТ, и мы твердо привержены принципам разнообразия и инклюзивности. Мы демонстрируем эти принципы посредством ряда мероприятий, включая поддержку нашего клуба болельщиков Rainbow Devils, а также кампаний в поддержку наших поклонников сообщества ЛГБТ и борьбу со всеми формами дискриминации. Игроки имеют право придерживаться собственного мнения, особенно в отношении своей веры, и иногда оно может отличаться от позиции клуба».

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Никита Петрищев