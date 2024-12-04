«Он кого-то обидел? Я так не думаю». В Англии могут наказать футболиста «Кристал Пэлас» за надпись об Иисусе на радужной повязке

Скандалы
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Марку Гехи, вероятно, грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA), после того как капитан «Кристал Пэлас» нанес религиозное сообщение на радужную повязку. Первое предупреждение было проигнорировано англичанином, второе — еще не вынесено. Впрочем, отказывается поддерживать ЛГБТ-сообщество* (запрещенная в России экстремистская организация) не только он.
В Англии проходит акция Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-сообщества и борьбы с гомофобией, согласно которой капитаны футбольных команд во время встреч должны носить радужные повязки.
Во вторник, 3 декабря, «Ипсвич Таун» принимал «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура АПЛ. Капитан гостей Марк Гехи вышел на поле с такой повязкой, но уже во второй раз подряд, игнорируя полученное ранее предупреждение от FA, нанес на нее религиозную надпись. На этот раз болельщики могли прочесть на ткани слова: «Иисус любит тебя».
Дело в том, что 30 ноября защитник, представляющий сборную Англии, также вывел свою команду с капитанской повязкой на игру 13-го тура АПЛ против «Ньюкасл Юнайтед» и написал на ней «Я люблю Иисуса». Своим действием Гехи нарушил правило FA о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. После этого организация вынесла игроку предупреждение, но без денежного штрафа, и сообщила, что свяжется с ним и клубом для разъяснений обстоятельств инцидента. Нарушение же в игре против «Ипсвич Таун» пока остается без комментариев.
По окончании встречи во вторник защитник выложил в социальных сетях видео, в котором повторил свое сообщение: «Иисус любит тебя. Оставайся благословенным».
Стоит отметить, что отец Марка — служитель местной церкви на юго-востоке Лондона. Он выступил в поддержку сына. По мнению Джона Гехи, каждый имеет право на свободу самовыражения.
«Он кого-то обидел? Я так не думаю. Я верю в то, что говорит Библия, Иисус любит каждого, и, по моему мнению, Марк никого не обидел тем, что он написал — заявил Джон Гехи Mail Online. — Мы в этой стране такие толстокожие, Бог везде в этой стране, и я знаю, что все меняется из-за разных верований, но это все еще христианская страна. Поэтому я не вижу ничего оскорбительного. Он набожный христианин, сын церковного служителя, и он согласился надеть повязку, чтобы приветствовать всех в футболе, но проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что игроки теперь используются в качестве ораторов».
Правило FA о религиозных или политических сообщениях на экипировке (Rule A4), которое нарушил Гехи, звучит так: «Запрещается появление на любом предмете одежды, футбольных бутсах или другом снаряжении любого неприятного, угрожающего, оскорбительного, неприличного, дискриминационного или иного оскорбительного с этической или моральной точки зрения сообщения, а также любого политического или религиозного послания. Реклама табачных изделий запрещена».
Четких санкций документ FA «о регулировании формы и рекламы» не дает. Но предыдущие подобные кейсы с футболистами приводили лишь к денежному штрафу, так что дисквалификации Марка не ожидается.
Гехи не единственный, кто не поддержал Rainbow Laces. Египтянин Сэм Морси, капитан «Норвич Таун», оказался первым, кто вообще отказался надевать повязку в радужных цветах. Причиной стал тот факт, что Сэм — практикующий мусульманин.
В FA считают участие в акции делом Морси и клуба, поэтому не стали расценивать такое решение как какое-либо нарушение регламента. Так что во вторник, 4 декабря, в матче против «Кристал Пэлас» он вышел с повязкой белого цвета.
Кроме того, игроки «Манчестер Юнайтед» не стали надевать экипировку в поддержку сообщества ЛГБТ перед воскресным матчем 13-го тура АПЛ против «Эвертона» после отказа Нусаира Мазрауи присоединиться к инициативе. Игроки решили так поступить, чтобы марокканец не выглядел единственным, кто вышел на поле в обычной форме.
«МЮ» даже пришлось выступить с заявлением: «Клуб уважает болельщиков из всех слоев общества, включая представителей сообщества ЛГБТ, и мы твердо привержены принципам разнообразия и инклюзивности. Мы демонстрируем эти принципы посредством ряда мероприятий, включая поддержку нашего клуба болельщиков Rainbow Devils, а также кампаний в поддержку наших поклонников сообщества ЛГБТ и борьбу со всеми формами дискриминации. Игроки имеют право придерживаться собственного мнения, особенно в отношении своей веры, и иногда оно может отличаться от позиции клуба».
Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
Никита Петрищев