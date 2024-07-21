Пьяные загулы, жесткие нарушения ПДД, позорная статистика. Звезда «МЮ» Рэшфорд рушит свою карьеру

Пора исправлять ситуацию.

Когда-то совсем юный Маркус Рэшфорд считался главной надеждой «Манчестер Юнайтед». Да что там, всей Англии. Ходжсон по делу брал 18-летнего нападающего на Евро во Францию, а Луи ван Гал называл его «особым талантом». Форвард еще полтора года назад вселил в болельщиков веру, сделав 16+3 за первые 20 матчей после чемпионата мира.

Но к октябрьскому 27-летию «десятка» «МЮ» подходит с восемью голами в 43 матчах прошедшего сезона, пропущенным Евро, явными трудностями в коммуникации с окружающими и чернеющим имиджем. Молодость позади, а проблем все больше. По идее, карьера Рэшфорда только приближается к экватору, но количеству нефутбольных мутных историй за его спиной «позавидуют» многие коллеги.

Футбол не на первом месте

Начиналось все с безобидной благотворительности. В 2017 году Маркус помог жертвам теракта в Манчестере — встретился с пострадавшими и поучаствовал в сборе денег. Спустя пару лет футболист запустил акцию, которая помогала бездомным получить предметы первой необходимости: теплую одежду, зубную щетку, носки и еще ряд полезных вещей.

Англичанин увлекся. К концу пандемии список добрых дел пополнился еще почти десятком позиций. «Я играю в футбол. Но это временно, ведь я когда-нибудь закончу карьеру. Не хочу, чтобы меня запомнили просто как футболиста из команды АПЛ. У меня есть возможности, поэтому моя величайшая миссия — творить добро. Я делаю это через благотворительность, ведь пока это самый доступный способ сделать жизнь людей чуть ярче», — объяснял свои действия Рэшфорд.

Нужная помощь хороша в любых объемах, поэтому здесь к Маркусу не может быть вопросов. Но уже тогда некоторым из поддерживающих «МЮ» показалось, что нападающий думает о футболе не в первую очередь. За вполне успешным сезоном-2019/20 (17+6 в АПЛ) последовал спад, а через два года цифры форварда упали почти на дно — всего четыре мяча за весь чемпионат.

Не считая вспышки из первой половины 2023-го, Рэшфорд к сияниям на поле так и не вернулся. Параллельно одна за другой всплывают неприятные ситуации. В прошлом сентябре игрок ехал с базы «Юнайтед» на Rolls-Royce за 800 тысяч евро и врезался в другую машину, за рулем которой находилась 74-летняя женщина. Никто, кроме автомобилей и дорожного столба, к счастью, не пострадал.

В конце января 2024-го главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий не сыграет против «Ньюпорта» в Кубке, потому что приболел. Слова голландца так и остались бы без пристального внимания, если бы более чем здорового Маркуса не обнаружили в ночном клубе Белфаста — с алкоголем и электронными сигаретами. Мало того, футболист напился и стал разбрасывать по заведению купюры. Издание The Athletic писало, что за два дня Рэшфорд потусовался в трех заведениях и все равно успевал на тренировку, но сообщил клубу о выдуманной болезни.

Маркус Рэшфорд на тренировке «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press

Проблемы после провального финала Евро

На этом негативные инсайды не заканчиваются. Британские медиа сообщали о конфликте форварда с тен Хагом — якобы ему непонятны идеи Эрика. А на фоне загулов отношения натянулись еще сильнее. Череда скандалов ожидаемо привела к отрицательной реакции фанатов. В июне портал Give Me Sport опубликовал необычную статистику, согласно которой Рэшфорд с почти двукратным запасом стал лидером премьер-лиги по количеству полученных оскорбительных сообщений в соцсетях за прошлый сезон — 707 160 постов.

Масла в огонь ненависти подливает постоянное присутствие около футболиста «ПСЖ». Парижане уже несколько лет общаются с Маркусом и планировали заменить им Мбаппе. И как рассчитывать на игрока, который регулярно попадает в замесы, не дает никакого результата, ругается с тренером и плывет психологически?

К слову, о последнем. 18 июля появилась информация о лишении Рэшфорда водительских прав. Англичанин на бешеной скорости удирал от полицейских — патрульная машина ехала 104 мили в час, но все равно отставала, — а когда Маркус все же сдался, то заявил, что его постоянно преследует некто на белом авто. Сотрудники правопорядка честно отсмотрели камеры и не заметили ничего подобного.

Возможно, Маркуса подкосила ошибка в послематчевой серии пенальти в финале Евро-2020. Хронологически все сходится, именно с сезона-2020/21 началось конкретное падение. Игрок говорит о понимании происходящего и буквально клянется, что наладит контакт с тен Хагом, сделает все для возвращения в сборную и поработает над собой.

Последние несколько лет не дают оснований ему верить. Пока это лишь слова. Заканчиваем тем, с чего начинали. Молодость позади, проблем все больше. В подобных обстоятельствах исправить что-то можно только делом. Соответственно, нужно меньше слов.