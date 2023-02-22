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Сегодня, 19:35

Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу

Отдел фото «СЭ»
Фото Getty Images
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Традиционный масленичный футбол посещают даже королевские особы.

Ежегодно в канун Великого поста жизнь небольшого местечка Эшбурн в Англии меняется до неузнаваемости на протяжении 800 лет. В городке графства Дербишир немногим больше 8 тысяч жителей, но хозяева магазинов, кафе и разных лавочек на два дня забивают окна своих заведений досками.

Жители Эшбурна заколачивают витрины своих кафе, магазинов перед матчем. Фото AFP
Фото AFP

Все замирает в предвкушении необычного футбольного матча, который парализует нормальную жизнь города.

Объявление на магазине Эшбурна. Фото AFP
Фото AFP

В полдень вторника масленичной недели мер Эшбурна на центральной площади города кидает в толпу мяч и дает сигнал к началу игры.

Мэр Эшбурна начинает матч 2023 года. Фото AFP
Фото AFP

Необычный матч длится два дня, а его полем служит весь город.

Матч в Эшбурне в 1928 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Никакой разметки нет, количество участников не ограничено. Главное условие — мяч должен быть всегда на виду. Его нельзя прятать под одежду, в сумках, перевозить на автомобиле.

Мяч футбольного матча в Эшбурне. Фото AFP
Фото AFP

Есть несколько запретов: нельзя играть на кладбище, территориях храмов и мемориальных комплексов и наносить тяжкие телесные повреждения. Впрочем, медицинская бригада всегда присутствует рядом.

Бригада врачей дежурит во время матча. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Ворота в этом футболе отсутствуют. Гол засчитывается, если три раза стукнуть мячом о стену столба возле мельницы, которых две в городе. Одна на южной окраине, вторая — на северной. Между ними расстояние около пяти километров.

Матч в Эшбурне 1961 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Матч 2010 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Футбол в Эшбурне проходит в любую погоду.

Река в Эшбурне — не помеха «футболистам». Фото Getty Images
Фото Getty Images

В матче участвуют и девушки.

Девушки во время матча в Эшбурне. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Но большинство представительниц прекрасного пола предпочитают занимать места на городских трибунах — защитных сооружениях городских магазинов и кафе.

Болельщицы в Эшбурне. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Каждый год для футбольного матча шьют кожаный мяч, который набивают опилками. По преданию, во время первой игры в Эшбурне использовали голову безжалостного преступника, казненного на эшафоте.

Футбольный матч начался 21 февраля 2023 года. Фото AFP
Фото AFP

Для жителей города и туристов даже дотронуться до мяча считается большой удачей. Поэтому многие игроки меняют команды во время матча: счастливая примета гораздо важнее результата встречи.

Дотронуться до мяча для многих большая удача. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Лучшие игроки турнира и знаковые моменты игры навсегда остаются в истории Эшбурна. Снимки можно увидеть практически в каждом баре города.

Исторический уголок в одном из баров Эшбурна. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 1928 году стартовый сигнал к началу игры подал будущий король Эдуард VIII, тогда еще принц Уэльский. С тех пор матч называют королевским. Также в свое время Эшбурн посетил нынешний король Великобритании Карл III.

Футбольный матч в Эшбурне в 2011 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
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