Сексистский скандал в Англии: матч прервали из-за оскорблений с трибун в адрес девушки-арбитра

Матч одной из региональных лиг низшего уровня английского футбола был прекращен после первого тайма из-за сексистских оскорблений, адресованных женщине-рефери. Арбитр отказалась продолжать встречу. Клубы инициировали расследование скандального эпизода.
Инцидент произошел в субботу на игре «Ковентри Сфинкс» против «Рашден энд Даймондс» в дивизионе Мидлендс Северной премьер-лиги (восьмой дивизион системы футбольных лиг Англии). По словам представителей клуба из Рашдена, под конец первого тайма арбитр услышала унизительный комментарий в свой адрес от одного из зрителей.
Судья остановила матч, пока на стадионе пытались найти нарушителя. Вскоре игра была возобновлена, но в перерыве девушка сообщила, что чувствует себя небезопасно и не готова продолжать. После этого организаторы приняли решение завершить матч.
Попытки установить личность болельщика пока не увенчались успехом. Оба клуба подчеркнули, что «глубоко обеспокоены и разочарованы» произошедшим, и заявили, что примут самые строгие меры, если виновник окажется связан с одной из команд.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что подобное поведение произошло на одном из наших матчей. Дискриминационные высказывания или действия в любой форме недопустимы — ни в нашем клубе, ни в футбольном сообществе в целом, — говорится в заявлении «Рашден энд Даймондс». — Мы привержены тому, чтобы обеспечить безопасную, уважительную и открытую для всех атмосферу — для игроков, судей, волонтеров и болельщиков, независимо от их происхождения, личности или убеждений».
Представители клуба также попросили болельщиков, ставших свидетелями инцидента, связаться с ними и предоставить любую информацию.
В «Ковентри Сфинкс» сообщили, что начали собственное расследование и готовы предоставить все необходимые разъяснения лиге и Футбольной ассоциации (FA).
Как пишет BBC, в FA на инцидент пока не отреагировали. На момент остановки матча «Даймондс» вели со счетом 1:0 после пенальти, реализованного Бруно Андраде на 36-й минуте.
Владимир Горницкий
