16 ноября, 18:15

Сексистский скандал в Англии: матч прервали из-за оскорблений с трибун в адрес девушки-арбитра

Матч в Англии прервали из-за сексистских оскорблений в адрес девушки-судьи
Максим Слекишин
корреспондент
Фото ФК «Ковентри Сфинкс»
Теперь зрителя ищут.

Матч одной из региональных лиг низшего уровня английского футбола был прекращен после первого тайма из-за сексистских оскорблений, адресованных женщине-рефери. Арбитр отказалась продолжать встречу. Клубы инициировали расследование скандального эпизода.

Что произошло

Инцидент произошел в субботу на игре «Ковентри Сфинкс» против «Рашден энд Даймондс» в дивизионе Мидлендс Северной премьер-лиги (восьмой дивизион системы футбольных лиг Англии). По словам представителей клуба из Рашдена, под конец первого тайма арбитр услышала унизительный комментарий в свой адрес от одного из зрителей.

Судья остановила матч, пока на стадионе пытались найти нарушителя. Вскоре игра была возобновлена, но в перерыве девушка сообщила, что чувствует себя небезопасно и не готова продолжать. После этого организаторы приняли решение завершить матч.

Александр Боярский.«Пусть занимается своими делами на кухне»: комментатор матча ЮФЛ оскорбил девушку-судью в прямом эфире

Реакция клубов

Попытки установить личность болельщика пока не увенчались успехом. Оба клуба подчеркнули, что «глубоко обеспокоены и разочарованы» произошедшим, и заявили, что примут самые строгие меры, если виновник окажется связан с одной из команд.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что подобное поведение произошло на одном из наших матчей. Дискриминационные высказывания или действия в любой форме недопустимы — ни в нашем клубе, ни в футбольном сообществе в целом, — говорится в заявлении «Рашден энд Даймондс». — Мы привержены тому, чтобы обеспечить безопасную, уважительную и открытую для всех атмосферу — для игроков, судей, волонтеров и болельщиков, независимо от их происхождения, личности или убеждений».

Представители клуба также попросили болельщиков, ставших свидетелями инцидента, связаться с ними и предоставить любую информацию.

В «Ковентри Сфинкс» сообщили, что начали собственное расследование и готовы предоставить все необходимые разъяснения лиге и Футбольной ассоциации (FA).

Как пишет BBC, в FA на инцидент пока не отреагировали. На момент остановки матча «Даймондс» вели со счетом 1:0 после пенальти, реализованного Бруно Андраде на 36-й минуте.

15

  • Владимир Горницкий

    Это часть боления ксенофобов.

    17.11.2025

  • Абрам Семёныч

    скоро гомики начнут судить футбол,сиё есть настоящее безобразие

    16.11.2025

  • KuziakaPm

    Ну если она ТуПая, то что остаётся?

    16.11.2025

  • Сергей Чернов

    Пусть лучше обед варит для родственников.

    16.11.2025

  • Cray

    куколды необучаемые

    16.11.2025

  • Dexterous

    При всей моей толерантности. Да не пошла бы она нах! Это часть боления. Я вот кричал «судья тридвараз» и не раз. Это часть футбола. Пусть не самая достойная, но тем не менее. А если му будем матчи отменять из за кричалок в сторону судей, игроков (если только они не откровенно расистские) - ну тогда такой футбол никому не нужен.

    16.11.2025

  • Berkut-7

    Даже шахматисты матерятся , а чего она ожидала от футбола? что все будут тихо сидеть во вреям матча и в ладошки хлопать?

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    ===Инцидент произошел в субботу на игре «Ковентри Сфинкс» против «Рашден энд Даймондс»Инцидент произошел в субботу на игре «Ковентри Сфинкс» против «Рашден энд Даймондс» в дивизионе Мидлендс Северной премьер-лиги (восьмой дивизион системы футбольных лиг Англии)..=== Какой ужас происходит в дивизионе Мидлендс Северной премьер-лиги (восьмой дивизион системы футбольных лиг Англии)..

    16.11.2025

  • Gordon

    И без того понятно, что Англия - футбольная страна, а мы - увы, нет. Но в любом турнире, - хоть в первенстве водокачки, - если судья не способен работать при подобном, он не судья, а одно название. Это всё равно, что санитар ы больнице, который от вида крови в обморок падает.

    16.11.2025

  • ANB

    здесь речь идёт о "восьмом дивизионе системы футбольных лиг Англии". в России аналогом 8-ого дивизиона была бы пьяная игра мигрантов во дворе на одни сломанные ворота...

    16.11.2025

  • AZ

    Интересно, у нас даже в ЮФЛ резервные судьи есть. Зачем матч то завершать?)))

    16.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Думается мне, что так примерно везде, только ананас на разных языках произносится)

    16.11.2025

  • AlesAxl

    Если бы у нас после криков: "Судья - ананас!" прекращали матчи, то ни один чемпионат, наверное, не был закончен.

    16.11.2025

  • Gordon

    Если девушка не готова проводить матч, несмотря ни на какие вопли с трибун, то она явно занялась не своим делом.

    16.11.2025

    Футбол
