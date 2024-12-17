Мудрик отстранен от игр за «Челси» из-за положительной допинг-пробы. Он уверяет, что ничего не принимал

Украинца подставили?

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попался на допинге — осенняя проба спортсмена оказалась положительной. Футбольная ассоциация временно отстранила 23-летнего украинца от игр за команду, пока идет разбирательство. Собрали все, что известно на данный момент.

Мудрик и клуб отрицают, что допинг был принят намеренно

Первым на произошедшее отреагировал «Челси»: «Можем подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — сказано на сайте «Челси».

Чуть позже высказался и украинец. Он категорически отрицает свою вину: «Подтверждаю, меня уведомили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Уверен, не сделал ничего плохого, и надеюсь, скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это так скоро, как смогу», — написал Мудрик в социальных сетях.

Как отмечает английская пресса, до злополучной пробы Мудрик сдавал анализы в августе — там все было в порядке. «Челси» уже проводит внутреннее расследование, пытаясь выяснить, что случилось. По заверениям Мудрика, с августа его поведение, режим и образ жизни не менялись.

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Мудрик попался на мельдонии

Изначально сообщалось, что положительная допинг-проба Мудрика датирована октябрем, однако информацию быстро уточнили авторитетные издания. По информации The Athletic, Михаил сдал тест в ноябре после матчей за сборную Украины, и в нем был найден мельдоний.

У Daily Mail схожая информация — по данным издания, вещество в пробе Мудрика недоступно в Великобритании, поэтому, вероятно, он получил его за пределами страны и, соответственно, вне расположения «Челси». Мельдоний подпадает под описание — он запрещен в Англии.

Таким образом, запрещенный препарат мог попасть в организм Михаила в расположении сборной — вероятно, либо в игре с Грузией (1:1), либо в матче с Албанией (2:1) футболист был под действием допинга.

Что ждет Мудрика?

Ничего хорошего. Правила Футбольной ассоциации достаточно конкретные — допинг в крови означает автоматическую дисквалификацию на срок до четырех лет. Чиновников абсолютно не волнует, каким образом запрещенное вещество попало в организм. В зависимости от обстоятельств срок бана может быть сокращен, но полностью оправдаться не получится.

По данным The Athletic, Мудрик намерен доказать: он не употреблял мельдоний намеренно — футболист даже подозревает саботаж. При этом изданию не удалось найти доказательства, что кто-то таким образом подставил украинца.

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Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в 2023 году за 70 миллионов евро (еще 30 — прописанные бонусы). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач. С 28 ноября украинец не выходил на поле и не тренировался — в «Челси» объясняли это болезнью, но, как оказалось, он отсутствовал из-за начавшегося разбирательства по делу о допинге.