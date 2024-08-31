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«Худшее удаление в истории футбола!» Артета и Сака в шоке от красной карточки Райсу

Артета и Сака раскритиковали судью за удаление Райса в матче против «Брайтона»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболисты «Арсенала» спорят с арбитром из-за удаления Деклана Райса.
Фото Reuters
Деклан Райс.
Фото Global Look Press
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Деклан получил неоднозначную вторую желтую в матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).
Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брайтон

«Арсенал» потерял первые очки в этом сезоне, оставшись вдесятером на 49-й минуте после удаления Деклана Райса. Англичанин получил две желтые карточки, но вторая вызвала серьезные споры: по мнению главного тренера «канониров» Микеля Артеты, арбитр Крис Кавана действовал непоследовательно и должен был также убирать с поля футболиста «чаек».

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Райс получил первое предупреждение на 42-й минуте — жестко боролся с защитником «Брайтона» Йоэлем Велтманом, сделав накладку. Второй «горчичник» Кавана достал из кармана в самом начале второй половины матча. Деклан снова вел единоборство с голландцем и сфолил: поднявшись с газона, полузащитник слегка откатил мяч и не дал «Брайтону» быстро разыграть стандарт, после чего смачно получил по ногам от Велтмана, который уже замахивался для удара.

Кавана дождался, пока англичанин поднимется с газона, и предъявил ему вторую желтую. Райс взорвался, но не помогло, предупреждение действительно получено за то, что он откатил мяч перед штрафным «чаек». Подобные вещи случаются регулярно, но наказываются карточками редко. Удаление случилось при счете 1:0 в пользу «Арсенала», а уже через восемь минут Жоао Педро сравнял счет.

Деклан Райс.
Фото Global Look Press

Решение арбитра взбесило не только Райса, но и Артету. Испанец раскритиковал Кавану за непоследовательность, ведь футболисты «Брайтона» тоже откидывали мяч по ходу встречи.

«Я был поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения, — возмущался Артета. — Если это (решение судей. — Прим. «СЭ») происходит на протяжении всей встречи последовательно, это нормально. Но этого не произошло. Игроки «Брайтона» тоже делали это во время матча. Судьи должны были дать ему (Велтману. — Прим. «СЭ») красную карточку. Тогда бы мы продолжили вдесятером против десятерых».

Лидер «канониров» Букайо Сака даже привел конкретный пример — сравнявший счет Педро в первом тайме после свистка арбитра пнул мяч и не был наказан карточкой.

«Я думаю, это слишком строгое отношение к нам, — рассуждал Сака. — Мы просто хотели последовательности. В первом тайме Жоао Педро долбанул мяч через полполя — и ничего, а Деклан легонько его коснулся и был удален».

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С потерпевшими из «Арсенала» согласился журналист Пирс Морган. «Что это за фигня? Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое когда-либо видел. Да что видел — в истории футбола!» — заявил Морган.

В итоге «Арсенал» оступился после двух побед на старте, а вот «Брайтон» отобрал их у второго топ-клуба подряд: на прошлой неделе «чайки» разделались с «Манчестер Юнайтед» (2:1). В турнирной таблице они с семью очками находятся выше «канониров» благодаря преимуществу по дополнительным показателям.

Букайо Сака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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