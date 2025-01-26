Кайл продолжит карьеру в Италии.

Необычная зима в мировом футболе. Обычно расставание с легендами происходит летом, в конце сезона, а в этот раз за последний месяц мы увидели сразу несколько подобных случаев. В декабре из «Севильи» и из спорта в целом ушел Хесус Навас, например, — трогательно попрощался во время матча с «Реалом».

Если с испанцем ситуация понятная — там все-таки речь про 39-летнего игрока, то в Манчестере история чуть более сложная. 24 января «Милан» объявил о бесплатной аренде Кайла Уокера с правом выкупа за 5 миллионов евро. Новость никого не удивила, информация о желании защитника сменить клуб была открытой.

Трансфер прошел неоправданно тихо. А ведь англичанин вообще-то легенда «Сити»! Семь с половиной лет, 319 матчей, 17 трофеев и много ярких моментов на поле и за его пределами — Уокер сполна отбил 52 миллиона евро, которые «Тоттенхэм» получил за него в 2017-м.

Кайл на «Этихаде» прошел через разные периоды. Было сразу несколько скандалов, связанных с пьянством и женщинами, в том числе с проститутками. Он терял место в основе — в сезоне-2021/22 провел всего 20 матчей в АПЛ, хотя травм не получал совсем. И от болельщиков игрок за эти годы немало критики словил.

Но Уокер по-настоящему культовый футболист. Не только для премьер-лиги. Знаете, есть много звезд с одним явным сильным навыком. Сульшер эталонно выходил на замены, Бекхэм сделал себе имя точнейшим прицелом, Диего Алвес лучше всех в мире тащил пенальти. И так далее и далее и далее. Вот англичанин тоже входит в список таких игроков, только его козырь особенный. Это скорость. Иронично, с такой-то фамилией.

Особенный потому, что классно бегущих крайков в мировом футболе тьма тьмущая. Чтобы сделать спринты визиткой, надо прямо выделяться. А среди прочих есть и более известные люди — Мбаппе, Винисиус, Обамеянг. Примерно раз в год медиа делают публикации с заголовком вроде «Назван самый быстрый игрок АПЛ». И внутри всегда написано про Уокера.

Фото Global Look Press

Его рывками восхищаются буквально все. Цитаты и имена их авторов опишут все лучше нас.

«Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — экс-партнер Уокера по «Сити» и сборной Кэлвин Филлипс.

«Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был», — Пеп Гвардиола.

«Я силен и быстр, но он сильнее и быстрее меня. Думаю, Уокер один из лучших правых защитников на данный момент», — Эден Азар в июле 2022 года.

«Против кого было сложнее всего играть? Уокер! Потому что он быстрый, сильный и умный», — Неймар.

«Уокер, как я всегда говорил, лучший защитник из всех, с кем мне приходилось сталкиваться, и это всегда очень хорошая дуэль», — Винисиус, которого Кайл сожрал на пути к треблу в полуфинале Лиги чемпионов-2022/23.

«Я сделал Уокера один на один за «Астон Виллу». Вот почему Пеп подписал меня!» — Джек Грилиш.

«Очень быстрый. Самый! Для меня — самый», — Усман Дембеле.

Подборка убедительнее некуда. Еще одним преимуществом защитника со временем стала универсальность. Конечно, он оставался справа, но мог выйти и центральным в тройке, и правым в четверке, и латералем в пятерке. «Эрик Абидаль и Филипп Лам могли сыграть на разных позициях и очень быстро к ним адаптировались. Кайл очень похож на них в этом плане», — говорил Гвардиола.

В ноябре 2019 года англичанин подтвердил слова Пепа самым неожиданным способом. Встал в ворота в матче Лиги чемпионов против «Аталанты»! Эдерсона заменили в перерыве, а Браво получил красную на 81-й минуте. Самое интересное, что Уокера даже не было на поле в тот момент, его выпустили со скамейки.

Фото Global Look Press

«Кайл иногда занимается вместе с голкиперами на тренировках. После удаления Браво наш тренер вратарей сказал, что Уокер подойдет на эту роль из-за его смелости и скорости», — объяснял решение испанский тренер. Уокер совершил сейв и сохранил команде ничью 1:1. А еще стал первым за три года английским вратарем с «сухарем» в Лиге чемпионов. Ненормальный!

Когда Илкай Гюндоган ушел в «Барселону», правый защитник стал капитаном «Ман Сити». Именно он поднимал исторический, четвертый подряд титул. А потом резко сдал. Видимо, дело в возрасте. В 34 года просели и «физика», и скорость — все, за счет чего Кайл держал высокий уровень. Вместе с ними ухудшились и все ключевые показатели. Наложилось это на расшатанную структуру погрузившегося в кризис «Ман Сити». И если раньше Уокер подчищал огрехи за счет скорости, то теперь это делать был не в состоянии. Мучиться Кайл не захотел и попросил отпустить его.

«Милан» — грамотный выбор. Там навыков 34-летнего англичанина наверняка еще хватит, чтобы соответствовать планке серии А. И соотечественники рядом — Абрахам, Лофтус-Чик, Томори. Понятно, что он приближается к завершению карьеры. Блестящей и насыщенной карьеры. Таких футболистов очень легко недооценить, но на них держится очень многое. Стабильность, игровая харизма и яркие личностные качества делают Уокера одним из символов «Манчестер Сити» Гвардиолы. Одной из величайших команд в истории.