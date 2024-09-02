Мохамед Салах: биография египетской звезды футбола

История лидера «Ливерпуля».

Мохамед Салах

Дата рождения: 15 июня 1992 года

Место рождения: Нагриг, Египет

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 175 см

Игровой номер: 11

Детство

Салах родился в египетской деревне Нагриг недалеко от города Басьюн. Его отец был государственным служащим, а также занимался экспортом жасмина. Мать работала в офисе. В 12 лет Салах присоединился к клубу «Иттихад Басьюн», а спустя год его заметили скауты «Танты» и пригласили в команду. В «Танте» Мохамед пробыл год, после чего перешел в «Мокавлун».

В «Мокавлуне» Салах тренировался вместе с еще одним будущим игроком английской премьер-лиги — Мохамедом Эль-Нени. Пять раз в неделю Салаху приходилось рано уходить из школы и проводить в дороге по четыре часа, чтобы успевать на тренировки к двум часам дня. Изначально он играл на позиции левого защитника, но позже был переведен ближе к атаке.

Мохамед Салах. Фото Global Look Press

Начало карьеры и переезд в Европу

В 17 лет Салах дебютировал за взрослую команду «Мокавлуна» в чемпионате Египта. В сезоне-2010/11 Мохамед стал регулярно выступать за клуб, а в сезоне-2011/12 забил 7 голов в 15 матчах египетской лиги.

На молодежном чемпионате мира 2011 года Салах привлек внимание скаутов швейцарского «Базеля». Позже клуб организовал с молодежкой Египта товарищеский матч и, убедившись в таланте игрока, пригласил его на просмотр. Руководство видело в египтянине потенциальную замену ушедшему в «Баварию» Джердану Шакири. В 2012 году Салах перешел в «Базель» за 2,5 миллиона евро.

В новом клубе Мохамед не сразу стал игроком основного состава. Египтянин только начинал учить английский язык и долго адаптировался к жизни на другом континенте. Осенью команду возглавил Мурад Якин, который помог игроку раскрыть потенциал. На пользу также пошел переход в клуб Эль-Ненни, с которым футболист был знаком по «Моквалуну».

В сезоне-2012/13 Салах ярко проявил себя в плей-офф Лиги Европы: отдал две голевые передачи в матче 1/8 финала с «Зенитом», забил «Тоттенхэму» в четвертьфинале и «Челси» в проигранном полуфинале. В том сезоне «Базель» выиграл национальный чемпионат.

Осенью 2013 года швейцарцы выступили в группе Лиги чемпионов и сенсационно смогли взять у «Челси» реванш за весеннее поражение: «Базель» выиграл у лондонцев оба матча, в каждом из которых Салах отметился голом. Лондонцы впечатлились игрой Мохамеда, который в том году был признан лучшим футболистом в Швейцарии, и приобрели его за 16,5 миллиона евро.

Мохамед Салах (справа) против Френка Лэмпарда. Фото Global Look Press

Первая попытка в Англии и переход в Италию

Несмотря на первоначальную заинтересованность Жозе Моуринью в трансфере, Салах с трудом выигрывал конкуренцию за место в составе. Летом 2014 года «Челси» усилил атаку, подписав Диего Косту, Луиса Реми и Дидье Дрогба, что усложнило ситуацию для египтянина. За год нахождения в «Челси» он сыграл лишь в 13 матчах АПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В феврале 2015 года лондонцы отдали Мохамеда в аренду в «Фиорентину», а на его позицию приобрели Хуана Куадрадо.

После того как Салах завершил сезон в составе «фиалок», игроком заинтересовалась «Рома», которая взяла его в платную аренду у «Челси», а спустя год оформила полноценный трансфер. В составе римлян Мохамед провел два года. В серии А сезона-2015/16 Салах забил 14 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром «волков», занявших в лиге третье место. В сезоне-2016/17 у Мохамеда было 15 голов и 13 ассистов, а «Рома» выиграла серебряные медали.

Мохамед Салах в «Роме». Фото Global Look Press

«Ливерпуль»

Летом 2017 года «Рома» продала Салаха в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро — почти в три раза выше суммы, за которую римляне купили игрока. Первоначально Юрген Клопп не рассматривал футболиста в качестве приоритетной трансферной цели, но его убедил спортивный директор.

В первый же сезон Салах превзошел все ожидания: забил 32 гола в АПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также он помог «Ливерпулю» выйти в финал Лиги чемпионов впервые за 11 лет: в первом матче полуфинала он отдал две голевые передачи и забил два гола в ворота бывшей команды — «Ромы». В финале с «Реалом» Салах был заменен в первом тайме из-за травмы, полученной в единоборстве с Серхио Рамосом, а «Ливерпуль» проиграл матч.

В сезоне-2018/19 мерсисайдцы усилились и стали реальными претендентами на чемпионство в Англии. Салах забил 22 гола и поделил первое место в списке бомбардиров с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала» и одноклубником Садьо Мане. Та чемпионская гонка стала одной из самых захватывающих в истории АПЛ: «Ливерпуль» набрал 97 очков, но этого не хватило для титула: у «Манчестер Сити» было на один балл больше. Параллельно Салах помогал команде в Лиге чемпионов: забил единственный гол в решающем матче группового этапа с «Наполи», а затем второй год подряд дошел до финала. В игре за главный европейский клубный трофей с «Тоттенхэмом» Мохамед открыл счет с пенальти, а после игры бурно отметил с командой победу.

В 2019 году «Ливерпуль» также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, лучшим игроком которого был признан Салах. Нереализованной оставалась мечта болельщиков о победе в чемпионате Англии: клуб не выигрывал турнир в течение 30 лет, хотя много раз был к этому близок. В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» намного превосходил конкурентов и к 29-му туру оторвался от «Манчестер Сити» на 22 очка. Однако сезон был остановлен из-за начавшейся пандемии, и чемпионство «Ливерпуля» вновь оказалось под вопросом. Летом чемпионат возобновился, и уже через два тура мерсисайдцы выиграли долгожданный титул.

Сезон-2020/21 «Ливерпуль» провел менее удачно: команда заняла третье место, с трудом попав в Лигу чемпионов, но уже в следующем сезоне вновь стала претендовать на значимые титулы. Как и тремя годами ранее, до чемпионства не хватило одного балла, несмотря на солидные 92 очка. Салах забил 23 гола, поделив первое место в бомбардирской гонке с Сон Хын Мином из «Тоттенхэма». В том сезоне мерсисайдцы дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу».

В 2024 году завершилась эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле», команду возглавил Арне Слот. Салах остается лидером красных и при новом тренере: в первых трех матчах АПЛ-2024/25 у него три гола и три ассиста.

Мохамед Салах. Фото Global Look Press

Игра за сборную Египта

Салах дебютировал за национальную команду в отборе к Кубку африканских наций в 2011 году. Тогда Египет был действующим победителем турнира, но пройти отбор не смог, как и в последующих двух циклах.

В восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2014 у Салаха было шесть голов и четыре ассиста, но египтяне не смогли пробиться в финальную стадию, уступив в стыковых матчах Гане (3:7 по сумме двух встреч).

Впоследствии Египет с Мохамедом в составе стал регулярно проходить отбор на Кубок африканских наций и дважды выигрывал серебряные медали: в 2017 и 2021 годах.

В пяти матчах отбора к ЧМ-2018 Салах забил пять голов, включая победный мяч с пенальти в компенсированное время игры с Конго, обеспечивший египтянам выход на мундиаль впервые с 1990 года. На самом турнире Мохамед, выступавший после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, забил два гола, но Египет занял последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

Салах забил 54 гола в 96 матчах за национальную команду, став вторым бомбардиром в истории сборной. Также он играл за олимпийскую сборную на Играх 2012 года, где дошел до четвертьфинала и забил три гола в четырех матчах.

Мохамед Салах (с мячом) в матче сборных Египта и Туниса. Фото Global Look Press

Достижения

Командные:

Победитель Лиги чемпионов: 2018/19

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019

Победитель клубного чемпионата мира: 2019

Чемпион Швейцарии (2): 2012/13, 2013/14

Чемпион Англии: 2019/20

Обладатель Кубка Англии: 2021/22

Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2014/15, 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка Англии: 2022

Личные:

Лучший футболист года в Швейцарии: 2013

Африканский футболист года (2): 2017, 2018

Игрок сезона в АПЛ: 2017/18

Лучший бомбардир АПЛ: 2017/18 (единолично), 2018/19 (совместно с Обамеянгом и Мане), 2021/22 (совместно с Сон Хын Мином)

Обладатель премии ФИФА имени Пушкаша (лучший гол года): 2018

Golden Foot : 2021

Сколько зарабатывает Салах

По неофициальным данным, Салах зарабатывает около 22 миллионов евро в год по контракту с «Ливерпулем». В 2019 году рыночная стоимость игрока составляла 150 миллионов евро.

Личная жизнь

Салах практически не раскрывает информацию о своей семье в медиа. Его жена Маги крайне редко появляется на публике. У супругов две дочери: Мекка и Хаян.

Салах в соцсетях

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