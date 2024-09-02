Салах и правда решил уйти из «Ливерпуля»? Для клуба это станет невосполнимой потерей

Пытаемся понять, что хотел сказать звездный египтянин.

Мохамед Салах — наверное, один из самых недооцененных футболистов АПЛ последних лет. Для всеобщего признания ему не хватает пары-тройки крупных трофеев, но по игре и по значению для «Ливерпуля» египтянин — абсолютная легенда. При этом он до сих пор является одним из лучших футболистов в мире.

Сезон-2024/25 Мо начал ударно — уже записал на свой счет по три гола и результативных паса. Причем лучшей выдалась игра не с аутсайдером вроде «Ипсвича», а с принципиальным соперником — «Манчестер Юнайтед». Футболист уничтожил оборону соперника, оформив 1+2 по «гол плюс пас». Уровень!

После матча Салах забежал на несколько минут в студию Sky Sports, где вдруг выдал, что этот сезон — последний для него в клубе. Новость сразу же разошлась по всем футбольным пабликам — фанаты «Ливерпуля» остались в шоке, а болельщики других клубов приготовились выдыхать. Он что, правда уже собирает чемоданы?

Салах — один из лучших футболистов «Ливерпуля» в истории

У каждого большого клуба найдется пара-тройка десятков футболистов, которых считают легендами и ассоциируют с ними самые успешные годы. Салах уже стал одним из таких игроков, ведь по большому счету именно его трансфер поднял «Ливерпуль» в разряд «топ».

«Сбитый летчик», — говорили про Салаха после перехода. «Игрок одного сезона», — уверяли скептики через год. А потом им пришлось признать очевидное. Успех Мохамеда не был случайностью — футболист уже заработал себе статус иконы клуба и при этом продолжает выступать на самом высоком уровне.

Доказать величие футболиста совсем просто — например, Салах уже вошел в топ-3 лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю. Египтянин наколотил 214 мячей. Круче только такие «старички», как Роджер Хант (262) и Иан Раш (339). На то, чтобы их превзойти, Салаху просто не хватит времени, но если бы у него в запасе было еще лет пять, то он бы, без сомнения, поборолся за первую строчку.

В эпоху премьер-лиги Салах вообще первый по голам за «Ливерпуль». В английском чемпионате он забил 158 мячей и с отрывом является лучшим — Робби Фаулер уже отстал на 30 голов. Еще два игрока, которые забили больше сотни, — Стивен Джеррард и Майкл Оуэн. Больше никому из «Ливерпуля» не удавалось пробить цифру хотя бы в 100 мячей, не говоря уже о 150.

Салах, конечно, хорош не только в сравнении с другими игроками «Ливерпуля» — он один из лучших футболистов в истории премьер-лиги. Например, прошлой весной стал единственным (!) игроком, который набрал минимум 10+10 очков по системе «гол плюс пас» в трех сезонах подряд.

В таблице лучших бомбардиров АПЛ египтянин уже вошел в первую десятку — на его счету 160 мячей (еще два он забил за «Челси»). Из играющих в чемпионате футболистов к нему близко подобрались только Джейми Варди (137 голов), Рахим Стерлинг (123) и Сон Хын Мин (122). В этом сезоне Салах обязательно станет как минимум восьмым — выше него совсем рядом Джермейн Дефо (162) и Робби Фаулер (163).

А еще Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата (хоть и дважды делил эту награду с другими игроками). В общем, отрицать его подвиги — значит полностью не разбираться в футболе. Это главный футболист эпохи Клоппа и одна из причин успеха «Ливерпуля».

Фото Reuters

Этот сезон — последний?

Слова Салаха про «последний сезон» стали вирусными, их запостил в соцсети даже официальный вещатель чемпионата Sky Sports. Но полная цитата вносит больше контекста:

«Я провел хорошее лето, — говорит Салах. - У меня было много времени, чтобы побыть наедине с собой и постараться мыслить позитивно, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу им насладиться, а не думать об этом, но я чувствую себя свободным на поле. Посмотрим, что будет в следующем году».

После этих слов Мо также добавил, что руководство клуба пока не начинало с ним переговоры о новом соглашении, поэтому сейчас он старается получать удовольствие и не думать о том, что будет дальше.

Скорее всего, слова про «последний год» касаются именно действующего контракта Салаха. Не секрет, что у футболиста действительно остался всего один сезон — срок соглашения истекает летом 2025-го. Нужно держать в голове то, что Салах все-таки не, как говорят англичане, native speaker, то есть не носитель языка, он тот, кому английский нужно было учить. Мо провел в Англии уже много лет, но все равно имеет выраженный акцент и временами может выражаться не так, как это бы сделал англичанин, — похоже, отсюда слова про «последний год», которые и были подхвачены всеми медиа.

Тем не менее то, что Салаху все еще не предлагали продлить соглашение, — звоночек как для фанатов, так и для самого клуба. Таким образом футболист как бы привлек внимание к этой проблеме и оказал давление на руководство — на самом деле, уже пора приступать к поиску решения, которое устроит всех. И это решение, конечно, - продление контракта.

Потерять Салаха будет для «Ливерпуля» сродни уходу Месси из «Барселоны». Мохамед — главный актив этой команды и совершенно точно лучший футболист в ее составе.

Журналисты, близкие к клубу, уже стали прояснять ситуацию. Например, Мелисса Редди написала, что Салах хотел бы остаться — якобы он сам верит, что у него еще есть в запасе несколько лет на высоком уровне. При этом она отметила, что клуб еще не начинал переговоры с футболистом, и задала вопрос: «Почему «Ливерпуль» так долго ждет?»

В эту тему вписался даже Фабрицио Романо. Главный инсайдер планеты заявил, что «Ливерпуль» просто был сфокусирован на трансферном окне (хотя вообще-то подписали всего двух игроков), а переговоры по новым контрактам начнет в ближайшее время. Он добавил, что нужно дождаться беседы игрока с руководством - и тогда все станет ясно.

Фото Reuters

Так останется или уйдет?

«Ливерпуль», наверное, самый «манибольный» (то есть ставящий на грамотное использование финансов за счет автоматизации) клуб в премьер-лиге. Посоревноваться с ним в этом вопросе может разве что «Брайтон». Команда трепетно относится к своим финансам и не тратит деньги просто ради того, чтобы их потратить: каждое подписание подкреплено тысячей скаутских отчетов и тоннами статистики.

Это относится и к игрокам, которые уже есть в команде. Над ситуацией вокруг Салаха в «Ливерпуле» наверняка крепко призадумались: игроку исполнилось 32 года. Нужно ли такому возрастному (по футбольным меркам) футболисту, который входит в завершающий отрезок своей карьеры, давать новый контракт на несколько лет — очевидно, без существенного понижения зарплаты? Клуб может ответить «нет».

За развязкой активно следят в Саудовской Аравии. Ранее уже были слухи о том, что «Аль-Иттихад» готов раскошелиться на 150-200 миллионов евро, лишь бы заполучить египтянина. Неудивительно: Салах — лицо арабского футбола, и его переход, несомненно, сразу бы поднял престиж саудовского чемпионата и привлек бы новую аудиторию.

Если «Ливерпуль» все же решит расстаться с игроком, то его обязательно будут зазывать на Ближний Восток. Деньги там еще не закончились, футбол не схлопнулся, и пора уже сейчас начинать искать замену главной звезде лиги Криштиану Роналду. Салах моложе и мог бы сделать отличную рекламу к чемпионату мира-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

Тем не менее Мо — явно не тот игрок, который готов уйти на пике. Футболист уже поставил с десяток футбольных рекордов и уверен, что сможет поставить еще несколько. Тогда Саудовская Аравия не лучший вариант. Очевидно, за элитного вингера поборются и другие топ-клубы Европы — и тогда «Ливерпуль» может еще много раз пожалеть о том, что расстался с футболистом бесплатно.