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22 декабря, 23:05

Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ

Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (6:3) 22 декабря.
Фото Reuters
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Египтянин — главная звезда перестрелки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
22 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:6
Ливерпуль

«Ливерпуль» испепелил «Тоттенхэм» (6:3) в ярчайшей игре 17-го тура чемпионата Англии. Главным героем встречи стал нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах — 32-летний египтянин поучаствовал в четырех из шести голов команды и установил несколько рекордов АПЛ.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах (слева) забивает четвертый гол команды в&nbsp;матче АПЛ с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (6:3) 22&nbsp;декабря. Девять голов в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»! Обе команды словно забыли, как обороняться

Как отличился Салах

Мохамед оформил первое результативное действие в компенсированное к первому тайму время — на тот момент «Ливерпуль» уже вел 2:1 благодаря голам Луиса Диаса и Алексиса Макалистера. Египтянин же выкатил голевую передачу на Доминика Собослаи: в быстром прорыве отдал мяч на венгра, который из штрафной аккуратно переиграл Фрейзера Форстера.

На 54-й минуте Салах забил уже сам: в очередной скоростной атаке воспользовался неразберихой во вратарской «Тоттенхэма» и после нескольких рикошетов закатил мяч в пустой угол. Через семь минут египтянин оформил дубль — воспользовался ответной передачей Собослаи в штрафной и сделал счет 5:1.

Казалось, Салах уничтожил интригу в матче, но «шпоры» ответили двумя голами и заставили египтянина снова стараться в атаке. На 85-й минуте Диас с передачи Мохамеда забил еще и установил окончательный счет (6:3). Мо вкатил мяч в штрафную с правого фланга, откуда колумбиец расстрелял голкипера «Тоттенхэма».

Какие рекорды он установил

Салах проводит фантастический сезон: после игры поднялся на первое место в списках бомбардиров и ассистентов АПЛ — отметился 15 мячами и 11 голевыми передачами. Мохамед стал первым футболистом в истории лиги минимум с 10+10 результативными баллами в четырех сезонах премьер-лиги подряд. А также первым за все время проведения чемпионата Англии набрал 10+10 к Рождеству.

Салах поднялся на четвертую строчку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля» — довел число голов до 229, на один точный удар обойдя Билли Лиделла, который выступал за клуб в середине прошлого века. Больше египтянина за красных наколотили только Гордон Ходжстон (241), Роджер Хант (285) и Иан Раш (346).

Заодно Мо поднялся на 10-ю строчку в списке лучших ассистентов АПЛ — оформил 80-ю голевую, сравнявшись с Дэвидом Бекхэмом. У Райана Гиггза, лучшего в этом топе, 162 паса.

В послематчевом интервью в эфире Sky Sports египтянин восхитился игрой «Ливерпуля» в атаке, но высказал беспокойства из-за трех пропущенных, а также порадовался выходу на четвертое место в списке бомбардиров клуба.

«Мы были великолепны впереди, но я думаю, что в обороне нам нужно совершенствоваться. Пропустить три гола — это много. Я рад, что нам удалось победить, поскольку они играют очень интенсивно. Здорово добиться этого (стать четвертым бомбардиром в истории. — Прим. «СЭ») в таком большом клубе, но самое главное, что мы сегодня выиграли. Где бы я ни закончил свою карьеру, я буду счастлив», — рассказал Салах.

Мохамед Салах.
Фото Reuters

Мо до сих пор не продлил контракт

Египтянин находится в потрясающей форме: набрал уже 33 результативных действия во всех турнирах, с огромным запасом являясь самым результативным футболистом АПЛ, — ближайший преследователь Букайо Сака ограничился 22 баллами. При этом будущее Мохамеда в клубе до сих пор не определено — в конце сезона у него заканчивается контракт, а информация о переговорах пугает. Различные источники сообщают о сложностях в диалоге между игроком и командой, а сам Салах периодически дает неоднозначные комментарии.

Например, после победы над «Ман Сити» в начале декабря (2:0) заявил, что, видимо, это его последний матч против «горожан». А после успеха в игре с «Брайтоном» в начале ноября (2:1) опубликовал странный пост в соцсетях.

Мохамед Салах останется в &laquo;Ливерпуле&raquo; еще на&nbsp;два года. Салах останется в «Ливерпуле» на два года? Похоже, наконец-то нашли компромисс по контракту

«Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остается только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал тогда нападающий.

Салах тащит «Ливерпулю» к лидерству во всех турнирах. В АПЛ мерсисайдцы опережают «Челси» на четыре очка, имея одну игру в запасе. В общем этапе Лиги чемпионов команда выиграла во всех шести турах и на три балла отклеилась от идущей второй «Барселоны». Следующую игру команда проведет 26 декабря против «Лестера».

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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