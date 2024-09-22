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22 сентября, 23:45

Холанн психанул в матче с «Арсеналом»: швырнул мяч в Габриэла и сцепился с 17-летним дебютантом

Эрлин Холанн устроил стычку в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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У бомбардира сдали нервы?

«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Манчестер Сити» (2:2) в матче 5-го тура АПЛ. Ничью команде Пепа Гвардиолы принес точный удар Джона Стоунса на 98-й минуте. Яростнее всех на этот гол отреагировал Эрлинг Холанн.

Что произошло?

Норвежский нападающий так сильно обрадовался, что схватил мяч, а потом зарядил им в голову защитнику лондонцев Габриэлу, который в порыве злости натянул на лицо футболку.

Бразильский защитник не сразу понял, что произошло, а затем полез выяснять отношения с Холанном. Возникла стычка, во время которой рядом с форвардом «Сити» оказался 17-летний дебютант «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли. Английский юниор попробовал потолкаться, на что получил в ответ от Эрлина: «А ты кто, ***, такой?»

Интересно, что на тот момент Льюис-Скелли уже был с желтой карточкой. Причем он получил ее на скамейке запасных.

Действительно, а кто такой Льюис-Скелли?

Майлс — воспитанник «Арсенала». В молодежке тренировался под руководством экс-полузащитника лондонцев Джека Уилшира. Свой первый профессиональный контракт с клубом подписал 5 октября 2023 года.

Матч с «Манчестер Сити» стал для Льюиса-Скелли первым за взрослую команду.

Защитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Джон Стоунз сравнивает счет на&nbsp;90+8-й минуте матча с &laquo;Арсеналом&raquo;. «Арсенал» вдесятером не удержал победу. Холанн забил 100-й гол за «Сити», но у Пепа проблемы — травмировался Родри

Как Холанн сыграл с «Арсеналом»

Эрлинг, несмотря на проявленную агрессию в концовке, может быть доволен собой. Норвежец снова отличился, забив 10-й гол в чемпионате. К тому же это 100-й мяч Холанна за «Сити» в официальных встречах. Чтобы достичь этой отметки, форварду потребовалось провести 105 матчей.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити

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