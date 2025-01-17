Холанн продлил контракт с «Сити» почти на 10 лет! Детали рекордного соглашения

В Манчестере — до конца карьеры?

«Манчестер Сити» переживает не лучшие времена — команда только недавно вышла из пике с одной победой в 13 матчах во всех турнирах (при девяти поражениях). Это серьезно сказалось на перспективах клуба: чемпионство в АПЛ кажется недостижимым, в Лиге чемпионов положение шаткое, а из Кубка лиги «горожане» уже вылетели.

На фоне этих трудностей клуб стремится стабилизировать ситуацию и укрепить командный дух. Продление контрактов с ключевыми игроками — один из лучших способов продемонстрировать уверенность в будущем. Важным шагом стало переподписание контракта с Эрлингом Холанном — норвежец останется в «Сити» до лета 2034 года.

Норвежец — до 34 лет в Манчестере?

О продлении первым сообщил Дэвид Орнштейн из The Athletic. По его данным, новый контракт Холанна стал одним из самых масштабных в истории футбола как по сроку, так и по общей сумме. Конкретные цифры Орнштейн не раскрыл, но, по информации журналиста Грэма Бэйли, зарплата форварда составляет 500 тысяч фунтов в неделю, не считая доходов от рекламных контрактов и имиджевых прав. Суммарно за весь срок соглашения Холанн может заработать около 300 миллионов фунтов.

Интересная ситуация связана с отступными. В прошлой версии соглашения, действовавшей до 2027 года, они были — но теперь, по данным Орнштейна, выкупную стоимость убрали. Эта информация противоречит инсайду другого мастодонта — Фабрицио Романо. Итальянец говорит, что отступные остались, просто вступят в силу в 2029 году и составят более 100 миллионов фунтов.

Если Холанн выполнит контракт до конца, он останется в «Сити» до 34 лет — практически до завершения карьеры. Это мощный шаг клуба, особенно в сложный для команды момент.

Орнштейн подтверждает, что ход клуба — в том числе и психологический: «Сохранение того, кого они считают лучшим в мире нападающим, да еще и на такой период, порадует «Сити» и его болельщиков, особенно на фоне сезона, в котором им пока нелегко на поле».

Эрлинг Холанн. Фото Global Look Press

Холанн счастлив

Спустя некоторое время «Манчестер Сити» официально объявил о продлении. Сообщение клуба в социальных сетях было лаконичным: «Надолго с нами».

Сам Холанн прокомментировал подписание нового соглашения с энтузиазмом: «Я очень рад продлить контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом», — цитирует нападающего сайт клуба.

Также норвежец выразил поддержку главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле: «Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным».

В завершение нападающий добавил: «Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь команде добиться большего успеха в будущем».

Эрлинг Холанн. Фото Global Look Press

Пересидит Пепа?

Как уже сказано выше, в перспективе Холанн может играть в «Сити» до 2034-го. Это означает, что у норвежца высоки шансы пересидеть в клубе Гвардиолу, чей контракт истекает в 2027-м.

Испанец вряд ли продлит соглашение — он уже собирался на выход в конце сезона-2024/25, но передумал, когда над клубом нависли тучи. В ноябре 2024-го «Сити» переподписал Гвардиолу на два года, а Пеп признался: «Хочу быть честным — этот сезон должен был быть последним. Но из-за проблем, которые у нас возникли, я решил, что сейчас не лучшее время для ухода. Я не хотел подводить клуб».

Если Гвардиола покинет «Сити» в 2027 году, Холанн может провести в клубе еще семь сезонов под руководством других тренеров — целая эпоха.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году за 60 миллионов евро — с тех пор он забил больше 100 мячей в АПЛ, дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Страшно представить, чего еще может добиться этот невероятный форвард за ближайшие 10 лет — и сколько мячей он отправит в ворота соперников.