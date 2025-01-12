Он уже сотворил главную сенсацию АПЛ. Нуну затащит «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов?

Сегодня, 12:00
Помните сезон АПЛ-2015/16? Тот самый, с чемпионством «Лестера». Самое сенсационное золото как минимум в английской истории даже спустя много лет никого не оставляет равнодушным. Если тщательно погрузиться в мысли о прошлом, можно вспомнить, что немногие всерьез воспринимали ход команды Клаудио Раньери плюс-минус до Нового года. Ну какие-то дерзкие выскочки идут высоко — сколько таких было? В Лигу чемпионов пробьются — уже колоссальный успех.
Кажется, что-то похожее происходит в текущем сезоне с «Ноттингемом». Не точь-в-точь, конечно, потому что о титуле речи не идет. Но на дворе середина января, а команда Нуну Эшпириту Санту делит второе место с «Арсеналом» и выдает шестиматчевую серию побед в чемпионате. Перед нами полноценный претендент на медали, пора говорить об этом вслух.
Вероятно, «Ноттингем» играет в не самый привлекательный и зрелищный футбол — сдержанный стиль приводит лишь к 13-й строчке по голам среди всех клубов АПЛ. Несмотря на это, сложно не восхищаться подобным результатам десятой по стоимости команды лиги. Феноменальный «Ливерпуль» Слота, к примеру, в чемпионате пока проиграл только ей.
Безусловно, главная заслуга в сенсационных претензиях «Форест» на пьедестал принадлежит Нуну, который был признан лучшим тренером декабря — шестая награда в карьере. По количеству призов португалец превосходит Анчелотти, Моуринью, Раньери, Пеллегрини и Почеттино, а еще один успех сравняет его с Артетой и Бенитесом. А если рассматривать дистанцию с 2018 года, когда Санту впервые стал тренером месяца, даже Гвардиола на той же отметке.
Важно понимать, что специалист сделал сильного бойца из самого настоящего аутсайдера, которому перед стартом сезона предрекали вылет. За два года после возвращения из чемпионшипа «Ноттингем» занимал 16-е и 17-е места, едва опережая приговоренную троицу на дне. Летом в команду пришли 11 новых футболистов. Лучшим форвардом был приближающийся к пенсии Крис Вуд. Это сейчас он купается в комплиментах, а тогда больше напоминал мем. В общем, исходные позиции перспективными не казались.
Санту подтвердил статус идеального тренера для середняков. У него был прорывной «Риу Аве», симпатичный «Вулверхэмптон» и доминирующий «Аль-Иттихад», взявший трофей впервые за 14 лет. Как только подвернулась работа посолиднее, все быстро рассыпалось. В «Тоттенхэме» Нуну продержался всего четыре месяца. Не его профиль, там амбиций гораздо больше.
В любом случае португальский мастер освоил непростое дело. Неизвестно, что сложнее — добираться до вершин с грандами или вот так выстреливать с невзрачными на первый взгляд активами. Клуб 44 года не выступал в Лиге чемпионов, которую в 70-е дважды выигрывал, поэтому потенциальное и вполне реалистичное попадание в четверку будет поистине эпохальным событием.
Уверенности в положительном исходе прибавляется при взгляде на календарь «Ноттингема». 14 января в гости приедет «Ливерпуль», а потом настанет приятный отрезок, который продлится до конца февраля. И вот там придется прыгнуть выше головы — команде предстоит встретиться подряд с «Арсеналом» и «Ман Сити». Но и здесь есть плюсы: оба матча домашние, а перерыв между ними составит полторы недели. С «Челси» в последнем туре тоже бодаться дома.
Поразительно, что букмекеры и эксперты до сих пор не верят в «Форест», а большинство прогнозов опускают команду из топ-4. В АПЛ со времен «Лестера» не было настолько громких сенсаций, тройка практически всегда содержит ожидаемые названия. То ли стремление к чему-то сказочному, то ли обаяние Нуну, то ли просто красивая история вызывает желание увидеть «Ноттингем» в Лиге чемпионов. Все в его руках.