Партнер по «Тоттенхэму» оскорбил Сона на расистской почве. Для корейца это очень больная тема

Родриго Бентанкур извинился за неудачную шутку.

13 июня программа уругвайского телевидения Por La Camiseta опубликовала скандальный выпуск с полузащитником «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуром. Суть шоу заключена в путешествиях ведущего Рафs Котело к футболистам из Уругвая, с которыми он записывает интервью. Героями становились Дарвин Нуньес, Луис Суарес, Федерико Вальверде, Мануэль Угарте и другие. Выпуски можно посмотреть на YouTube и на сайте телеканала Canal 10.

После разговора с Бентанкуром в соцсетях поднялся мощный резонанс — людей возмутила расистская шутка полузащитника в адрес партнера по «Тоттенхэму» Сон Хын Мина. Ведущий попросил у Родриго футболку нападающего, на что уругваец высказал неуверенность в том, что та действительно принадлежит нападающему «шпор». «Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они (корейцы. — Прим. «СЭ») все выглядят одинаково», — пошутил футболист.

Юмор Бентанкура вызвал мощное недовольство в соцсетях. Под последним постом футболиста набралось 2870 комментариев, большая часть которых — возмущенные. При этом обычно письменно на публикации уругвайца реагирует 100-200 человек. «Нет места расизму» — это только для черных?» — так выглядит самый залайканный комментарий.

Футболисту пришлось быстро извиняться за неосторожную шутку. «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал Родриго в социальных сетях.

Шутка Бентанкура действительно оказалась очень неуместной, ведь расизм для Сона — очень больная тема. Кореец столкнулся с оскорблениями на расовой почве в самом начале европейской карьеры: 18-летний футболист перешел в «Гамбург» в 2010-м, но лишь спустя время нашел силы признаться в неприятных вещах, с которыми сталкивался в Германии. Также кореец поделился, что после вылета немцев на групповом этапе ЧМ-2018 он радовался при виде плачущих фанатов бундестим. Именно поражение от Южной Кореи (0:2) оставило сборную вне плей-офф.

«Я переехал в Германию, когда был молодым, и пережил так много действительно трудных, невообразимых моментов. Я столкнулся с большим количеством расизма. И пока я переживал такое действительно трудное время, у меня было много мыслей о том, что однажды я должен отомстить. Когда люди плачут, я обычно хочу утешить их и обнять. Но, наблюдая, как плачут немцы, я чувствовал, что смог отомстить, делая то, что мне нравится», — признался нападающий.

Расизм не исчез из жизни Сона и после переезда в Англию в 2015-м. «Все вокруг говорят о расизме, но я почувствовал его на себе, ведь играю в АПЛ. Мне кажется, лучшая реакция на такие обвинения — это не отвечать на провокации. Люди играют в футбол, и неважно, откуда они. Единственное, что имеет значение, — это футбол. Нам остается бороться всем вместе с расизмом», — делился кореец.

В 2023-м болельщик «Кристал Пэлас» Роберт Гарланд даже получил три года бана на посещение футбольных матчей за оскорбления Сона. Такое же наказание и штраф в 726 фунтов получил фанат «Челси» Томас Берчелл. А всего за карьеру корейца в АПЛ арестовали восемь человек из Англии и Уэльса за расистские оскорбления в его адрес.