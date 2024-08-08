Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:45

Крысы, ржавчина, протекающая крыша. «МЮ» собирается съезжать с «Олд Траффорд»

«МЮ» хочет сократить вместимость «Олд Траффорд» и построить новый стадион
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Протекающая крыша на «Олд Траффорд».
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Что будет с легендарным стадионом?

Слухи о переезде «Манчестер Юнайтед» на новый стадион ходят уже давно. Очевидно, старая арена устарела — это четко показал завершившийся сезон-2023/24. Еще три года назад Гари Невилл говорил, что на стадионе протекает крыша, повсюду ржавчина, а еще огромная проблема с крысами. В интернете можно найти статьи даже от 2015 года — уже тогда на стадионе поселились полчища грызунов.

Джим Рэтклифф, Эрик тен Хаг. Революция в «МЮ»: новый владелец сократил 250 человек, верит в тен Хага и переименует стадион

При этом последний ремонт проходил в 2006 году — тогда вместимость стадиона увеличили до 76 тысяч человек. Арена все еще приносит «Юнайтед» огромные деньги, так как заполняется почти на 100% каждый матч. Что же делать с этой проржавевшей, но все же историей?

«Театр мечты» — действительно древний стадион. Он был открыт в далеком 1910-м. Конечно, сейчас он совсем не похож на то, что было тогда, да и многие современные клубы продолжают играть на аренах, которые были впервые открыты не в прошлом, а даже в позапрошлом веке — например, «Ливерпуль» играет на «Энфилде» с 1892 года.

Протекающая крыша на «Олд Траффорд».
Фото Getty Images

Проблемы «Олд Траффорд» заключаются в том, что владельцы клуба просто не оказывали должного внимания стадиону. С 2006 года на арене не проводилось практически никаких работ — последний план по реновации был утвержден еще до покупки команды семьей Глейзеров.

Для сравнения — соперники «Юнайтед» по премьер-лиге вкладывают в свои домашние арены все больше и больше денег. Например, «Ливерпуль» постоянно расширяет и ремонтирует «Энфилд», тратя сотни миллионов фунтов. «Манчестер Сити» вбухал в свой относительно свежий стадион уже почти 400 миллионов. «Тоттенхэм» вообще построил новую арену за 1,4 миллиарда. А «Манчестер Юнайтед» с 2010-го по 2021-й вложился всего на 118 миллионов фунтов, причем львиная доля этой суммы ушла на приведение арены в порядок в соответствии с ковидными ограничениями.

Эрик тен Хаг. «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом! Худший сезон в истории никого не смутил

В общем, работа над «Олд Траффорд» явно не входила в планы Глейзеров — подумать только, крупного ремонта стадиона не проводилось еще со времен сэра Алекса Фергюсона. Матч с «Арсеналом» в прошедшем сезоне стал последней каплей — «МЮ», грубо говоря, опозорился, когда крыша арены протекла из-за проливного дождя сразу в нескольких местах. Стало ясно, что вопрос со стадионом сейчас — приоритетный.

Фото Getty Images

В медиа недавно появились планы нового инвестора клуба сэра Джима Рэтклиффа — оказывается, он всерьез собирается построить новый стадион на 100 тысяч человек. Вот тезисно детали этого плана:

— новый стадион будет построен рядом с «Олд Траффорд»;

— постройка новой арены займет шесть лет и будет стоить два миллиарда фунтов;

— «Олд Траффорд» останется на месте, но его вместимость снизят с 76 тысяч до 30 тысяч человек;

— на «Олд Траффорд» будут проводиться домашние матчи молодежной и женской команд «МЮ»;

— музей, статуи Чарльтона, Басби, Лоу, Беста и Фергюсона, мемориал погибшим в Мюнхенской авиакатастрофе останутся на своих местах.

&laquo;МЮ&raquo; несет огромные финансовые убытки. У «МЮ» огромные финансовые убытки. Клуб может не выполнить экономические правила АПЛ

Если все будет одобрено, то «МЮ» продолжит играть на «Олд Траффорд», пока идет постройка новой арены. Проект нового стадиона еще не представлен — похоже, сначала нужно разобраться со всеми юридическими вопросами.

Один энтузиаст под ником Bondibot еще в прошлом году сделал сразу три предложения по поводу арены — увеличить действующую арену, провести полную реновацию или построить рядом еще один стадион. Правда, в случае третьей опции от здания осталось только тренировочное поле.

Судьба «Олд Траффорд» пока под вопросом — планы Рэтклиффа все еще остаются планами. Окончательное решение будет вынесено до декабря. Будем надеяться, что уставший стадион к тому времени не развалится.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Обсудить
Читайте также
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» продает одного из лучших форвардов АПЛ. И это весьма логично