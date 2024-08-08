Крысы, ржавчина, протекающая крыша. «МЮ» собирается съезжать с «Олд Траффорд»

Что будет с легендарным стадионом?

Слухи о переезде «Манчестер Юнайтед» на новый стадион ходят уже давно. Очевидно, старая арена устарела — это четко показал завершившийся сезон-2023/24. Еще три года назад Гари Невилл говорил, что на стадионе протекает крыша, повсюду ржавчина, а еще огромная проблема с крысами. В интернете можно найти статьи даже от 2015 года — уже тогда на стадионе поселились полчища грызунов.

При этом последний ремонт проходил в 2006 году — тогда вместимость стадиона увеличили до 76 тысяч человек. Арена все еще приносит «Юнайтед» огромные деньги, так как заполняется почти на 100% каждый матч. Что же делать с этой проржавевшей, но все же историей?

«Театр мечты» — действительно древний стадион. Он был открыт в далеком 1910-м. Конечно, сейчас он совсем не похож на то, что было тогда, да и многие современные клубы продолжают играть на аренах, которые были впервые открыты не в прошлом, а даже в позапрошлом веке — например, «Ливерпуль» играет на «Энфилде» с 1892 года.

Протекающая крыша на «Олд Траффорд». Фото Getty Images

Проблемы «Олд Траффорд» заключаются в том, что владельцы клуба просто не оказывали должного внимания стадиону. С 2006 года на арене не проводилось практически никаких работ — последний план по реновации был утвержден еще до покупки команды семьей Глейзеров.

Для сравнения — соперники «Юнайтед» по премьер-лиге вкладывают в свои домашние арены все больше и больше денег. Например, «Ливерпуль» постоянно расширяет и ремонтирует «Энфилд», тратя сотни миллионов фунтов. «Манчестер Сити» вбухал в свой относительно свежий стадион уже почти 400 миллионов. «Тоттенхэм» вообще построил новую арену за 1,4 миллиарда. А «Манчестер Юнайтед» с 2010-го по 2021-й вложился всего на 118 миллионов фунтов, причем львиная доля этой суммы ушла на приведение арены в порядок в соответствии с ковидными ограничениями.

В общем, работа над «Олд Траффорд» явно не входила в планы Глейзеров — подумать только, крупного ремонта стадиона не проводилось еще со времен сэра Алекса Фергюсона. Матч с «Арсеналом» в прошедшем сезоне стал последней каплей — «МЮ», грубо говоря, опозорился, когда крыша арены протекла из-за проливного дождя сразу в нескольких местах. Стало ясно, что вопрос со стадионом сейчас — приоритетный.

Фото Getty Images

В медиа недавно появились планы нового инвестора клуба сэра Джима Рэтклиффа — оказывается, он всерьез собирается построить новый стадион на 100 тысяч человек. Вот тезисно детали этого плана:

— новый стадион будет построен рядом с «Олд Траффорд»;

— постройка новой арены займет шесть лет и будет стоить два миллиарда фунтов;

— «Олд Траффорд» останется на месте, но его вместимость снизят с 76 тысяч до 30 тысяч человек;

— на «Олд Траффорд» будут проводиться домашние матчи молодежной и женской команд «МЮ»;

— музей, статуи Чарльтона, Басби, Лоу, Беста и Фергюсона, мемориал погибшим в Мюнхенской авиакатастрофе останутся на своих местах.

Если все будет одобрено, то «МЮ» продолжит играть на «Олд Траффорд», пока идет постройка новой арены. Проект нового стадиона еще не представлен — похоже, сначала нужно разобраться со всеми юридическими вопросами.

Один энтузиаст под ником Bondibot еще в прошлом году сделал сразу три предложения по поводу арены — увеличить действующую арену, провести полную реновацию или построить рядом еще один стадион. Правда, в случае третьей опции от здания осталось только тренировочное поле.

Судьба «Олд Траффорд» пока под вопросом — планы Рэтклиффа все еще остаются планами. Окончательное решение будет вынесено до декабря. Будем надеяться, что уставший стадион к тому времени не развалится.