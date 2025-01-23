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Новый фараон в АПЛ: Мармуш перешел в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Мармуша из «Айнтрахта»
Артем Белинин
Корреспондент
Футболист Омар Мармуш
Омар Мармуш.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Выиграет конкуренцию у Холанна?

Многочисленные инсайды подтвердились: нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити». 25-летний египтянин подписал c «горожанами» контракт на 4,5 года — до лета 2029-го. Об этом сообщили официально.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер игрока обошелся британскому клубу в 75 миллионов евро. Сам футболист будет получать 10 миллионов евро в год.

Мармуш счастлив и планирует побеждать

В интервью клубному сайту Омар заявил, что у него все замечательно: «Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд мира — потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере».

Египтянин рассказал, чем именно его привлек новый клуб: «С Пепом, его техническим персоналом и первоклассными условиями здесь у игроков есть все, что им нужно для совершенствования. Было действительно заманчиво, когда появился шанс приехать сюда».

А еще Мармуш заявил, что хочет побеждать. «Не отрицаю, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» долгие годы был самым успешным клубом АПЛ, поэтому я уверен в том, что погружаюсь в победную культуру. Я хочу учиться у тренерского штаба и моих партнеров по команде этому победному духу, хочу стать частью победителей. С нетерпением жду момент, когда смогу показать, на что я способен», — заявил нападающий.

Абдукодир Хусанов (слева) подписывает контракт с &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

Бомбардир из Египта, конкурент Холанна

Поклонники бундеслиги знали про Мармуша как минимум с прошлого сезона, но для широкой публики нападающий «Айнтрахта» открылся только сейчас. Не открыться было сложно — за 26 матчей сезона-2024/25 в трех турнирах (бундеслига, Лига Европы, Кубок Германии) Омар набрал сумасшедшие 34 очка по системе «гол плюс пас» (20+14).

Как справедливо отмечает сайт «Сити», больше Мармуша в топ-5 лиг в этом сезоне набрал только другой египтянин — нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. На счету 32-летнего футболиста 39 очков по «гол плюс пас» (22+17). Теперь как минимум до конца сезона два египтянина будут соперничать за звание лучшего нападающего Европы, играя неподалеку друг от друга.

Футболист Омар Мармуш
Фото ФК «Манчестер Сити»

О дальнейшем соперничестве пока говорить рано — в начале января Салах анонсировал уход из «Ливерпуля» после окончания сезона. «Я действительно хочу выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, так как это мой последний год в клубе. Я хочу подарить городу что-то особенное. Мы выиграли почти все, но премьер-лигу выиграли один раз. Надеюсь, мы сможем выиграть во второй раз, это было бы здорово», — заявил Салах телеканалу Sky Sports.

В любом случае если Мармуш будет играть так же, как играл в бундеслиге, то АПЛ не останется без сильного египетского футболиста, даже если Салах действительно уйдет летом.

Но для этого новичку «Сити» еще придется выиграть конкуренцию у главной звезды команды — Эрлинга Холанна, который в этом сезоне забивает меньше обычного. Впрочем, Мармуш способен сыграть и на фланге, и в оттяжке, так что, возможно, Гвардиола будет совмещать их на поле.

Подробнее про Омара и то, как он может пригодиться «Сити», «СЭ» уже рассказывал в этом тексте.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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