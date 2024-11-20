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Плохая новость для фанатов «Арсенала». Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити», несмотря на уход спортивного директора

Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Согласовал все условия.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола останется в клубе еще как минимум на сезон. В ближайшие дни ожидается, что новость о продлении контракта с испанцем по системе «1+1» объявят официально.

Что известно о продлении

Новость сообщил The Athletic. По данным источника, Гвардиола согласовал условия нового контракта с «Ман Сити»: прежний истекал в конце сезона. Очередное соглашение будет рассчитано как минимум на год и включает опцию продления еще на один. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Условия контракта пока неизвестны. Сейчас зарплата Пепа составляет 23,7 миллиона евро, что делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Больше получает только Диего Симеоне из «Атлетико» (34 миллиона евро).

Летом Mirror сообщала, что «Ман Сити» готов серьезно увеличить зарплату испанца, чтобы сохранить его. В клубе беспокоились из-за возможного ухода Гвардиолы — он руководит командой уже девятый сезон. По версии ESPN, Пеп планировал принять окончательное решение к январю — ему было важно мнение семьи.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Пеп Гвардиола с&nbsp;Филом Фоденом после поражения от &laquo;МЮ&raquo; (1:2) в&nbsp;финале Кубка Англии 25&nbsp;мая 2024 года. «У нас было похмелье». Гвардиола неожиданно объяснил поражение «Сити» в финале Кубка Англии от «МЮ»

При этом Пеп несколько раз комментировал в медиа слухи об уходе. По его мнению, без него клуб не развалится, так как в нем выстроена четкая система.

«Я не знаю, что произошло с «Манчестер Юнайтед» (имеется в виду, что «МЮ» резко деградировал после ухода сэра Алекса Фергюсона. — Прим. «СЭ»). Это плохой знак для клуба, если после ухода одного человека все тянется вниз. В «Ман Сити» знают, что делать: команда хорошо управляется, и у нее отличная структура. Солидные клубы не зависят от той или иной фигуры. Когда он силен, это не имеет значения», — заявил испанец в октябре.

Фото Global Look Press

В конце сезона клуб покинет спортивный директор

На продление контракта с Гвардиолой мог повлиять уход спортивного директора Чики Бегиристайна, который работал с тренером еще в «Барселоне». Бегиристайн сам принял решение покинуть «Ман Сити», в котором провел 12 лет, по достижении 60 лет.

«Мы с нетерпением ждем возможности воздать должное выдающемуся вкладу Чики в «Манчестер Сити» в конце сезона», — говорится в сообщении на сайте «горожан».

Вместо испанца на пост спортивного директора придет Уго Виан из «Спортинга». Об этом стало известно еще в октябре. После этого The Telegraph сообщила, что новый спортдир может привести с собой работавшего с ним в Португалии Рубена Аморима — однако португалец чуть позже возглавил «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола. Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

Как «Ман Сити» выступает в этом сезоне

«Горожане» стартовали в привычном доминирующем стиле, но в последних четырех играх во всех турнирах потерпели четыре поражения. За это время они вылетели из Кубка Лиги, на пять очков отстали от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и скатились на 10-ю строчку общего этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити

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