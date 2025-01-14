Пеп развелся с женой после 30 лет отношений. Может, в этом причина кризиса «Манчестер Сити»?

Гвардиола переживает не лучший момент жизни.

Одна из самых неожиданных новостей последних дней пришла из Каталонии. Издание Sport.es сообщило, что Пеп Гвардиола расстался с супругой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни. Почему долгий союз дал трещину?

Давно не жили вместе

Как стало известно, Пеп и Кристина приняли решение о расставании еще в декабре прошлого года. Однако пара попросила близких никому об этом не рассказывать, поэтому информация просочилась в СМИ только сейчас.

Причины расставания держатся в секрете, но тренер «Манчестер Сити» уже пять лет фактически не жил с женой. Пока он работал в Англии, Серра регулярно курсировала между Лондоном и Барселоной. У нее есть свой бизнес, и она увлечена им так же безумно, как Гвардиола футболом.

Несмотря на развод, они сумели сохранить дружеские отношения. Некоторые зарубежные папарацци утверждают, что видели Пепа и Кристину вместе в театре уже после разрыва.

Фото Getty Images

Узнаваемый стиль достался Пепу от жены

Брак Гвардиолы и Серры считался одним из самых крепких в мировом футболе. Они познакомились больше 30 лет назад, когда Пеп играл в «Барселоне», а Кристина работала продавцом-консультантом в магазине одежды. Сейчас она — известная бизнесвумен, владеющая модными бутиками в Каталонии и Манресе.

Именно Серра повлияла на имидж и стиль своего мужа. Так что признание Гвардиолы одним из самых модных футбольных тренеров мира — ее заслуга. Свитшот, брюки, шарф и кеды — все эти элементы прошли строгий отбор супруги.

«Моя жена — лучшая в мире во многих вещах, особенно в моде. Обычно она говорит мне: «Не носи то или это». И я слушаюсь. Я достаточно умен, чтобы понять, когда люди намного лучше меня, и следовать их советам», — говорил тренер журналистам в январе 2024-го.

Фото Getty Images

Попытка перезагрузки?

Кристина и Пеп редко появлялись на публике и никогда не давали больших семейных интервью. У пары есть трое детей — сын Мариус и дочери Мари и Валентина. При этом родители 20 лет не узаконивали отношения, лишь в 2014-м Гвардиола и Серра решили расписаться. К тому моменту Мариусу было 13.

Кристина приобщила полностью преданного футболу Пепа к искусству — театру, кино и хорошему вину. В свою очередь Гвардиола деликатно погружал супругу в мир футбола, хотя иногда об этом жалел.

«Кристина жалуется на мои тактические решения. Она говорит, что не надо менять состав, с которым выиграл последний матч», — признавался Гвардиола.

Испанец обожал Кристину, и она всегда отвечала взаимностью. Известно, что в 2012 году, когда Пеп ушел из «Барсы», Серра предложила перебраться в Нью-Йорк и спокойно пожить для себя. Благодаря этому решению тренер перезагрузился, а его дети выучили английский язык.

Теперь фанаты задаются вопросом: не является ли развод с Кристиной новой попыткой Пепа переосмыслить жизнь и найти вдохновение? Тем более что дела у Пепа в «Манчестер Сити» идут не лучшим образом.