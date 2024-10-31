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«У нас было похмелье». Гвардиола неожиданно объяснил поражение «Сити» в финале Кубка Англии от «МЮ»

Гвардиола объяснил похмельем поражение в финале Кубка Англии от «МЮ»
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с Филом Фоденом после поражения от «МЮ» (1:2) в финале Кубка Англии 25 мая 2024 года.
Фото Global Look Press
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Слишком бурно отпраздновали победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» в этом сезоне уже точно не возьмет все возможные трофеи. 30 октября команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (1:2) и вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала.

После матча журналисты Daily Mail напомнили испанскому тренеру, что это поражение — первое для «горожан» с мая 2024-го, когда они проиграли «МЮ» (1:2) в финале Кубка Англии. В ответ Пеп рассказал неожиданную историю: «Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали. Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье».

19-летний полузащитник &laquo;МЮ&raquo; Кобби Майну (справа) забивает победный гол в&nbsp;финале Кубка Англии против &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:1). «МЮ» выиграл Кубок Англии в манчестерском дерби. Уволят ли теперь тен Хага, как ван Гала?

Что Пеп говорил тогда

В том финале на «Уэмбли» игроки «Сити» не были достаточно сосредоточены, поскольку команда Гвардиолы за несколько дней до матча выиграла напряженную борьбу за титул чемпиона АПЛ с «Арсеналом». А затем были бурные празднования успеха.

В той встрече «МЮ» дважды отличился в первые 40 минут — забили Алехандро Гарначо и Коби Майну. «Горожане» же смогли ответить лишь голом Жереми Доку в самой концовке.

После поражения Гвардиола сказал журналистам: «Это моя ошибка — план на игру был неудачным. Игроки знают почему. Тактически это было неправильно. У меня всегда несколько планов в запасе, но сегодня никакой не сработал — все просто».

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Слова про похмелье — это шутка?

Вполне возможно. Но если вернуться в весну 2024-го, то может показаться, что нет. Незадолго до финала Кубка Англии пресса активно писала о пьяной чемпионской вечеринке, которую устроил «Сити». Джек Грилиш и Эрлин Холанн были главными звездами той тусовки, которая продлилась до пяти утра в роскошном баре Fenix в Манчестере.

И, похоже, теперь Гвардиола признал, что празднование победы зашло слишком далеко и даже стоило им еще одного трофея.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед

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