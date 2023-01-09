Игрок «Астон Виллы» бросил одну из самых красивых футболисток мира из-за фотосессии

Почему расстались Алиша Ламанн и Дуглас Луис.

Новогодние праздники огорчили поклонников одной из самых популярных пар в мире футбола — бразильский полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис поругался со своей подругой Алишой Леманн, которая выступает за женскую «Виллу» и сборную Швейцарии.

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24-летний полузащитник Дуглас Луис четвертый сезон выступает за «Астон Виллу». В составе сборной Бразилии он завоевал олимпийское золото на Играх в Токио, но не попал в заявку на ЧМ-2022.

Фото Соцсети

В 18 лет Алиша Леманн перебралась в Англию после удачного выступления в составе молодежной сборной Швейцарии на чемпионате Европы 2018 года. Играла за «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон», а с 2021 года стала нападающей «Астон Виллы».

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Многие любители футбола считают Алишу самой сексуальной футболисткой мира.

Фото Соцсети

У швейцарки огромная популярность: почти 10 миллионов подписчиков в соцсетях.

Фото Соцсети

Трансляции матчей с ее участием собирают несколько сотен тысяч просмотров в YouTube.

Фото Соцсети

Больше года Дуглас и Алиша были не только одноклубниками, но и счастливой парой.

Фото Соцсети

В ноябре прошлого года приняли участие в клубной викторине «Астон Виллы».

Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото ФК «Астон Вилла» Фото ФК «Астон Вилла»

Казалось, что у пары все замечательно, но неожиданно случился скандал. Красотка Леманн откликнулась на предложение сняться для календаря на 2023 год в женственных и откровенных образах.

Фото Соцсети

Дугласу не понравилось, что его подруга решила подзаработать на своей сексуальности. После долгих споров молодые люди не смогли разрешить свой конфликт и, как пишут в британских СМИ, приняли решение расстаться.

Впрочем, новый год одноклубники начали в хорошем настроении. 1 января Дуглас Луиш забил гол в ворота вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса и «Астон Вилла» победила в гостях — 2:0.

Фото Reuters

А Алиша Леманн продолжает получать дивиденды от своего календаря, который активно продается на ее официальном сайте по цене в 30 фунтов и 50 фунтов (с автографом).