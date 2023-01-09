Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

9 января, 23:00

Игрок «Астон Виллы» бросил одну из самых красивых футболисток мира из-за фотосессии

Отдел фото «СЭ»
Дуглас Луиш и Алиша Леманн.
Фото ФК «Астон Вилла»
Telegram Дзен
Почему расстались Алиша Ламанн и Дуглас Луис.

Новогодние праздники огорчили поклонников одной из самых популярных пар в мире футбола — бразильский полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис поругался со своей подругой Алишой Леманн, которая выступает за женскую «Виллу» и сборную Швейцарии.

Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

24-летний полузащитник Дуглас Луис четвертый сезон выступает за «Астон Виллу». В составе сборной Бразилии он завоевал олимпийское золото на Играх в Токио, но не попал в заявку на ЧМ-2022.

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луиш. Фото AFP
Фото Соцсети

В 18 лет Алиша Леманн перебралась в Англию после удачного выступления в составе молодежной сборной Швейцарии на чемпионате Европы 2018 года. Играла за «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон», а с 2021 года стала нападающей «Астон Виллы».

Нападающая «Астон Виллы» Алиша Леманн. Фото Reuters
Фото Reuters

Многие любители футбола считают Алишу самой сексуальной футболисткой мира.

Алиша Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

У швейцарки огромная популярность: почти 10 миллионов подписчиков в соцсетях.

Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Трансляции матчей с ее участием собирают несколько сотен тысяч просмотров в YouTube.

Алиша Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Больше года Дуглас и Алиша были не только одноклубниками, но и счастливой парой.

Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

В ноябре прошлого года приняли участие в клубной викторине «Астон Виллы».

Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото ФК «Астон Вилла»
Дуглас Луиш и Алиша Леманн. Фото ФК «Астон Вилла»
Фото ФК «Астон Вилла»

Казалось, что у пары все замечательно, но неожиданно случился скандал. Красотка Леманн откликнулась на предложение сняться для календаря на 2023 год в женственных и откровенных образах.

Обложка календаря Алиши Леманн. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Дугласу не понравилось, что его подруга решила подзаработать на своей сексуальности. После долгих споров молодые люди не смогли разрешить свой конфликт и, как пишут в британских СМИ, приняли решение расстаться.

Впрочем, новый год одноклубники начали в хорошем настроении. 1 января Дуглас Луиш забил гол в ворота вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса и «Астон Вилла» победила в гостях — 2:0.

Гол Дугласа Луиша в ворота Уго Льориса. 1 января 2023 года. Фото Reuters
Фото Reuters

А Алиша Леманн продолжает получать дивиденды от своего календаря, который активно продается на ее официальном сайте по цене в 30 фунтов и 50 фунтов (с автографом).

Продажа каленадаря на сайте Алиши Леманн.
фото
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Посол РФ в Сербии указал на потворство Запада сербофобским настроениям в регионе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?