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Сегодня, 19:45

Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро

«Спортинг» объявил о переговорах с «МЮ» по выкупу тренера Аморима
Роман Кольцов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото AFP
Рубен Аморим.
Фото AFP
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А ван Нистелрою не дали шанса.

Увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» — масштабное для Англии событие, которого с каждым провалом манкунианцев ждали все больше. Изначально появилась информация, что исполнять обязанности главного тренера будет Руд ван Нистелрой, но в руководстве быстро определились со сменщиком: во вторник, 29 октября, «Спортинг» официально объявил об уходе Рубена Аморима в «МЮ».

Детали контракта

39-летний специалист подпишет соглашение с «красными дьяволами» до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Английский клуб заплатит «Спортингу» за португальского тренера 10 миллионов евро в качестве отступных.

«Манчестер Юнайтед» выразил заинтересованность в приглашении Рубена Аморима. Совет директоров «Спортинга» сослался на условия, предусмотренные трудовым договором, в частности на соответствующие отступные на сумму 10 миллионов евро», — указано в официальном заявлении португальского клуба.

«МЮ» уже отправил своих представителей в Лиссабон для заключения контракта. Сегодняшняя игра «Спортинг» — «Насьонал» в Кубке португальской лиги должна стать последней для Аморима на посту главного тренера «львов».

Рубен Аморим.
Фото AFP

Его хотели забрать все топ-клубы Англии

Аморима причисляют к самым прогрессивным европейским тренерам. На финише прошлого сезона он рассматривался в качестве главного кандидата на пост преемника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». А еще несколько недель назад газета The Guardian писала, что Рубен является целью «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы. В Португалии резкий взлет Аморима рассматривают как явление, сопоставимое по значительности с восхождением Жозе Моуринью.

В 2020-м Рубен возглавил «Спортинг» после трех месяцев работы в «Браге» и с ходу принес команде чемпионство. На тот момент лиссабонцы не выигрывали титул 19 лет. В сезоне-2023/24 Аморим повторил успех, а нынешнюю кампанию начал с 9 побед подряд.

Главный тренер &laquo;Спортинга&raquo; Рубен Аморим может возглавить &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

При этом он неплохо проявил себя и на международной арене. Вместе с ним «Спортинг» добирался до 1/4 финала Лиги Европы и обгонял в группе Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию».

Манкунианцам нужен был сильный специалист, чтобы наконец закрыть тренерский вопрос на долгие годы. Но большинство таких либо уже в больших клубах, либо ими «зарезервированы» (ходили слухи, что Хаби Алонсо уже невозможно перехватить у мадридского «Реала»). Рубен явно пересидел в чемпионате Португалии — посмотрим, что он сможет показать в одной из самых сложных лиг Европы.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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