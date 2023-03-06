Летом «Ливерпуль» потеряет легенду. Команду покинет самый недооцененный нападающий десятилетия

«Энфилд» точно будет скучать по Бобби Фирмино.

Роберто Фирмино летом уйдет из «Ливерпуля». Контракт 31-летнего бразильца истекает в конце сезона, и стороны не будут подписывать новое соглашение. «Энфилд» покинет настоящая легенда красных — за восемь лет в составе «Ливерпуля» Бобби, как звали его болельщики, полностью заслужил такой статус. И от без преувеличения великого атакующего трио Садио Мане — Фирмино — Мо Салах останется один египтянин.

Бразилец появился на «Энфилде» на пару месяцев раньше Юргена Клоппа. Его покупал еще предшественник немца — Брендан Роджерс. Немецкому «Хоффенхайму», где играл Бобби, достался солидный по меркам лета 2015-го 41 миллион евро, но эта сделка оправдала себя полностью. 353 матча, 107 голов и 71 передача в футболке «Ливерпуля» во всех турнирах — это солидно, но значение Фирмино для команды невозможно измерить в цифрах. Банальный подсчет количества забитых мячей тут не работает.

Роберто Фирмино и Юрген Клопп. Фото Global Look Press

Вероятно, бразильский форвард — самый недооцененный футболист последнего десятилетия из числа тех, кто играл в заметных европейских клубах. Ну уж точно один из самых недооцененных. Салах был настоящей голевой машиной, Мане периодически творил настоящее волшебство, но ничего этого не было бы без Фирмино. Футболиста, который в своей лучшей форме идеально чувствовал пространство и обладал эталонным таймингом. Бобби — гений игры без мяча, обладающий невероятным футбольным интеллектом. Именно он был тем человеком, на ком во многом держался эталонный прессинг «Ливерпуля».

Клопп называл Фирмино мотором команды. Бразилец с его данными и безупречным отношением к делу идеально подходил для культивируемого им футбола с высочайшей интенсивностью и гегенпрессингом.

Сейчас это кажется смешным, но летом 2015-го Роджерс — тогдашний босс красных — не очень хотел приобретать Фирмино. Идеальным вариантом для усиления атаки ему казался шкафоподобный бельгиец Кристиан Бентеке из «Астон Виллы». В итоге взяли обоих. Бразилец стал легендой «Энфилда», тогда как Бентеке быстро отправился восвояси — попылив в «Кристал Пэлас», сейчас он играет в США.

«Не сомневаюсь, что когда Бобби закончит играть, люди напишут книги о том, как он интерпретировал позицию ложной «девятки». Я не говорю о том, что именно он изобрел ее, но то, как Бобби на ней играет — это эталон. Он знает, как мы ценим то, что он делает, и это самое главное», — восхищался бразильцем Клопп после разгрома «Манчестер Юнайтед» (5:0) в прошлом сезоне.

Это был один из лучших матчей Фирмино за последние пару лет, которые оказались омрачены чередой мышечных травм. В прошлом сезоне у него было пять различных повреждений, из-за которых он в общей сложности пропустил 26 матчей, если брать все турниры. И за тем, как «Ливерпуль» гнался за четырьмя трофеями, в итоге взяв два, бразилец в основном смотрел со стороны. Для сравнения, в период с 2016-го по 2021-й год, в первые пять полных сезонов Клоппа в «Ливерпуле», он пропустил только 10 игр в АПЛ.

Роберто Фирмино. Фото Global Look Press

В сентябре клуб и игрок начали переговоры о новом контракте, но в итоге Фирмино решил ничего не подписывать и уйти. Как утверждает издание The Athletic, нападающий просто хочет сменить обстановку и попробовать что-то новое.

«Я хочу, чтобы он остался. Бобби знает, что здесь происходит и что мы о нем думаем. Первую часть сезона мы провели не очень здорово, но Бобби был единственным, кто играл нормально. Он очень важен для нас, он — связующее звено в трудных ситуациях. С его футбольным интеллектом мы можем дальше строить нашу игру», — говорил в январе Клопп, надеясь, что Фирмино все же подпишет новое соглашение.

Но «Ливерпуль» входит в стадию перестройки и летом команду ждут большие перемены — никто этого не скрывает. За последний год на «Энфилде» появились Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Конечно, все комплименты Клоппа в адрес Фирмино искренни, но сколько времени на поле он бы получал в новых условиях (ведь есть еще Салах и Диогу Жота)? В этом сезоне особых проблем со здоровьем у бразильца нет (21 матч, 16 из них в основе, 9 голов), но нет никаких гарантий, что они не вернутся, особенно учитывая возраст и энергозатратную манеру игры. Хотя бразилец и в этом сезоне приносит команде пользу — в недавнем матче с «МЮ» (7:0) появился со скамейки запасных на 79-й минуте и за отведенное время успел оформить гол+пас.

В октябре Бобби исполнился 32 года — самое время для перемен, дальше будет, наверное, уже поздно. Фирмино всегда был максимально неэгоистичным футболистом, но в данном случае бразильца можно понять: он заслужил того, чтобы быть в центре проекта, а не быть игроком подмены.

И, да, будет не хватать и персональной кричалки, посвященной бразильцу — она была красивой и мелодичной.

«Коп хочет, чтобы вы кое-что знали,

Бобби Фирмино — лучший нападающий в мире,

Наш номер девять,

Дайте ему мяч, и он каждый раз будет забивать,

Да, сеньор,

Отдайте мяч Бобби, и он забьет».