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Сегодня, 13:45

Летом «Ливерпуль» потеряет легенду. Команду покинет самый недооцененный нападающий десятилетия

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press
Роберто Фирмино и Юрген Клопп
Роберто Фирмино и Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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«Энфилд» точно будет скучать по Бобби Фирмино.

Роберто Фирмино летом уйдет из «Ливерпуля». Контракт 31-летнего бразильца истекает в конце сезона, и стороны не будут подписывать новое соглашение. «Энфилд» покинет настоящая легенда красных — за восемь лет в составе «Ливерпуля» Бобби, как звали его болельщики, полностью заслужил такой статус. И от без преувеличения великого атакующего трио Садио Мане — Фирмино — Мо Салах останется один египтянин.

Бразилец появился на «Энфилде» на пару месяцев раньше Юргена Клоппа. Его покупал еще предшественник немца — Брендан Роджерс. Немецкому «Хоффенхайму», где играл Бобби, достался солидный по меркам лета 2015-го 41 миллион евро, но эта сделка оправдала себя полностью. 353 матча, 107 голов и 71 передача в футболке «Ливерпуля» во всех турнирах — это солидно, но значение Фирмино для команды невозможно измерить в цифрах. Банальный подсчет количества забитых мячей тут не работает.

Роберто Фирмино и Юрген Клопп
Роберто Фирмино и Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Вероятно, бразильский форвард — самый недооцененный футболист последнего десятилетия из числа тех, кто играл в заметных европейских клубах. Ну уж точно один из самых недооцененных. Салах был настоящей голевой машиной, Мане периодически творил настоящее волшебство, но ничего этого не было бы без Фирмино. Футболиста, который в своей лучшей форме идеально чувствовал пространство и обладал эталонным таймингом. Бобби — гений игры без мяча, обладающий невероятным футбольным интеллектом. Именно он был тем человеком, на ком во многом держался эталонный прессинг «Ливерпуля».

Клопп называл Фирмино мотором команды. Бразилец с его данными и безупречным отношением к делу идеально подходил для культивируемого им футбола с высочайшей интенсивностью и гегенпрессингом.

Сейчас это кажется смешным, но летом 2015-го Роджерс — тогдашний босс красных — не очень хотел приобретать Фирмино. Идеальным вариантом для усиления атаки ему казался шкафоподобный бельгиец Кристиан Бентеке из «Астон Виллы». В итоге взяли обоих. Бразилец стал легендой «Энфилда», тогда как Бентеке быстро отправился восвояси — попылив в «Кристал Пэлас», сейчас он играет в США.

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«Не сомневаюсь, что когда Бобби закончит играть, люди напишут книги о том, как он интерпретировал позицию ложной «девятки». Я не говорю о том, что именно он изобрел ее, но то, как Бобби на ней играет — это эталон. Он знает, как мы ценим то, что он делает, и это самое главное», — восхищался бразильцем Клопп после разгрома «Манчестер Юнайтед» (5:0) в прошлом сезоне.

Это был один из лучших матчей Фирмино за последние пару лет, которые оказались омрачены чередой мышечных травм. В прошлом сезоне у него было пять различных повреждений, из-за которых он в общей сложности пропустил 26 матчей, если брать все турниры. И за тем, как «Ливерпуль» гнался за четырьмя трофеями, в итоге взяв два, бразилец в основном смотрел со стороны. Для сравнения, в период с 2016-го по 2021-й год, в первые пять полных сезонов Клоппа в «Ливерпуле», он пропустил только 10 игр в АПЛ.

Роберто Фирмино
Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press

В сентябре клуб и игрок начали переговоры о новом контракте, но в итоге Фирмино решил ничего не подписывать и уйти. Как утверждает издание The Athletic, нападающий просто хочет сменить обстановку и попробовать что-то новое.

«Я хочу, чтобы он остался. Бобби знает, что здесь происходит и что мы о нем думаем. Первую часть сезона мы провели не очень здорово, но Бобби был единственным, кто играл нормально. Он очень важен для нас, он — связующее звено в трудных ситуациях. С его футбольным интеллектом мы можем дальше строить нашу игру», — говорил в январе Клопп, надеясь, что Фирмино все же подпишет новое соглашение.

Но «Ливерпуль» входит в стадию перестройки и летом команду ждут большие перемены — никто этого не скрывает. За последний год на «Энфилде» появились Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо. Конечно, все комплименты Клоппа в адрес Фирмино искренни, но сколько времени на поле он бы получал в новых условиях (ведь есть еще Салах и Диогу Жота)? В этом сезоне особых проблем со здоровьем у бразильца нет (21 матч, 16 из них в основе, 9 голов), но нет никаких гарантий, что они не вернутся, особенно учитывая возраст и энергозатратную манеру игры. Хотя бразилец и в этом сезоне приносит команде пользу — в недавнем матче с «МЮ» (7:0) появился со скамейки запасных на 79-й минуте и за отведенное время успел оформить гол+пас.

В октябре Бобби исполнился 32 года — самое время для перемен, дальше будет, наверное, уже поздно. Фирмино всегда был максимально неэгоистичным футболистом, но в данном случае бразильца можно понять: он заслужил того, чтобы быть в центре проекта, а не быть игроком подмены.

И, да, будет не хватать и персональной кричалки, посвященной бразильцу — она была красивой и мелодичной.

«Коп хочет, чтобы вы кое-что знали,
Бобби Фирмино — лучший нападающий в мире,
Наш номер девять,
Дайте ему мяч, и он каждый раз будет забивать,
Да, сеньор,
Отдайте мяч Бобби, и он забьет».

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Ливерпуль
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