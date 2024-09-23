Родри порвал «кресты». Неделю назад он говорил о перегруженном графике футболистов

Испанец рискует не сыграть в этом сезоне.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил тяжелую травму в матче АПЛ с «Арсеналом». 28-летний испанец покинул поле на 21-й минуте: как выяснилось после обследования, у футболиста разрыв крестообразных связок.

Страшная травма

На старте матча испанец вступил в несколько острых единоборств, но в какой-то момент рухнул на газон без видимых причин и не смог продолжить матч — полузащитник держался за область около колена. На поле появились медики, однако Родри не понадобились носилки — он покинул газон сам.

«Я не знаю, я не разговаривал с врачом, — прокомментировал после матча состояние испанца тренер «горожан» Пеп Гвардиола. — Но Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе он остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем «Золотого мяча», и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл».

Казалось, что тяжелого повреждения удалось избежать, но информация о подозрении на разрыв крестообразных связок быстро проникла в медиа. После углубленного обследования в Мадриде диагноз подтвердился. Родри порвал переднюю крестообразную связку правого колена и, вероятно, пропустит остаток сезона — об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник, близкий к происходящему. Также, по данным медиа, футболиста прооперируют в Барселоне.

Родри и Пеп Гвардиола. Фото Reuters

Недавно Родри жаловался на перегруженное расписание

Для Родри игра с «Арсеналом» оказалась первым выходом в основном составе в этом розыгрыше АПЛ. Сам испанец подтверждал, что нуждается в перерыве, жалобами на загруженный график. Полузащитник даже заявлял, что футболисты могут устроить забастовку, если плотность расписания не будет пересмотрена.

«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим».

Мнение о том, что график футболистов чересчур загружен и продолжает переполняться различными матчами и турнирами, набирает популярность. Еще прошлым летом Гвардиола возмущался тяжелым расписанием — одним из аргументов Пепа было увеличение количества разрывов крестообразных связок из-за недостаточного восстановления игроков. Теперь такую травму получил и Родри.

«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — заявлял Гвардиола.

Один из фаворитов на «Золотой мяч»

Родри провел великолепный прошлый сезон: выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании. В обеих командах полузащитник выполнял ключевую функцию и являлся лидером, на данный момент он считается одним из сильнейших полузащитников мира. Именно испанца называют одним из фаворитов на «Золотой мяч», вручение которого пройдет 28 октября.