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Родри порвал «кресты». Неделю назад он говорил о перегруженном графике футболистов

Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получит травму в игре с «Арсеналом».
Фото Reuters
Родри и Пеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Испанец рискует не сыграть в этом сезоне.
Англия. Премьер-лига. 5-й тур
22 сент, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Арсенал

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил тяжелую травму в матче АПЛ с «Арсеналом». 28-летний испанец покинул поле на 21-й минуте: как выяснилось после обследования, у футболиста разрыв крестообразных связок.

Защитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Джон Стоунз сравнивает счет на&nbsp;90+8-й минуте матча с &laquo;Арсеналом&raquo;. «Арсенал» вдесятером не удержал победу. Холанн забил 100-й гол за «Сити», но у Пепа проблемы — травмировался Родри

Страшная травма

На старте матча испанец вступил в несколько острых единоборств, но в какой-то момент рухнул на газон без видимых причин и не смог продолжить матч — полузащитник держался за область около колена. На поле появились медики, однако Родри не понадобились носилки — он покинул газон сам.

«Я не знаю, я не разговаривал с врачом, — прокомментировал после матча состояние испанца тренер «горожан» Пеп Гвардиола. — Но Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе он остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем «Золотого мяча», и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл».

Казалось, что тяжелого повреждения удалось избежать, но информация о подозрении на разрыв крестообразных связок быстро проникла в медиа. После углубленного обследования в Мадриде диагноз подтвердился. Родри порвал переднюю крестообразную связку правого колена и, вероятно, пропустит остаток сезона — об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник, близкий к происходящему. Также, по данным медиа, футболиста прооперируют в Барселоне.

Родри и Пеп Гвардиола.
Фото Reuters

Недавно Родри жаловался на перегруженное расписание

Для Родри игра с «Арсеналом» оказалась первым выходом в основном составе в этом розыгрыше АПЛ. Сам испанец подтверждал, что нуждается в перерыве, жалобами на загруженный график. Полузащитник даже заявлял, что футболисты могут устроить забастовку, если плотность расписания не будет пересмотрена.

«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим».

Родри. Родри угрожает забастовкой из-за удушающего графика. Однако в АПЛ не ждут бунта

Мнение о том, что график футболистов чересчур загружен и продолжает переполняться различными матчами и турнирами, набирает популярность. Еще прошлым летом Гвардиола возмущался тяжелым расписанием — одним из аргументов Пепа было увеличение количества разрывов крестообразных связок из-за недостаточного восстановления игроков. Теперь такую травму получил и Родри.

«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — заявлял Гвардиола.

Один из фаворитов на «Золотой мяч»

Родри провел великолепный прошлый сезон: выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании. В обеих командах полузащитник выполнял ключевую функцию и являлся лидером, на данный момент он считается одним из сильнейших полузащитников мира. Именно испанца называют одним из фаворитов на «Золотой мяч», вручение которого пройдет 28 октября.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Манчестер Сити

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