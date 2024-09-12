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Странный расистский скандал в «Тоттенхэме»: Сона подколол свой же одноклубник. Лига намерена его наказать

Футболисту «Тоттенхэма» Бентанкуру предъявлены обвинения после шутки о Сон Хын Мине
Артемий Кутейников
Корреспондент
Родриго Бентанкур.
Фото Reuters
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Родриго Бентанкур ответит за фразу трехмесячной давности.

Английская Футбольная ассоциация выдвинула обвинения в расизме полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру. Уругваец еще в июне в интервью подшутил над одноклубником Сон Хын Мином, за что ему теперь грозит дисквалификация.

Что говорится в заявлении ФА

ФА выдвинула обвинения по двум пунктам: неправомерное поведение в интервью СМИ и оскорбительное выражение со ссылкой на этническое происхождение. До 19 сентября игрок должен предоставить ответ на заявление Футбольной ассоциации. За эти нарушения Бентанкуру грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.

Инцидент произошел еще в начале лета. 13 июня хавбек дал интервью программе уругвайского телевидения Por La Camiseta, в котором подшутил над корейским одноклубником. Ведущий Рафа Котело попросил у Бентанкура футболку Сон Хын Мина: тот ответил неуверенностью в том, что она действительно принадлежит форварду. «Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они (корейцы. — Прим. «СЭ») все выглядят одинаково», — выдал футболист.

Организация Kick It Out, которая занимается вопросами дискриминации, заявила, что получила множество жалоб на инцидент. Компания отправила заявления в «Тоттенхэм» и «соответствующие органы».

Родриго Бентанкур и Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press

Как отреагировал Сон

После интервью в соцсетях уругвайца появилось огромное количество гневных комментариев, хотя он моментально извинился за шутку. «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя, никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал Родриго в социальных сетях.

Кореец принял извинения партнера. Сон написал, что Бентанкур совершил ошибку, однако в их отношениях ничего не поменялось. Он подчеркнул, что уругваец не собирался сказать ничего оскорбительного намеренно. «Тоттенхэм» также подтвердил, что инцидент исчерпан. «После комментария Родриго Бентанкура в интервью и последующих публичных извинений игрока клуб оказал содействие в обеспечении положительного решения по этому вопросу», — заявили «шпоры».

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Как Бентанкур играет в этом сезоне

Уругваец начал сезон в основном составе «Тоттенхэма», однако в первом же туре с «Лестером» (1:1) получил травму — ударился головой о газон и покинул поле на 78-й минуте. Следующий тур Родриго пропустил, а вот против «Ньюкасла» (1:2) вышел на замену в конце встречи. Сон — капитан «шпор». Три стартовых тура он провел без замен и отметился дублем в ворота «Эвертона» (4:0).

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур

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