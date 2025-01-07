Русская модель бросила дисквалифицированного за допинг украинца Мудрика. До этого она встречалась с игроком РПЛ

Сейчас Виолетта Грачева, возможно, уже с другим футболистом.

По информации издания The Daily Mail, Грачева рассталась с украинским хавбеком «Челси» Михаилом Мудриком, который недавно провалил допинг-тестирование. Источник сообщает, что девушка проводит отпуск с другим футболистом, а ранее она встречалась с представителем РПЛ.

Что известно о расставании

The Daily Mail рассказало эту историю со ссылкой на медиа Game, Set & Match. Причины разрыва точно пока неизвестны: пара еще во время отношений никак не афишировала связь, однако молодые люди были подписаны друг на друга в соцсетях, а футболист комментировал фотографии девушки. Одной из причин скрытности мог быть хейт, который обрушился на Мудрика из-за слухов о романе с россиянкой. По данным источника, Виолетта теперь встречается с полузащитником «Ювентуса» и сборной США Уэстоном Маккени — они сейчас находятся на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Мудрик переживает мрачный момент карьеры, причем расставание с девушкой здесь далеко не главное. В декабре украинца отстранили от футбола из-за проваленной допинг-пробы — у него обнаружили мельдоний, вингеру грозит до четырех лет дисквалификации. Сам Михаил заявлял, что никогда не принимал запрещенные вещества. В окружении футболиста считают, что препарат попал в организм вместе с пищей. Более фантастическую версию озвучил журналист Игорь Бурбас. По его словам, допинг проник через стволовые клетки коровы, которые украинские врачи якобы кололи игроку в колено для восстановления.

Мудрик не выходил на поле с 28 ноября — тогда провел весь матч против «Хайденхайма» в Лиге конференций и даже забил гол. В АПЛ Михаил не выступает с 10 ноября — практически за месяц до появления информации о проваленном допинг-тесте. В клубе сообщали, что легионер болеет и поэтому не играет. Сейчас ожидается вскрытие второй пробы. Если она тоже окажется положительной, полузащитнику грозит до четырех лет бана.

Виолетта Грачева и Матиас Норманн. Фото соцсети

Норманн — да. Мостовой — вопрос

Мудрик и Маккени — не первые футболисты, с которыми встречалась Грачева. Виолетта родилась в Сибири, училась в Москве в МГТУ имени Баумана, после чего переключилась на модельную деятельность. В 2019-м она начала встречаться с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном и даже встретила с его семьей Новый год, а летом 2021-го полетела за возлюбленным в Англию, когда норвежец перешел в аренду в «Норвич».

Непонятно, в какой момент отношения пары заглохли — слухи о расставании появлялись еще до отъезда скандинава в АПЛ. Однако уже в 2022-м девушке приписывали роман с хавбеком «Зенита» Андреем Мостовым, хотя в начале 2023-го она неожиданно опубликовала фото с Норманном. Таблоиды писали о прошлом Виолетты в эскорте, что могло смутить Матиаса.

С Мостовым девушку связали по публикациям в соцсетях: молодые люди выкладывали фотографии с одинаковых локаций Санкт-Петербурга, а Андрей постоянно лайкал посты Грачевой. Однако роман с ним так и не подтвердился.