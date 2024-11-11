Приход в «МЮ» откладывается. Амориму пока не сделали разрешение на работу в Англии

Тренеру «МЮ» Амориму пока не сделали разрешение на работу в Англии

Должен был начать в понедельник.

Рубен Аморим в понедельник, 11 ноября, должен прилететь в Великобританию. Однако официально возглавить «Манчестер Юнайтед» португалец пока не сможет из-за проблем с документами. Как сообщает Daily Mail, специалисту еще не оформили разрешение на работу.

Первый матч не скоро

Впрочем, как отмечает издание, это не сильно беспокоит боссов «МЮ», поскольку в чемпионате Англии перерыв из-за матчей сборных. И следующая игра состоится только через две недели: 24 ноября встреча против «Ипсвича» в 12-м туре АПЛ.

Представление тренера журналистам также не планируется до предматчевой пресс-конференции. Хотя ожидается, что тренер пообщается с клубным телевидением «Юнайтед».

Аморим хочет взять с собой из «Спортинга» сразу пять помощников, и это может повлиять на будущее специалистов, которые сейчас работают в «МЮ», в частности Руда ван Нистелроя.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло. Фото Reuters

Ни одного поражения после отставки тен Хага

Португалец возглавит команду, которая уже пришла в себя после ухода с поста главного тренера Эрика тен Хага. При ван Нистелрое «МЮ» одержал три победы и один матч завершил ничьей. В воскресенье со счетом 3:0 был разгромлен «Лестер».

«Этот блок из четырех игр завершен, и все это ощущается как завершение одного пути и открытие новых возможностей в будущем», — сказал Руд.

Также специалист отметил, что с руководством клуба изначально были обговорены все условия работы в роли и. о. главного тренера: «Это была временная должность, на короткий срок. Я был в курсе всех событий. Для меня важно иметь такую ясность. Самое главное — это клуб. Я здесь, чтобы поддерживать его, и хочу продолжать в том же духе».

Впрочем, впереди у Аморима еще много работы. Несмотря на хорошие результаты в последних играх, «МЮ» пока занимает только 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Хотя отставание от третьего места, на котором располагается «Челси», всего четыре очка.

Футболисты «Спортинга» качают Рубена Аморима. Фото Reuters

Аморим ушел из «Спортинга» красиво

Португалец в воскресенье проводил последний матч на посту главного тренера «Спортинга». Команда в гостях встречалась с «Брагой» в 11-м туре чемпионата страны.

Первый тайм сложился для коллектива Аморима не лучшим образом: полузащитник Рикарду Орта дважды огорчил голкипера лиссабонцев Франко Израэля. Однако в перерыве тренер сумел найти подходящие слова, и футболисты «Спортинга» к 81-й минуте сравняли счет. А в концовке Конрад Хардер оформил дубль — 4:2.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Спортинг» после 11 туров идет на первом месте, с отрывом в шесть очков от занимающего вторую строчку «Порту».