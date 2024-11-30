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Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» вместо уволенного Стива Купера. Контракт с нидерландским специалистом подписан до лета 2027 года. Новоиспеченный тренер поделился эмоциями от своего назначения на данный пост:
«Я в восторге и горжусь этим назначением. Все, с кем я говорю о «Лестере», полны энтузиазма. У них есть отличные истории о людях, работающих в клубе, о болельщиках. История клуба впечатляет. С нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для команды», — цитирует 48-летнего голландца пресс-служба «Лестера».
После ухода Эрика тен Хага Руд взбодрил «МЮ»: за четыре матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера он дважды разгромил «Лестер» (5:2) в Кубке лиги и АПЛ (3:0), а также сыграл вничью с «Челси» (1:1) и обыграл ПАОК в Лиге Европы (2:0).
Ван Нистелрой не собирался уходить из «Юнайтед», но руководство решило подписать контракт с Рубеном Аморимом.
«Этот период был большой ответственностью, я отнесся к нему серьезно. Хотел помочь «МЮ», сделать команду лучше. Три победы и ничья — это стандарт, если хотите расти как клуб. Связь с болельщиками я чувствовал. Вот что такое «Юнайтед» на самом деле», — говорил он журналистам.
«Олд Траффорд» провожал тренера аплодисментами, когда он проходил перед трибунами после последнего матча. Руд покинул клуб 11 ноября.
После ухода Энцо Марески «Лестер» редко радует своих болельщиков хорошими результатами. При Стиве Купере команда набрала всего лишь 10 очков за 12 туров, идет в одном балле от зоны вылета и не выигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. У Купера были конфликты с Янником Вестергором (доходило до отстранения от тренировок), Харри Уинксом и Хамзой Чудхури.
Но одно из главных качеств ван Нистелроя как тренера — умение налаживать связь с игроками. Так что атмосфера в раздевалке должна улучшиться. Как пишет The Telegraph, на этот пост также претендовали Грэм Поттер и Дэвид Мойес, однако руководство «Лестера» отдало предпочтение именно Руду.
Владелец клуба Айяватт Шривадданапрабха заявил, что опыт и победный настрой ван Нистелроя пригодятся команде.
«Руд присоединился к клубу с богатой историей, страстными болельщиками и талантливым составом. Мы все с нетерпением ждем, какое влияние он сможет оказать, когда мы вместе начнем эту новую главу», — цитирует его Daily Mail.
Ван Нистелрой ранее тренировал ПСВ, с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В период игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год, став вместе с командой чемпионом Англии. Руд также выступал за мадридский «Реал» и дважды выигрывал с ним ла лигу.
В составе сборной Нидерландов ван Нистелрой провел 70 матчей, забил 35 голов и отдал одну результативную передачу.