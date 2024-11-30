Долго не сидел без работы.

Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» вместо уволенного Стива Купера. Контракт с нидерландским специалистом подписан до лета 2027 года. Новоиспеченный тренер поделился эмоциями от своего назначения на данный пост:

«Я в восторге и горжусь этим назначением. Все, с кем я говорю о «Лестере», полны энтузиазма. У них есть отличные истории о людях, работающих в клубе, о болельщиках. История клуба впечатляет. С нетерпением жду начала работы, чтобы познакомиться со всеми и сделать все возможное для команды», — цитирует 48-летнего голландца пресс-служба «Лестера».

Хотел остаться в «МЮ», но выбрали Аморима

После ухода Эрика тен Хага Руд взбодрил «МЮ»: за четыре матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера он дважды разгромил «Лестер» (5:2) в Кубке лиги и АПЛ (3:0), а также сыграл вничью с «Челси» (1:1) и обыграл ПАОК в Лиге Европы (2:0).

Ван Нистелрой не собирался уходить из «Юнайтед», но руководство решило подписать контракт с Рубеном Аморимом.

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«Этот период был большой ответственностью, я отнесся к нему серьезно. Хотел помочь «МЮ», сделать команду лучше. Три победы и ничья — это стандарт, если хотите расти как клуб. Связь с болельщиками я чувствовал. Вот что такое «Юнайтед» на самом деле», — говорил он журналистам.

«Олд Траффорд» провожал тренера аплодисментами, когда он проходил перед трибунами после последнего матча. Руд покинул клуб 11 ноября.

В «Лестере» будет тяжело

После ухода Энцо Марески «Лестер» редко радует своих болельщиков хорошими результатами. При Стиве Купере команда набрала всего лишь 10 очков за 12 туров, идет в одном балле от зоны вылета и не выигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. У Купера были конфликты с Янником Вестергором (доходило до отстранения от тренировок), Харри Уинксом и Хамзой Чудхури.

Но одно из главных качеств ван Нистелроя как тренера — умение налаживать связь с игроками. Так что атмосфера в раздевалке должна улучшиться. Как пишет The Telegraph, на этот пост также претендовали Грэм Поттер и Дэвид Мойес, однако руководство «Лестера» отдало предпочтение именно Руду.

Владелец клуба Айяватт Шривадданапрабха заявил, что опыт и победный настрой ван Нистелроя пригодятся команде.

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«Руд присоединился к клубу с богатой историей, страстными болельщиками и талантливым составом. Мы все с нетерпением ждем, какое влияние он сможет оказать, когда мы вместе начнем эту новую главу», — цитирует его Daily Mail.

Ван Нистелрой ранее тренировал ПСВ, с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В период игровой карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год, став вместе с командой чемпионом Англии. Руд также выступал за мадридский «Реал» и дважды выигрывал с ним ла лигу.

В составе сборной Нидерландов ван Нистелрой провел 70 матчей, забил 35 голов и отдал одну результативную передачу.