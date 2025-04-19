Худшая команда в истории АПЛ? «Саутгемптон» уже побил один сомнительный рекорд, а может еще несколько

И вратарь сборной Англии как черная метка.

Романтичные надежды и их крах

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля, 17:00. London Stadium (Лондон)

Говоря о рекордах и достижениях, мы в основном вкладываем в эти слова позитивный смысл: наибольшее количество голов, набранных очков, побед, титулов и так далее. Однако иногда бывает интересно взглянуть и на оборотную сторону медали. В смысле не на лучших из лучших, а на худших из худших. В этом ведь тоже есть какая-то своя притягательная аура.

Применительно к АПЛ хороший повод это сделать дал «Саутгемптон», который не так давно, что называется, вляпался в историю. Проиграв в 31-м туре на выезде «Тоттенхэму» — 1:3, «святые» стали командой, которая вылетела из премьер-лиги раньше всех в истории. Клуб с южного побережья Англии лишился даже математических шансов на спасение аж за семь туров до финиша. Да и в смысле даты вылет из элиты оформился рано — 6 апреля.

Впрочем, с «Саутгемптоном» все стало понятно еще зимой. «Святые» были крепким середняком в середине 2010-х, когда там работали Маурисио Почеттино и Роналд Куман, но в последние годы перешли в разряд клуба-лифта. Вылетели в сезоне-2022/23, но на возвращение в АПЛ ушел только год. Под руководством тренера Рассела Мартина «Саутгемптон» играл в развеселый футбол, достаточно взглянуть на разницу мячей: 87-63. Впечатляет, не правда ли?

Нечто подобное Мартин намеревался практиковать и в элите, но столкнулся с жестокой реальностью. «Святых» раз за разом наказывали за элементарные ошибки. Речь не о том, что нужно было «парковать автобус» или действовать по принципу «бей вперед — игра придет», но футбол «Саутгемптона» был чересчур авантюрным и наивным.

В итоге 16 декабря после домашних 0:5 от «Тоттенхэма» Мартина уволили, но выбор сменщика был... э-э, немного удивительным. Спасать команду от вылета руководство «Саутгемптона» позвало Ивана Юрича, чьи игровая и тренерская карьера связаны исключительно с Италией и который никогда не работал за пределами Апеннин. Плюс футбольная философия хорвата, основой которой являются жесткий персональный прессинг и много беговой работы — полная противоположность стилю Мартина. Те, кто видел в деле его «Верону» и «Торино», где под его началом успел побегать Алексей Миранчук, поймут, о чем речь. Собственно, в Турине и расстались с Юричем, потому что подустали от этой рельсовой серости.

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В числе главных неудачников

В общем, лучше не стало. В 16 матчах под руководством хорвата «Саутгемптон» набрал лишь пять очков — победа (над таким же бедовым в этом году «Ипсвичем) и две ничьих (с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас»).

Закончилось же все рекордным по своей досрочности вылетом. В этом малоприятном списке «святые» превзошли:

«Ипсвич» в сезоне-1994/95 (тогда, правда, в АПЛ было 22 команды и игралось 42 тура, а вылетало в том году четыре клуба);

«Дерби Каунти» в сезоне-2007/08;

«Хаддерсфилд» в сезоне-2018/19;

«Шеффилд Юнайтед» в сезоне-2020/21.

Все эти достойные коллективы распрощались с АПЛ за шесть туров до конца чемпионата. И есть ощущение, что достижение «Саутгемптона» простоит еще долго.

Но могут ли «святые» считаться абсолютно худшей командой в истории премьер-лиги и, что называется, собрать бинго? Давайте посмотрим, где еще клуб из портового города может достучаться до дна.

Наименьшее количество набранных очков за сезон. Тут худший результат у «Дерби Каунти» в сезоне-2007/08 — 11 баллов. У «Саутгемптона» сейчас 10 очков, играть еще шесть туров. Ну, посмотрим.

Наименьшее количество побед за сезон. И снова наши любимцы — «Дерби Каунти» — 2007/08 и всего одна победа. У «Саутгемптона» сейчас уже две. Тут без шансов.

Наибольшее число поражений за сезон. Сомнительное достижение делит группа из четырех клубов (да, «Дерби Каунти» — 2007/08 тоже в этом списке) — 29 проигрышей. У «Саутгемптона» сейчас 26. Можно побороться.

Наименьшее количество забитых голов. 20 мячей — «Дер...», ну, вы поняли, и «Шеффилд Юнайтед» — 2020/21. У «Саутгемптона» сейчас 23 гола. В другой раз.

Наибольшее количество пропущенных голов за сезон. Здесь в прошлом сезоне отличился «Шеффилд Юнайтед» — аж 104. У «Саутгемптона» сейчас 77 пропущенных за шесть туров до финиша.

Худшая разница мячей в сезоне. Минус 69 — «Шеффилд Юнайтед» — 2023/24 и «Дерби Каунти» — 2007/08. У «Саутгемтона» сейчас «-54». Небольшие шансы вляпаться в историю есть.

Резюмируем: является ли «Саутгемптон» — 2024/25 абсолютно худшим клубом в истории АПЛ. Ответ — нет. Близко к этому, точно один из худших, но не самый.

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Однако есть во всем этом параде неудач и одна грустная человеческая история. Аарон Рамсдейл далеко не самый худший вратарь в истории английского футбола. Чемпион Европы-2017 в составе сборной Англии U-19. Вызывался в национальную команду, был в заявке на ЧЕ-2020.

Но ему катастрофически не везет. В сезоне-2019/20 он был основным вратарем «Борнмута» — команда вылетела. Перешел в «Шеффилд Юнайтед» — и в сезоне-2020/21 «клинки» попрощались с АПЛ. Что характерно, оба раза болельщики признавали Рэмсдейла футболистом года. Ушел в «Арсенал», был там два сезона первым номером, в прошлом году проиграл конкуренцию Давиду Райе и отправился за практикой в «Саутгемптон». Чтобы вылететь из АПЛ в третий раз в карьере. Рамсдейлу всего 26 лет. И ведь не будет ничего удивительного, если и фанаты «святых» признают его лучшим — к самому вратарю вопросов минимум.