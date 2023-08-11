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Сегодня, 16:00

Каким будет обновленный «Реал», провалится ли «Наполи», ждать ли возвращения «Ливерпуля»? Главные интриги евросезона-2023/24

Артемий Кутейников
Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и Мохамед Салах
Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и Мохамед Салах.
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11 августа стартуют сразу три топовые европейские лиги — в этот день первые туры пройдут в АПЛ, ла лиге и лиге 1. А через неделю в игру вступят серия А с бундеслигой. Лидеры чемпионатов заметно изменились за летний перерыв: кто-то рвется к новым достижениям, а кому-то придется отдуваться за прошлогодние провалы. Разбираемся в главных интригах предстоящего европейского сезона.

Англия

Как «Ман Сити» отреагирует на уход лидеров?

В сезоне-2022/23 «горожане» прикарманили пятое чемпионство за последние шесть лет и практически заставили поверить в свою непобедимость. Команду Пепа Гвардиолы не остановил даже шикарный «Арсенал» Микеля Артеты, который лидировал на протяжении большей части сезона. Но в новую кампанию «Ман Сити» ворвется без двух важных игроков. Возможно, это наконец притормозит чемпионское шествие небесно-голубых.

Рияд Махрез за 35 миллионов евро угнал в Саудовскую Аравию: 32-летний алжирец периодически терял позиции в основе, но стабильно набивал топовую результативность, а в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды (15 мячей) и набил 28 баллов по системе «гол+пас» (тоже третий показатель). «Горожане» пока никого не купили на замену вингеру, а с учетом возможного ухода Бернарду Силвы в «Барселону» эта потеря может стать очень чувствительной.

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Также команду покинул капитан и ровесник Махреза Илкай Гюндоган — ключевой полузащитник слинял в «Барселону» свободным агентом. Немец штамповал неплохую результативность, в прошлом сезоне он набрал 11+7 во всех турнирах. Кэп часто выходил на решающие роли в ключевые моменты — например, в июне выстрелил дублем в финале Кубка Англии (2:1). Вдобавок из «Ман Сити» может уйти нынешний капитан — Кайл Уокер. Правый защитник интересен «Баварии».

Доминик Собослаи и Юрген Клопп
Доминик Собослаи и Юрген Клопп.
Фото Reuters

Вернется ли «Ливерпуль» в чемпионскую гонку?

Мерсисайдцы провалили предыдущую кампанию и впервые за семь лет вывалились из топ-4. Итоговое пятое место даже можно считать успехом — большую часть сезона команда Юргена Клоппа шла в районе седьмой-восьмой позиции и только благодаря отличному финишу завоевала место в Лиге Европы.

За лето красные неслабо потратились: суммарно за 112 миллионов евро подписали двух ярких полузащитников — Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера. При этом случились и потери: Фабиньо и Джордан Хендерсон рванули в Саудовскую Аравию. В качестве свободных агентов из команды ушли Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино и Наби Кейта.

Клопп уверен, что в новом сезоне «Ливерпуль» выступит гораздо успешнее, а английские журналисты отмечают здоровую атмосферу в коллективе. «Клуб масштаба «Ливерпуля» должен быть успешным», — отметил коуч мерсисайдцев.

«Арсенал» достаточно усилился для золота?

«Канониры» драматично упустили чемпионство в прошлом сезоне, но неплохо подготовились к новой кампании. В предыдущем розыгрыше лондонцев нередко подводила короткая скамейка запасных: под систему Микеля Артеты отлично подходила небольшая обойма футболистов, а большинство запасных выглядели безликими затычками.

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За лето лондонцы укрепили каждую линию — вытащили из карманов почти 232 миллиона евро на универсального защитника Юрриена Тимбера, хавбека Деклана Райса и атакующего полузащитника Кая Хаверца. Все лидеры прошлого сезона остались в команде, а значит, вера в проект Микеля Артеты живет. Похоже, что шансы «канониров» на чемпионство укрепились, а с учетом потерь «Ман Сити», возможно, даже существенно выросли.

Юлиан Рюэрсон и Кристофер Нкунку
Юлиан Рюэрсон и Кристофер Нкунку.
Фото USA Today Sports

Что будет с «Челси»?

В сезоне-2022/23 синие кошмарно провалились: финишировали 14-ми в АПЛ всего в 10 баллах от зоны вылета и впервые за семь лет не попали в еврокубки. Клуб продолжает обновляться и вслед за прошлогодним шопингом на 600+ миллионов евро этим летом вытряхнул на новичков еще 200 мультов. В ростер синих заехали Кристофер Нкунку, Аксель Дисаси, Анджело, Николас Джексон, Роберт Санчес и Лесли Угочукву.

При этом «Челси» отдал немало возрастных и просто ненужных футболистов — даже вышел в плюс по затратам. Но состав по-прежнему остается раздутым и несбалансированным: на некоторых позициях не хватает игроков, а где-то их перебор. Особенно тревожно за среднюю линию лондонцев, где осталась одна молодежь и ретировались брутальные разрушители. Срочно нужен еще один полузащитник.

Испания

Каким будет обновленный Реал?

Мадридцы после чемпионства и победы в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 в прошлой кампании довольствовались лишь триумфом в Кубке Испании. Флорентино Перес продолжает омолаживать состав и летом основательно затронул последнее место скопления ветеранов — центр поля. В «Реал» приехали Джуд Беллингем и Арда Гюлер, которые дополнили привезенных ранее янгстеров Эдуардо Камавингу и Орельена Тчуамени.

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Также бланкос остались без Карима Бензема, который отправился в Саудовскую Аравию. На место центрального нападающего пока купили только Хоселу из «Райо Вальекано» — по звездности явно не уровень «Реала». Сливочные меняются, и возможно, их ждет еще один сезон без серьезных трофеев.

Сможет ли «Барселона» успешно выступать в нескольких турнирах?

Каталонцы после трехгодичной паузы вернули чемпионство, но ла лига — единственное, что удалось команде Хави в сезоне-2022/23. В Лиге чемпионов сине-гранатовые не вышли из группы и упали в Лигу Европы, где без шансов отлетели в первом же раунде плей-офф от «Манчестер Юнайтед», а в Кубке Испании попали под разгром «Реала» в полуфинале. Была еще победа в Суперкубке — но этот турнир вряд ли отвечает по престижу амбициям «Барсы».

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Клуб все еще не решил экономические проблемы, поэтому очень скромно усилился перед новой кампанией. В статусе свободных агентов подобрал Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса, за 3,4 миллиона евро вернул домой 31-летнего воспитанника Ориоля Ромеу. С такими усилениями (учитывая уход нескольких игроков стартовой обоймы) шансы на стабильную игру в нескольких турнирах вряд ли возросли. А ведь еще скоро должен отъехать в Париж Усман Дембеле, и не факт, что каталонцам удастся выписать достойную замену с учетом сложной финансовой ситуации.

Футболисты «Севильи»
Футболисты «Севильи».
Фото AFP

Вернется ли «Севилья» на топ-уровень?

В сезоне-2022/23 красно-белые по привычке победили в Лиге Европы, но чуть не забыли про национальный чемпионат. К весне андалусийцы зависли над зоной вылета и одно время даже шли в ней, но на финише исправили ситуацию и в итоге пришвартовались 11-ми. Все равно очень слабый результат, ведь до этого команда три года подряд заканчивала в топ-4 и выступала в Лиге чемпионов.

Италия

«Наполи» провалится после чемпионства?

Адзурри — одни из главных хедлайнеров всего европейского сезона-2022/23. Неаполитанцы в доминирующем стиле выиграли первое за 30 лет чемпионство, но потрескались сразу же после триумфа. Главный тренер Лучано Спаллетти поссорился с президентом Аурелио де Лаурентисом и покинул команду, где теперь с нуля начнет работу Руди Гарсия.

Виктор Осимхен и Руди Гарсия
Виктор Осимхен и Руди Гарсия.
Фото Global Look Press

Также ушел ключевой центральный защитник Ким Мин Джэ — «Бавария» заплатила за него 50 миллионов евро. Непонятно положение лучшего бомбардира «Наполи» в прошлом сезоне Виктора Осимхена — в Неаполь из Саудовской Аравии прилетают безумные предложения, но игрок и менеджеры пока держатся.

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«Ювентус» снова будет доминировать?

А вот «Ювентус» выглядит куда более сконцентрированной силой. В прошлом сезоне команда закончила седьмой и осталась без еврокубков из-за 10-очкового штрафа и санкций за финансовые махинации. Но по игре бьянконери выглядели одними из лучших в чемпионате: выдали восьмиматчевую серию из сухих побед и при отсутствии нефутбольных скандалов наверняка бы поборолись как минимум за места в ЛЧ. Перед новой кампанией «Старую синьору» называют одним из главных фаворитов на победу.

Германия

«Боруссия» выдаст топ-сезон?

Команда из Дортмунда — автор главной трагедии прошлого сезона. В последнем туре для чемпионства черно-желтым нужно было обыграть хилый «Майнц», но ничья 2:2 при равенстве очков с «Баварией» оставила «Боруссию» второй. Драмы добавляет и результат параллельной игры мюнхенцев: чемпионский гол (2:1) они вонзили на 89-й минуте.

Перед новым сезоном из Дортмунда катапультировались два важных футболиста — ушедший в «Реал» Джуд Беллингем и Рафаэл Геррейру, который укрепил «Баварию». В остальном состав команды почти не поменялся и на уровне бундеслиги, вероятно, готов еще к одной чемпионской гонке.

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«Унион» рухнет после попадания в Лигу чемпионов?

Берлинский клуб в прошедшем сезоне неожиданно занял четвертое место и проник в Лигу чемпионов. При этом по игре «Унион» явно не показывал топ-уровень: по xG набрал лишь 37,9 балла — это предпоследний показатель в бундеслиге, а по статистике xPTS оформили 42,32 очка — с таким показателем клуб должен был финишировать 13-м.

Футболисты Алекс Крал
Алекс Крал.
Фото Global Look Press

В предстоящем сезоне убийцам xG-статистики как минимум половину сезона придется выступать еще и в еврокубках, что явно снизит стабильность результатов. Тем более что берлинцы не особо усилились под игру в Лиге чемпионов: новички из «Порту», «Копенгагена» и «Герты» вряд ли выведут команду на новый уровень. Даже не закрепившийся в «Шальке» Алекс Крал оказался в «Унионе».

Франция

Каким будет «ПСЖ» без Месси и на фоне постоянных слухов об уходе Мбаппе и Неймара

Парижане провели очередную яркую трансферную кампанию — подписали новичков на 159,5 миллиона евро и все еще мечтают о победе в Лиге чемпионов. Вот только атмосфера в команде вряд ли соответствует топ-амбициям. Из «ПСЖ» слинял Лео Месси, а уже этим летом из Парижа может уехать и другой гений — Килиан Мбаппе. Также слухи об уходе окутали Неймара. Потеря всех трех волшебников за одно трансферное окно очень сильно ударит по перспективам столичного клуба даже в чемпионате.

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«Монако» сможет конкурировать за чемпионство?

Монегаски выдали не лучший сезон-2022/23: закончили шестыми и не попали даже в Лигу конференций. Возможно, теперь у команды будет больше сил, чтобы сконцентрироваться на чемпионате, где за последние шесть лет «Монако» всего три раза залетел в топ-3.

Правда, клуб за полгода лишился основной пары центральных защитников Бадьяшиль — Дисаси и практически не совершил трансферов на вход — потратил летом всего 25 миллионов евро. В таком положении еще сильнее может вырасти роль Александра Головина как лидера команды. По данным Transfermarkt, он второй по стоимости в клубе (28 миллионов евро). Наверняка в новом сезоне от него в игре монегасков будет зависеть еще больше деталей, чем в прошлом розыгрыше.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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