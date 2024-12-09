Английского арбитра Кута уволили. Это он оскорбил Клоппа и попался на видео с белым порошком

Карьера пошла под откос.

Компания PGMOL, отвечающая за работу арбитров в матчах АПЛ, объявила об увольнении рефери Дэвида Кута. Он больше не будет судить в Англии, УЕФА его также отстранил от работы на своих матчах.

«После завершения тщательного расследования поведения Дэвида Кута его трудовые отношения с PGMOL с сегодняшнего дня немедленно прекращены. Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Дэвид Кут имеет право обжаловать это решение», — указано в заявлении PGMOL.

Все началось с оскорблений

В ноябре арбитра отстранили от работы на матчах АПЛ из-за видео, на котором Кут в разговоре с товарищем (оба явно находились в нетрезвом виде) оскорбил бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Он не только раскритиковал меня, когда я судил их матч с «Бернли», тренер обвинил меня во лжи, а потом просто набросился на меня. Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто чертовски высокомерен. Поэтому я делаю все возможное, чтобы не разговаривать с ним... Боже мой, немецкий мудак», — говорил арбитр.

А затем по интернету распространилось еще одно видео, на котором Дэвид убедительно просил не ломать ему карьеру. Арбитр явно опасался, что после слива ролика против него применят санкции.

«Чтобы было ясно: это чертово видео не должно никуда попасть», — просил товарища Кут.

Все-таки попало. И не только разлетелось по Сети, но и повлекло за собой череду разбирательств. Однако и это еще не все: в газете The Sun вышел материал, в котором говорилось, что судья оскорбил не только Клоппа. Выяснилось, что из его уст также звучали нелицеприятные слова в адрес «Эвертона», «Борнмута», а также защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона. Последнего Дэвид и вовсе назвал «шотландским придурком».

Неудивительно, что и УЕФА забанил Дэвида во всех своих турнирах.

Фото Global Look Press

Еще один слив окончательно «прибил» карьеру арбитра

13 ноября издание The Sun показало еще одно видео — на нем Кут вдыхает через купюру некий белый порошок, который, как утверждал таблоид, напоминает кокаин. Видео было снято 6 июля — на следующий день после матча Испания — Германия (2:1), на котором Дэвид работал видеоассистентом главного арбитра. Еще утверждается, что за несколько дней до этого англичанин присылал другу снимки, на которых также можно было заметить белый порошок.

Позднее СМИ сообщили, что Кут подозревается в нарушении правил о ставках. Можно сказать, англичанин «прибил» себя по всем фронтам.

Теперь стало известно, что арбитра уволили. И это похоже на бесславный закат карьеры. Но не будем торопиться — ведь у Дэвида еще есть возможность обжаловать «приговор», хотя шансы что-то изменить уже минимальные.