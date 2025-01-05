В «Тоттенхэм» перешел Антонин Кински. Сын того самого вратаря «Сатурна»

Ждем в основе?

21-летний Антонин Кински, полный тезка и сын вратаря «Сатурна», перешел в «Тоттенхэм» из пражской «Славии» — об этом лондонцы объявили официально. Голкипер подписал контракт до 2031 года, чешский клуб получит за трансфер около 12 миллионов евро.

Лучше отца

Кински-младшего не занесло в «Тоттенхэм» волею судьбы — он приехал в Лондон в статусе одного из самых перспективных вратарей Европы. И явно не планирует сидеть на банке — как пишет авторитетный The Athletic, Антонин со старта будет в основе.

На это две причины. Во-первых, у «шпор» крупные проблемы с вратарями — основной голкипер Гильермо Викарио в ноябре получил травму и будет лечиться примерно до февраля, вслед за ним вылетел запасной Фрэйзер Фостер. В начале января в матче против «Ньюкасла» очередь дошла до совсем глубокого запасного Брэндона Остина (стоимость — 600 тысяч евро на Transfermarkt) — в общем, «Тоттенхэму» банально некем играть. Молодой и перспективной звезде в таких условиях точно найдется место в воротах.

Во-вторых, Кински ждут в основе еще и потому, что он действительно хороший вратарь. Даже не так — один из лучших на континенте в этом сезоне. Портал Opta приводит статистику:

— 83,3 процента сейвов — первое место в Европе;

— 0,37 пропущенного мяча за 90 минут — первое место в Европе;

— 12 сухих матчей — первое место в Европе (вместе с Диогу Коштой из «Порту»).

Во взрослой сборной Чехии Кински пока не дебютировал, но осенью туда уже вызывался. Кроме того, Антонин регулярно вызывался в остальные сборные. За команду до 21 года у него пять матчей (и пару разгромов — 0:4 от Норвегии и 0:5 от Дании), есть выступления по другим возрастам.

Еврокубковый опыт у Кински в наличии — четыре отборочных матча Лиги чемпионов и шесть на групповом этапе Лиги Европы. «Славия» в обоих турнирах выступает слабо, но Антонин старался изо всех сил — пропустил в ЛЕ всего семь мячей, отразив 62,5 процента ударов. Не гроссмейстерская статистика, но и чешская оборона явно не соответствовала уровню еврокубков.

Антонин Кински с детьми после матча чемпионата России «Сатурн» — «Ростов» (4:0) в Раменском в 2009 году. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Отец готовил — начиная с Раменского

Что объединяет Кински-младшего и Эрлинга Холанна? Кроме игры в АПЛ и будущего соперничества на поле их роднит спортивная биография — оба обязаны карьерой отцам. Антонин-старший с детства вел и готовил сына, чтобы тот стал успешным вратарем — и, судя по переходу в английский гранд, у него получилось.

Кстати, начал Кински еще в раменском «Сатурне», за который выступал с 2004 по 2010 год — таскал сына на тренировки: «Мне кажется, он захотел стать футболистом, когда начал ездить со мной на базу в Раменское. Он уже тогда стоял в воротах. Он тоже очень работоспособный, тоже любит тренироваться», — рассказывал Антонин-старший в интервью Metaratings.

А в беседе со Sportbox отец рассказывал, что ради сына пошел работать тренером вратарей в чешскую «Дуклу» — бесплатно. «У меня свое мнение о тренировках молодежи, свой план. Знаю, что нужно делать в разном возрасте. Стараюсь сильно не вмешиваться в тренировочный процесс, но при этом хочу оказывать влияние на футбольный рост моего сына», — рассказывал Кински.

Кстати, по словам 46-летнего чеха, нынешний вратарь «Тоттенхэма» до сих пор не забыл Россию: «Сын и дочка хорошо помнят базу, мою комнату там, столовую. Вспоминают, как мы гуляли по парку в Кузьминках, ходили в Парк Горького и, конечно, не забыли аэропорт Шереметьево. А еще пробки помнят», — рассказывал Антонин.

Кински-старший провел в России ровно 200 официальных матчей. Кроме того, он несколько раз вызывался в основную сборную Чехии — в том числе играл против Италии в 2002 году. Кински-младший подписал контракт со «Славией» в 2021 году, после чего пражане дважды отдавали его в аренду. Минувшим летом, вернувшись из «Пардубице», он стал первым номером «Славии».