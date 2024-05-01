Легендарный Силва покидает «Челси», но не завершает карьеру в 39. Почеттино ждет его в роли тренера

Теперь Тиагу может выиграть трофей, которого до сих пор нет в его коллекции.

«Челси» на своем официальном сайте сообщил об уходе Тиагу Силвы по окончании сезона. Ветеран команды записал трогательное видеообращение, в котором выразил надежду на то, что еще вернется на «Стэмфорд Бридж».

«Прощания — это для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь, что однажды снова появлюсь здесь», — заявил бразилец.

Последний ветеран

Силва оказался в «Челси» летом 2020-го в пандемийный сезон. Тогда были сомнения, что 35-летний бразилец потянет интенсивный английский футбол. Впрочем, никакого риска не было — за него не заплатили ни фунта. Спустя четыре года он покинет Лондон в качестве легенды «синих».

Карьера Силвы в «Челси» стартовала кошмарно. Казалось, 35-летний защитник вообще не вписывается в молодую банду, которую собрали Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович.

Дебютный матч в АПЛ против «Вест Бромвича» (3:3) — дичайшее количество ошибок в обороне. Тиагу не просто провалил ту встречу, он провалил ее в качестве капитана.

Несмотря на огромный поток критики, бразилец все же освоился в команде. С Лэмпардом он поработал недолго, но в прощальном письме уделил ему отдельное внимание:

«Благодаря тому, как я пришел в клуб, благодаря поддержке клуба я стал лидером, хотя и не чувствовал этого, будучи новичком. Всегда трудно интегрироваться в новый коллектив, но постепенно я стал частью группы, и Лэмпард сыграл в этом большую роль. Я благодарен ему за это», — сказал Тиагу.

Затем в клуб пришел Томас Тухель. При нем Силва стал ключевой фигурой в тройке защитников и придавал обороне надежности. Тиагу — один из немногих, кто затащил «Челси» в победный финал Лиги чемпионов. Он настолько впечатлил руководство своей игрой, что его контракт продлили еще на год.

Бразильский ветеран застал разные версии «Челси». В какой-то момент появилось ощущение, что Силва совершенно забыл о своем возрасте. Это подмечали и болельщики «синих», сравнивая его с Бенджамином Баттоном — героем известной голливудской картины.

В этом сезоне стало заметно, что Тиагу чуть сдал. На поле он все еще важный игрок, умеющий грамотно страховать более молодых партнеров, но в некоторых моментах ему, безусловно, не хватает скорости и резкости. Кроме того, бразилец устал с психологической точки зрения. Возраст берет свое, поэтому решение покинуть клуб — абсолютно логичное.

Летом в «Челси» не останется ни одного игрока старше 30 лет.

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Тренерская карьера в «Челси»?

Летом Силва подпишет контракт с «Флуминенсе» — своим родным клубом, в котором он начинал еще в совсем юном возрасте. Ему предложили соглашение до декабря 2025 года. За это время у Тиагу будет шанс выиграть Кубок Либертадорес — один из немногих трофеев, которых в его богатой коллекции еще нет.

Одновременно с этим Силва получает тренерскую лицензию УЕФА B. Маурисио Почеттино уже предложил игроку в будущем войти в его тренерский штаб. Руководство «синих» также заинтересовано в том, чтобы бразилец после завершения игровой карьеры вернулся в систему клуба.

Главный тренер «Челси» неоднократно использовал его в этом сезоне для общения с молодыми игроками. Например, в матче против «Астон Виллы» (2:2) Силва сказал важные слова в раздевалке, которые помогли команде не только сравнять счет, но и почти вырвать победу.

Он стал ментором для юных талантов, делясь своим богатым опытом и помогая им развиваться. С лидерскими качествами Силвы, его опытом и растущими тренерскими амбициями он, безусловно, может быть ценным активом для тренерского штаба «Челси».

«Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем вернуться в клуб, хотя и в другой роли. Мою любовь к «Челси» нельзя описать словами», — сообщил Тиагу в прощальном видео.