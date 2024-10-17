Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:15

В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной. Просто потому что он немец

В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной
Артем Белинин
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Нездоровая история.

16 октября Футбольная ассоциация Англии назвала имя нового главного тренера национальной сборной — им стал Томас Тухель. 51-летний немец — всего третий иностранец во главе «трех львов» (после Фабио Капелло и Свен-Ерана Эрикссона), так что многие восприняли это назначение негативно.

Невилл, Реднапп и пресса — против

Первее всех прибивать нового главного тренера начал Гарри Невилл — назвал назначение ошибкой: «Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. У англичан есть одна из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам преуспеть, чтобы у нас появилась собственная идентичность», — написал бывший защитник сборной Англии в соцсетях.

Харри Реднапп высказался еще прямее: «Не то чтобы он был крайне успешен. Пару раз он быстро терял работу в клубах. Я очень патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер, но, очевидно, выбор был невелик. У англичан сейчас не так много шансов стать тренерами в премьер-лиге. Там везде иностранные владельцы, которым нужен зарубежный тренер. У нас в АПЛ всего два или три тренера-англичанина. Это печально, учитывая то, сколько денег тратит Ассоциация на тренерские курсы», — цитирует легендарного английского специалиста Goal.

Еще один английский ветеран, Сэм Эллардайс, тоже против: «Сборная Англии — лучшая или одна из лучших работ, что можно получить. И хотя я сам провел там короткое время, это все равно одно из лучших мест, и ты не можешь это отрицать, будучи англичанином. Проблема Ассоциации в том, что она пошла против всего того, что делала для создания и развития своих кадров», — цитирует экс-тренера сборной Англии talkSport.

А что пресса? Оттаптывалась, как могла. Один из популярнейших английских таблоидов — Daily Mail — с утра выпустил текст с говорящим названием «Черный день для Англии». В нем есть такой пассаж: «Англия должна быть английской вплоть до человека, отвечающего за экипировку. Нам не нужен Томас Тухель. Нам нужен патриот, который поставит эту страну на первое, второе и третье место».

Daily Mirror — тоже против. Вернее, один из журналистов, Саймон Берд: «Извините, но менеджером сборной должен быть англичанин. Я не ярый сторонник «Брексита», совсем нет. Но мы должны выбирать менеджера только из тренерского пула, который создали как нация. Единственное особое исключение я бы сделал для Пепа Гвардиолы, если он захочет получить эту работу, когда покинет «Сити».

Томас Тухель. Тухель — отличный выбор для сборной Англии. Но одна деталь может все разрушить

Сэм Уоллес из The Telegraph по-доброму — но тоже нет: «Тренером сборной должен быть англичанин. В противном случае это просто не международный футбол. Такое предположение вызывает гнев людей, которые, похоже, не понимают, что международный футбол — это небольшой уголок нашей общественной жизни, где национальность имеет значение. Не в неприятном смысле. В безобидном, интригующем смысле. Национальность — это буквально суть международного футбола».

А в Германии во всю издеваются над англичанами. «Отчаяние на острове, должно быть, колоссальное, если они признают, что сейчас помочь может только немец. Какая дань уважения Тухелю и нашему футболу, раз англичане преодолевают свои страхи, несмотря на огромное соперничество», — написал редактор Bild Маттиас Брюгельманн.

Фото Global Look Press

Тухель в шутку извинился за паспорт

У немецкого специалиста уже прошла первая пресс-конференция. Само собой, вопрос национальности на ней проигнорировать не смогли. Тухель не стал отмалчиваться: «Извините, у меня немецкий паспорт. У каждого есть свое мнение, и я понимаю, когда кто-то говорит: «Я бы хотел английского тренера для нашей команды».

Но уже всерьез Тухель сказал, что ожидает доверия за хорошую работу в АПЛ: «Я думаю, что мы заслуживаем справедливого шанса и похвалы за то, что у нас хороший послужной список в стране и мы никогда не стеснялись того, как сильно мы любим Англию и любим работать с игроками в премьер-лиге. Может быть, это засчитывается как британская метка в моем немецком паспорте. Мы постараемся убедить их результатами и тем, как мы играем».

Томас Тухель. Почему Тухель такой скандальный и колючий тренер. На его характер сильно повлиял один человек

Немец пообещал уважать Англию: «Я всегда буду демонстрировать свое уважение к стране и очень трогательному гимну», — заключил Томас.

Контракт Тухеля вступит в силу с января 2025 года, он рассчитан до июля 2026-го. Немец будет зарабатывать около 5 миллионов евро за сезон и повезет команду на чемпионат мира 2026 года. Если, конечно, его не съедят раньше английские патриоты.

Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Захарова ответила Мерцу на его заявление об ультиматуме России
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя