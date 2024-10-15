Немец воссоединится с Кейном?

Бывший главный тренер «Челси» и «Баварии» Томас Тухель в ближайшее время может вернуться к работе. По информации Sky Sports, 51-летний специалист как никто другой близок к назначению в сборную Англии.

Главный кандидат

Как сообщает издание, в последние дни Федерация футбола Англии (ФА) ведет активные переговоры с представителями Тухеля. Сделка стала продвигаться после слов исполняющего обязанности главного тренера «Трех львов» Ли Карсли о том, что он не стремится руководить командой на постоянной основе.

В Лиге наций англичане в сентябре обыграли Ирландию (2:0) и Финляндию (2:0), в нынешнюю паузу уступили Греции (1:2) и повторно расправились с финнами (3:1). Не за горами отбор на ЧМ-2026, и пусть с ним у команды вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы (тем более после расширения финального турнира до 48 сборных), главного тренера по-прежнему нет. Пора бы уже определяться с преемником Гарета Саутгейта.

В списке кандидатов помимо Тухеля фигурируют Анге Постекоглу, Эдди Хау, Грэм Поттер и Хосеп Гвардиола. Испанец долгое время казался основным претендентом, но, по последним данным, шансы на его приглашение минимальные.

Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Назначение Пепа откладывается

На этой неделе газета The Times сообщала, что ФА неофициально предложила Хосепу Гвардиоле стать новым главным тренером сборной. Контракт испанца с «Сити» истекает летом 2025 года, то есть по окончании нынешнего сезона.

В воскресенье, 13 октября, он появился в итальянском телешоу Che Tempo Che Fa, где на вопрос об уходе из «Сити» заявил: «Это неправда, я еще не принял решение. И также неправда, что я буду следующим тренером Англии. Если бы я решил, я бы сказал, но пока не знаю, все может случиться».

По последней информации The Telegraph, наиболее вероятным сценарием является продление соглашение Гвардиолы с «горожанами» еще на один сезон.

Воссоединение Тухеля и Кейна

Томаса на посту главного тренера сборной Англии хочет видеть лично технический директор ФА Джон Макдермотт. Он считает, что немец является топовым специалистом с подтвержденным опытом завоевания крупных трофеев. И с этим трудно спорить. Достаточно посмотреть на количество титулов, которые Тухель выиграл с «Боруссией» Дортмунд, «ПСЖ», «Челси» и «Баварией».

Еще одним решающим фактором, благодаря которому Тухель с высокой долей вероятности получит работу, являются его хорошие отношения с Харри Кейном — рекордсменом национальной команды по забитым мячам (68).

В последних матчах капитан немного сник. Есть ли лучший способ взбодрить международную карьеру Харри, чем пригласить статистически лучшего тренера в его клубной карьере с точки зрения голов?