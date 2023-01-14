«Арсенал» восемь лет не побеждает в гостях у «Тоттенхэма». Сака и Эдегор нарушат традицию дерби северного Лондона?

«Канониры» впервые за многие годы считаются фаворитами.

В этот уик-энд в Англии, помимо суперматча «МЮ» — «Сити», состоится еще одна, не менее увлекательная встреча — «Тоттенхэм» в лондонском дерби схлестнется с «Арсеналом».

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Когда состоится и где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Игра 20-го тура чемпионата Англии состоится на домашнем стадионе «шпор» — арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени 15 января. На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. В России встреча показана не будет.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года

«Знаю, что Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает. Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет — «Арсенал» вытрет ими пол. «Канониры» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши», — такой жесткий прогноз на игру дал бывший игрок «Челси» и сборной Англии Крис Саттон.

При этом действующий эксперт BBC не учел тот факт, что «Тоттенхэм» привык бить «Арсенал» на своем поле. В последний раз «канониры» справились с соперником в Кубке лиги 23 сентября 2015 года (2:1) — дублем отметился Матье Фламини, а нынешний главный тренер команды Микель Артета получил в том матче желтую карточку. С тех пор (с учетом товарищеской встречи в 2021-м) «пушкари» ни разу не преуспели: две ничьи и шесть поражений.

При этом пять из шести побед «Тоттенхэма» были «сухими» — у «Арсенала» не было шансов зацепить очки. Но в середине этого сезона ситуация располагает к тому, чтобы «канониры» прервали серию. Команда Артеты из 17 матчей АПЛ выиграла 14 и проиграла лишь однажды, когда этого никто не ждал: уступила на тот момент кризисному «МЮ» (1:3).

Однако эта потеря случилась аж в начале сентября, и с тех пор лондонцы великолепны. Они исправно набирают очки и побеждают, даже несмотря на потерю основного форварда: пока забивший пять мячей (+пять ассистов) Габи Жезус лечит травму, его блестяще страхуют другие ребята. У Эдегора уже 7+5, у Мартинелли — 7+2, у Сака — 6+6. Их совместными усилиями и действиями других игроков «Арсенал» забил уже 40 мячей — 2.35 за 90 минут.

Но против них от «Тоттенхэма» выступит супернападающий — Харри Кейн в этом сезоне был бы лидером бомбардирской гонки, если бы не появление Эрлинга Холанна. На счету англичанина 15+1, и именно на него рассчитывают Конте с фанатами в предстоящем матче.

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что у «Арсенала» значительно больше шансов на успех. На его победу можно поставить за 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Тоттенхэма» — за 3.20 (31%).

«Шпоры» выиграли два последних матча (у «Портсмута» в Кубке Англии и «Кристал Пэлас»), но стабильности им не хватает: до этого были поражение от «Астон Виллы» (0:2), ничья с «Брентфордом» (2:2), вылет из Кубка лиги от «Ноттингема» (0:2). Умению держать форму на длительной дистанции «Тоттенхэму» нужно поучиться как раз у «Арсенала», который после поражения «Сити» в дерби будет еще сильнее заряжен на победу.

Прогноз от «СЭ»: Х2 и ТМ 4.5 за 1.61.

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