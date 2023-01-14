Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:25

«Арсенал» восемь лет не побеждает в гостях у «Тоттенхэма». Сака и Эдегор нарушат традицию дерби северного Лондона?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года
Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
«Канониры» впервые за многие годы считаются фаворитами.

В этот уик-энд в Англии, помимо суперматча «МЮ» — «Сити», состоится еще одна, не менее увлекательная встреча — «Тоттенхэм» в лондонском дерби схлестнется с «Арсеналом».

Получится ли у «шпор» приблизиться к лидеру АПЛ? Делайте ставки на матч и другие события в БЕТСИТИ — получите бонус до 100 000 рублей новым игрокам!

Когда состоится и где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Игра 20-го тура чемпионата Англии состоится на домашнем стадионе «шпор» — арене «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени 15 января. На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. В России встреча показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
15 янв, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч АПЛ 15 января 2023 года

«Знаю, что Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает. Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет — «Арсенал» вытрет ими пол. «Канониры» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши», — такой жесткий прогноз на игру дал бывший игрок «Челси» и сборной Англии Крис Саттон.

При этом действующий эксперт BBC не учел тот факт, что «Тоттенхэм» привык бить «Арсенал» на своем поле. В последний раз «канониры» справились с соперником в Кубке лиги 23 сентября 2015 года (2:1) — дублем отметился Матье Фламини, а нынешний главный тренер команды Микель Артета получил в том матче желтую карточку. С тех пор (с учетом товарищеской встречи в 2021-м) «пушкари» ни разу не преуспели: две ничьи и шесть поражений.

Пауло Дибала. «Рома» — «Фиорентина»: Дибала снова сделает Моуринью приятно?

При этом пять из шести побед «Тоттенхэма» были «сухими» — у «Арсенала» не было шансов зацепить очки. Но в середине этого сезона ситуация располагает к тому, чтобы «канониры» прервали серию. Команда Артеты из 17 матчей АПЛ выиграла 14 и проиграла лишь однажды, когда этого никто не ждал: уступила на тот момент кризисному «МЮ» (1:3).

Однако эта потеря случилась аж в начале сентября, и с тех пор лондонцы великолепны. Они исправно набирают очки и побеждают, даже несмотря на потерю основного форварда: пока забивший пять мячей (+пять ассистов) Габи Жезус лечит травму, его блестяще страхуют другие ребята. У Эдегора уже 7+5, у Мартинелли — 7+2, у Сака — 6+6. Их совместными усилиями и действиями других игроков «Арсенал» забил уже 40 мячей — 2.35 за 90 минут.

Но против них от «Тоттенхэма» выступит супернападающий — Харри Кейн в этом сезоне был бы лидером бомбардирской гонки, если бы не появление Эрлинга Холанна. На счету англичанина 15+1, и именно на него рассчитывают Конте с фанатами в предстоящем матче.

Карим Бензема, &laquo;Реал&raquo;. «Реал» — «Барселона»: Бензема и Левандовски порадуют аравийских зрителей не меньше Роналду

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что у «Арсенала» значительно больше шансов на успех. На его победу можно поставить за 2.25, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Тоттенхэма» — за 3.20 (31%).

«Шпоры» выиграли два последних матча (у «Портсмута» в Кубке Англии и «Кристал Пэлас»), но стабильности им не хватает: до этого были поражение от «Астон Виллы» (0:2), ничья с «Брентфордом» (2:2), вылет из Кубка лиги от «Ноттингема» (0:2). Умению держать форму на длительной дистанции «Тоттенхэму» нужно поучиться как раз у «Арсенала», который после поражения «Сити» в дерби будет еще сильнее заряжен на победу.

Прогноз от «СЭ»: Х2 и ТМ 4.5 за 1.61.

Делайте ставки в БЕТСИТИ с бонусом до 100 000 рублей новым игрокам!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Бетина Попова — о новогодних шоу: «Я ходила на «Шахерезаду», и для меня самым ярким впечатлением стала Валиева»
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул