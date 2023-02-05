«Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»

Сегодня, 21:50
Неожиданное поражение «Арсенала» от «Эвертона» осчастливило «Манчестер Сити» — после этого команда Пепа Гвардиолы вновь стала хозяйкой своей судьбы и перестала зависеть от результатов лондонской команды. На бумаге все выглядело просто: «горожанам» всего лишь нужно было победить в оставшихся до конца АПЛ матчах, чтобы гарантированно сохранить за собой звание чемпиона. Правда, победить надо было в 18 играх подряд.
«Сити» с задачей предсказуемо не справился и оступился в первом же матче. Но это тот редкий случай, когда поражение команды Гвардиолы можно было даже предвидеть. Все из-за кошмарной статистики манчестерского клуба на новом стадионе «Тоттенхэма»: до этого воскресенья «Сити» уступил здесь «шпорам» во всех четырех встречах, причем ни разу не забил. Пятый визит вновь обернулся бедой.
Даже не беря в расчет историю очных встреч, матч с «Тоттенхэмом» не обещал «Сити» ничего хорошего. Две с половиной недели назад «шпоры» к перерыву обыгрывали команду Пепа в гостях со счетом 2:0, и «Сити» только ценой чудовищных усилий смог вырвать победу. Тогда весь матч на скамейке запасных просидел Де Брейне, что удивило очень многих. Видимо, Гвардиола посчитал это добрым знаком, поэтому и сейчас оставил бельгийца в резерве, а в пару к Холанну отправил новоиспеченного чемпиона мира Альвареса (именно с гола аргентинца в предыдущем матче начался переворот).
Стартовый состав «Тоттенхэма» в точности повторял тот, что выходил на матч первого круга, но «шпоры» не обошлись без важных потерь: Антонио Конте восстанавливается после операции по удалению желчного пузыря, поэтому вместо него командой руководил его ассистент Кристиан Стеллини.
План на игру у обеих сторон был прозрачным. Чтобы его описать, достаточно назвать статистику владения мячом по итогам десяти минут: 84-16% в пользу гостей. «Сити» тщетно пытался атаковать позиционно, хотя использовал для этого привычную гибридную схему со смещениями флангового защитника Льюиса в центр. А «Тоттенхэм» подчеркнуто пытался колоть соперника контратаками и сделал заметную ставку на высокий прессинг.
Ставка сыграла уже на 15-й минуте: Родри и Льюис потеряли мяч у своей штрафной под давлением Бентанкура и Хейбьерга, а Кейн открыл счет. Для форварда «Тоттенхэма» это 267-й гол за «шпор», а значит, он обошел Джимми Гривза и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Одновременно Кейн пробил две сотни забитых мячей в АПЛ и стал лишь третьим футболистом в истории турнира, кто достиг этой отметки, — впереди него лишь Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).
Счет никак не повлиял на рисунок игры. «Сити» все так же продолжал искать щели в обороне хозяев, но без Де Брейне это было сложно, а «Тоттенхэм» спокойно защищался и периодически распрямлял пружину. Контратаки «шпор» в этом матче вообще были образцовыми — только в завершении наблюдались проблемы, зато в развитии все выглядело хорошо.
Команда Пепа проснулась только к концу первого тайма, когда защитники «Тоттенхэма» подустали — сперва Родри пробил точно в угол, но Льорис справился, а затем Махрез сотряс перекладину. Однако настоящий расцвет атак «Сити» наступил после 59-й минуты, когда на газоне наконец-то появился Де Брейне. Бельгиец сразу же создал два момента: в первом случае после его паса чудом не забил Альварес, а затем сам Кевин слегка промазал.
С выходом Де Брейне раскрылась игра и у противоположных ворот. Картина, правда, оставалась прежней: «Сити» нападал сугубо позиционно, а «Тоттенхэм» строго контратаковал. При этом моменты у «шпор» были острее: Кейн дважды мог удваивать преимущество лондонцев. Но, может быть, им даже лучше было сохранить минимальный счет, ведь в предыдущей встрече «шпоры» упустили победу при 2:0.
Под конец встречи нервы сдали у Ромеро: аргентинский защитник «Тоттенхэма» после паузы на чемпионат мира регулярно получал по желтой карточке за матч, а тут доигрался до красной. Удаление было справедливым, но Гвардиола все равно явно был недоволен судьей и в добавленное время вступил в перепалку с арбитром Энди Мэдли. Это уже было бессилие.
«Сити» опять проиграл в гостях у «Тоттенхэма». Но еще хуже то, что не воспользовался осечкой «Арсенала» и сохранил прежнее отставание от лидера. Команда Гвардиолы все еще не выглядит той, что была раньше и, видимо, вряд ли навяжет «Арсеналу» борьбу за титул. Впрочем, очная встреча с «канонирами» всего через полторы недели. Она покажет многое.
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