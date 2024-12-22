Девять голов в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»! Обе команды словно забыли, как обороняться

В Лондоне сегодня был теннис.

Эхо скандала

Лондонский матч прошлого сезона между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» закончился феерическим судейским скандалом. Вопросы вызвало удаление Диогу Жоты, но совсем уж вопиющим эпизодом стала отмена чистого гола Луиса Диаса. Удивительно, но даже после проверки ВАР, где наглядно было видно, что колумбиец не попал в офсайд, мяч все-таки отменили. А еще был автогол Матипа на 90+6-й минуте, который поставил эффектную точку в том странном действе.

Встреча оказалась примечательна еще одним фактом — «шпоры» прервали стыдную безвыигрышную серию против «Ливерпуля», которая длилась аж 22 матча. Красные отомстили на «Энфилде», но дикую историю первого круга сезона-2023/24 забыть невозможно. К тому же она спровоцировала в АПЛ изменение протокола общения главного судьи с ВАР.

Правда, самим футболистам обоих клубов вспоминать ту игру перед матчем 17-го тура нынешнего сезона не имело особого смысла. Тем более решают они сейчас разные задачи. «Ливерпуль» после двух ничьих подряд вплотную подпустил к первому месту «Челси» (пусть и имеет игру в запасе), «Тоттенхэм» же барахтается в середине турнирной таблицы в тщетных попытках хоть как-то стабилизировать результаты.

Хотя в последнее время лондонцы показывают неплохой футбол — «Челси» уступили 3:4 в драматичной схватке, затем на выезде разнесли «Саутгемптон» (5:0) и обыграли «МЮ» в Кубке лиги. «Ливерпуль» же, казалось, как будто, наоборот, начал сбавлять мощные обороты. С другой стороны, «Тоттенхэм» сейчас переживает эпидемию травм — недоступны ван де Вен, Удоджи, Ришарлисон, Викарио, Дэвис и Ромеро, почти сплошь игроки старта. В то время как Слот не мог рассчитывать лишь на Конате с Брэдли.

Роскошный тайм одной команды

Сразу после начала игры сложилось впечатление, что именно «Ливерпуль» играл дома. Высокий прессинг мерсисайдцев начал пугать «Тоттенхэм» уже на 3-й минуте, когда Форстер выбил мяч прямо на Салаха, который не сумел попасть в створ. Еще через минуту мяч после удара Диаса просвистел рядом со штангой, к 10-й минуте у футболистов в красном в активе было уже три опасных момента — еще один выстрел Салаха парировал вратарь.

Чем дальше, тем больше было очевидно, что с таким давлением оборона «Тоттенхэма» с 18-летним профильным крайним защитником Греем в центре построения попросту не справляется. Его как раз Салах обыграл в штрафной и нанес мощный удар в перекладину. А на 23-й минуте Трент выполнил фирменную чудо-подачу, которую головой замкнул Диас. Такой гол ни один зрячий судья в мире отменить бы не сумел.

Вообще стоит сказать, что «Ливерпуль» провел один из сильнейших таймов в этом сезоне. Команда Слота буквально вжала «Тоттенхэм» в его штрафную и методично то раскидывала мяч с фланга на фланг, то создавала панику у ворот Форстера прострелами и подачами. Одна из них прилетела точно в голову Собослаи, который не сумел пробить акцентированно, зато сделал это набежавший Мак Аллистер.

А что «Тоттенхэм»? «Шпоры» пытались выбраться на чужую половину поля за счет длинных передач на ход. Работало это реже, чем через раз (несколько интересных подходов было, однако без серьезных моментов), но свой гол хозяева таки забили. Случилось это после обреза Мак Аллистера — Мэддисон подхватил мяч и прошил ближний угол ворот Алиссона. Правда, у фанатов «Ливерпуля» наверняка есть вопросы к судье — могло показаться, что Алексиса обокрали с нарушением правил.

Но в любом случае гости не сбавили обороты и продолжили рвать лондонскую оборону. В самой концовке первого тайма Трент сломал прессинг соперника длинным пасом, Собослаи скинул мяч Салаху, открылся под умную обратную передачу и покатил Форстеру между ног, зафиксировав на табло 1:3 перед самым свистком на перерыв.

Безумие

Первая половина встречи выдалась очень богатой на события, но во втором тайме начало твориться что-то ну уж совсем необъяснимое. Когда на 54-й минуте Салах отправил четвертый мяч в сетку ворот «Тоттенхэма», а вскоре после этого Собослаи чуть не сделал счет 5:1, было легко предположить, что скоро мы увидим совсем неприличный разгром.

Вскоре Салах таки зажег пятерку на табло с передачи неугомонного Собослаи, но это был далеко не конец шоу. «Тоттенхэм» внезапно воскрес, или «Ливерпуль» слишком рано расслабился. На 72-й минуте Кулушевски после классного черпачка Соланке сократил расставание в счете, а спустя 10 минут Доминик забил третий гол своей команды, грамотно притаившись за спиной ван Дейка. Это было в стиле Постекоглу — при нем футбол «Тоттенхэма» стал не просто зрелищным, а в какой-то мере сумасшедшим.

Правда, точку все же поставил «Ливерпуль» — Диас оформил дубль, поразив дальний угол. Свисток арбитра зафиксировал теннисный счет. А зрителей оставил в недоумении с повисшим в воздухе вопросом — что это вообще было?