Холанн и суперсейв резервного вратаря приблизили «Манчестер Сити» к историческому титулу. Фанаты «Тоттенхэма» тоже довольны

«Горожане» вышли на первое место в АПЛ за тур до финиша.

Хосеп Гвардиола — системный борец за здоровье футболистов и регулярно критикует перегруженный календарь. Само собой, он понимает, что есть границы не только у физических возможностей, но и запаса эмоций. Перед глазами пример «Реала», который после фантастического сезона двухлетней давности фактически целый год перезаряжался, чтобы стать собой прежним.

Поэтому после разгрома «Фулхэма» Пеп признался, что после прошлогоднего требла ожидал спада, но реальность оказалась иной. А еще он просил футболистов не прятать эмоции, даже если они грустят и чем-то расстроены. И, конечно, ближе к игре испанец несколько раз вспомнил о сложностях визитов в гости к «Тоттенхэму», который «Манчестер Сити» до зимнего кубкового матча не обыгрывал на протяжении пяти матчей. Да еще и не забив ни одного мяча. Теперь это нужно было сделать, чтобы добиться особенной цели — стать первой командой, которая выиграла АПЛ четыре раза подряд.

Ну а для поклонников «Тоттенхэма» это был день смешанных чувств. Настолько, что сложно было определить приоритеты, выбирая между нежеланием помогать заклятым врагам из «Арсенала» и возможностью попасть в Лигу чемпионов. Опросы болельщиков около стадиона выдавали полную палитру мнений, а самый классный и ироничный фанатский ответ прозвучал в эфире Sky: «У нас беспроигрышная ситуация. Мы выиграем, если победим, и даже если проиграем, мы тоже останемся в выигрыше».

И, конечно, трибуны пропели традиционное: «Встаньте, если вы ненавидите «Арсенал»!». Начало же игры стало иллюстрацией слов главного тренера хозяев Ангелоса Постекоглу. Отказываясь понимать тех, кто желал проигрыша любимой команде, он сказал, что «Тоттенхэм» будет играть не за «Арсенал», а за себя. Уже в дебюте проводившему 250-й матч в АПЛ Эдерсону пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Бентанкура. А когда Хейбьерг махнул мимом мяча, и прямо напротив ворот оказался Фоден, сумасшедшее спасение выдал отставивший руку Викарио.

Хозяева категорически не хотели пропускать, и рвались забить сами. Все, как положено. Плюс, 61 процент владения в первые десять минут (54,7 к перерыву). Это то, о чем говорил Гвардиола, — стремление «Тоттенхэма» не отказываться от своих игровых принципов, даже при 0:4 на «Энфилде». Из-под прессинга «горожан» хозяева выходили довольно уверенно, и прижимать себя к воротам не позволяли.

До перерыва чемпион в позиционных атаках соорудил что-то толковое на исходе первого тайма. И если удар над перекладиной уже привычно поддержавшего атаку Гвардиола выглядел пристрелкой, то затем перед воротами Викарио вспыхнул настоящий пожар. Тушили его Ромеро, заблокировавший удар Холанна, и Дрэгушин, чья голова остановила летевший в ворота мяч. Вместе с румыном в этот момент ликовала вся красно-белая часть Лондона. И персонально форвард «Арсенала» Хаверц, обещавший на один вечер стать фанатом «Тоттенхэма».

Викарио защитники в этом эпизоде оставили без работы. Сохранили итальянцу силы и эмоции, чтобы после перерыва совершить еще одно чудо — после удара Де Брейне с разворота. А потом все в очередной раз увидели, что такое цена момента в играх с «Ман Сити». Сон Хын Мин, который в конце первого тайма испортил неудачной передачей атаку «4 в 2», не смог пробить вратаря с прострела Джонсона. И тут же «горожане» дали настоящий мастер-класс. Он начался с единоборства, которое Фоден выиграл в центре поля у Ромеро и протащил мяч по флангу. Далее были перевод вдоль штрафной на Бернарду Силву, забегание Де Брейне и пас бельгийца на получившего возможность зайти с мячом в ворота Холанна.

Эрлин Холанн (справа) после первого гола в ворота «Тоттенхэма». Фото Global Look Press

Свой 26-й гол Эрлинг отметил с ледяным спокойствием, а эмоций дал режиссер трансляции. Он показал и отмечавших гол гостей болельщиков хозяев и реакцию Бентанкура на замену — уругваец едва не разнес в щепки кресло на скамейке запасных. Не менее бурной чуть позже получилась и реакция Эдерсона, который получил удар в голову в столкновении с Ромеро. Бразилец остался в воротах и пришел в бешенство от решения Гвардиолы все же провести замену.

Хосеп Гвардиола успокаивает Эдерсона после замены. Фото Reuters

Мотивы Пепа понятны. Тут и забота о здоровье вратаря, и желание исключить риск. Даже при легких сотрясениях мозга пострадавшему сложно адекватно оценить свое состояние — вдруг оно скажется в ключевом эпизоде и стоит титула?! Но если бы Ортега спустя минуты после своего выхода пропустил от Кулушевски, мы бы снова говорили о том, как Гвардиола сам себя перехитрил. Только немец остановил мяч, а потом совершил, возможно, золотое спасение.

Мы же видели что-то подобное в финале ЧМ-2022, когда Эмилиано Мартинес остановил выход Коло Муани один на один! Ортега почти скопировал его, не дав забить Сону и избавив от ночных кошмаров допустившего грубейшую ошибку Аканджи. Что пронеслось в эти мгновения в голове Гвардиолы знает только он сам. Но после развязки Пеп в буквальном смысле не удержался на ногах.

Падение тренера «Сити» — в коллекцию мемов. Это вещь особенная. Не такая привычная, как сводящий с ума защитников дриблинг Доку, заработанный им пенальти и безупречный удар Холанна с «точки». Как и хотел Пеп — в последнем туре все будет в руках его команды. До чемпионства один шаг. А в Бирмингеме уже праздник — Унаи Эмери вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. С этим и с Лигой Европы фанатам «Тоттенхэма» смириться проще, чем с титулом «Арсенала», которому в последнем туре остается надеяться на чудо.