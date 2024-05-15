Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:30

Холанн и суперсейв резервного вратаря приблизили «Манчестер Сити» к историческому титулу. Фанаты «Тоттенхэма» тоже довольны

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и вернулся на первое место в АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эрлин Холанн (справа) празднует гол в ворота «Тоттенхэма» с одноклубниками.
Фото Reuters
Telegram Дзен
«Горожане» вышли на первое место в АПЛ за тур до финиша.
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола — системный борец за здоровье футболистов и регулярно критикует перегруженный календарь. Само собой, он понимает, что есть границы не только у физических возможностей, но и запаса эмоций. Перед глазами пример «Реала», который после фантастического сезона двухлетней давности фактически целый год перезаряжался, чтобы стать собой прежним.

Поэтому после разгрома «Фулхэма» Пеп признался, что после прошлогоднего требла ожидал спада, но реальность оказалась иной. А еще он просил футболистов не прятать эмоции, даже если они грустят и чем-то расстроены. И, конечно, ближе к игре испанец несколько раз вспомнил о сложностях визитов в гости к «Тоттенхэму», который «Манчестер Сити» до зимнего кубкового матча не обыгрывал на протяжении пяти матчей. Да еще и не забив ни одного мяча. Теперь это нужно было сделать, чтобы добиться особенной цели — стать первой командой, которая выиграла АПЛ четыре раза подряд.

Ну а для поклонников «Тоттенхэма» это был день смешанных чувств. Настолько, что сложно было определить приоритеты, выбирая между нежеланием помогать заклятым врагам из «Арсенала» и возможностью попасть в Лигу чемпионов. Опросы болельщиков около стадиона выдавали полную палитру мнений, а самый классный и ироничный фанатский ответ прозвучал в эфире Sky: «У нас беспроигрышная ситуация. Мы выиграем, если победим, и даже если проиграем, мы тоже останемся в выигрыше».

Болельщики &laquo;Тоттенхэма&raquo;. «Тоттенхэм» против Гвардиолы и своих болельщиков. Колонка Казанского — о чемпионской развязке в АПЛ

И, конечно, трибуны пропели традиционное: «Встаньте, если вы ненавидите «Арсенал»!». Начало же игры стало иллюстрацией слов главного тренера хозяев Ангелоса Постекоглу. Отказываясь понимать тех, кто желал проигрыша любимой команде, он сказал, что «Тоттенхэм» будет играть не за «Арсенал», а за себя. Уже в дебюте проводившему 250-й матч в АПЛ Эдерсону пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Бентанкура. А когда Хейбьерг махнул мимом мяча, и прямо напротив ворот оказался Фоден, сумасшедшее спасение выдал отставивший руку Викарио.

Хозяева категорически не хотели пропускать, и рвались забить сами. Все, как положено. Плюс, 61 процент владения в первые десять минут (54,7 к перерыву). Это то, о чем говорил Гвардиола, — стремление «Тоттенхэма» не отказываться от своих игровых принципов, даже при 0:4 на «Энфилде». Из-под прессинга «горожан» хозяева выходили довольно уверенно, и прижимать себя к воротам не позволяли.

Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы над &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Манчестер Сити» — почти чемпион. Расклады титульной гонки АПЛ перед последним туром

До перерыва чемпион в позиционных атаках соорудил что-то толковое на исходе первого тайма. И если удар над перекладиной уже привычно поддержавшего атаку Гвардиола выглядел пристрелкой, то затем перед воротами Викарио вспыхнул настоящий пожар. Тушили его Ромеро, заблокировавший удар Холанна, и Дрэгушин, чья голова остановила летевший в ворота мяч. Вместе с румыном в этот момент ликовала вся красно-белая часть Лондона. И персонально форвард «Арсенала» Хаверц, обещавший на один вечер стать фанатом «Тоттенхэма».

Викарио защитники в этом эпизоде оставили без работы. Сохранили итальянцу силы и эмоции, чтобы после перерыва совершить еще одно чудо — после удара Де Брейне с разворота. А потом все в очередной раз увидели, что такое цена момента в играх с «Ман Сити». Сон Хын Мин, который в конце первого тайма испортил неудачной передачей атаку «4 в 2», не смог пробить вратаря с прострела Джонсона. И тут же «горожане» дали настоящий мастер-класс. Он начался с единоборства, которое Фоден выиграл в центре поля у Ромеро и протащил мяч по флангу. Далее были перевод вдоль штрафной на Бернарду Силву, забегание Де Брейне и пас бельгийца на получившего возможность зайти с мячом в ворота Холанна.

Эрлин Холанн (справа) после первого гола в ворота «Тоттенхэма».
Фото Global Look Press

Свой 26-й гол Эрлинг отметил с ледяным спокойствием, а эмоций дал режиссер трансляции. Он показал и отмечавших гол гостей болельщиков хозяев и реакцию Бентанкура на замену — уругваец едва не разнес в щепки кресло на скамейке запасных. Не менее бурной чуть позже получилась и реакция Эдерсона, который получил удар в голову в столкновении с Ромеро. Бразилец остался в воротах и пришел в бешенство от решения Гвардиолы все же провести замену.

Хосеп Гвардиола успокаивает Эдерсона после замены.
Фото Reuters

Мотивы Пепа понятны. Тут и забота о здоровье вратаря, и желание исключить риск. Даже при легких сотрясениях мозга пострадавшему сложно адекватно оценить свое состояние — вдруг оно скажется в ключевом эпизоде и стоит титула?! Но если бы Ортега спустя минуты после своего выхода пропустил от Кулушевски, мы бы снова говорили о том, как Гвардиола сам себя перехитрил. Только немец остановил мяч, а потом совершил, возможно, золотое спасение.

Мы же видели что-то подобное в финале ЧМ-2022, когда Эмилиано Мартинес остановил выход Коло Муани один на один! Ортега почти скопировал его, не дав забить Сону и избавив от ночных кошмаров допустившего грубейшую ошибку Аканджи. Что пронеслось в эти мгновения в голове Гвардиолы знает только он сам. Но после развязки Пеп в буквальном смысле не удержался на ногах.

Падение тренера «Сити» — в коллекцию мемов. Это вещь особенная. Не такая привычная, как сводящий с ума защитников дриблинг Доку, заработанный им пенальти и безупречный удар Холанна с «точки». Как и хотел Пеп — в последнем туре все будет в руках его команды. До чемпионства один шаг. А в Бирмингеме уже праздник — Унаи Эмери вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. С этим и с Лигой Европы фанатам «Тоттенхэма» смириться проще, чем с титулом «Арсенала», которому в последнем туре остается надеяться на чудо.

Хосеп Гвардиола
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Тоттенхэм» против Гвардиолы и своих болельщиков. Колонка Казанского — о чемпионской развязке в АПЛ

«Манчестер Сити» — почти чемпион. Расклады титульной гонки АПЛ перед последним туром