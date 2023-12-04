«Тоттенхэм» — самая обаятельная команда сезона в АПЛ. Есть четыре причины в нее влюбиться

Дарят шикарные эмоции.

3 декабря «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» устроили невероятное шоу на «Этихаде». «Горожане» подходили к встрече в статусе фаворита, тем более «шпоры» потеряли из-за травм целый ряд игроков основы. Но команда Энджа Постекоглу не просто зацепила ничью 3:3, но и сыграла в смелый футбол, заставив действующего чемпиона на своем поле периодически играть даже вторым номером.

Очень не хочется терять такой «Тоттенхэм» в контексте грызни за титул. За несколько месяцев клуб мощнейше преобразился. У нас есть несколько аргументов, которые помогут подсветить невероятное обаяние ребят из белой части Северного Лондона — как чисто игровое, так и околофутбольное. Если вы еще не определились, кого поддерживать в АПЛ, или просто смотрите лигу в качестве нейтрального зрителя, возможно, через несколько десятков абзацев любимая команда все-таки появится. По крайней мере, расчет именно на это!

Фото Reuters

Клуб проклят

Для начала поднимем тему, которая касается не только сегодняшнего дня. Мемы про бестрофейность «Тоттенхэма» давно стали пошлыми, потому что уже как-то не смешно — ощущение, что им просто не суждено взять хотя бы какой-нибудь титул. Антизолотая репутация так плотно прилипла к клубу, что даже Кубок Лиги из 2008 года никого не волнует.

В интернете полно всяких подборок, в которых рассказывается о футболистах, покинувших «Тоттенхэм» и только после этого узнавших, что такое победы. Там и Бэйл, и Модрич, и Уокер, и даже Чорлука. В этом сезоне большие шансы пополнить список есть у Харри Кейна. А про цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге» о вершинах, до которых клуб не добрался, лишний раз говорить не нужно — она давно стала неотъемлемой частью футбольного фольклора.

Самое парадоксальное, что при этом «Тоттенхэм» нельзя назвать прямо лузером. Как уже сказали, в XXI веке случилась победа в не самом колхозном турнире, финал Лиги чемпионов недавно тоже был, куча пьедесталов АПЛ. Вроде топ, а вроде никаких серьезных претензий на значимые успехи. Так и живут.

Болельщикам очень нравятся истории с прерыванием серий, особенно неудачных. Посты в соцсетях с заходами вроде «впервые за Х лет...» заставляют остановить скроллинг и узнать, что там за эпохальное событие произошло. «Тоттенхэм» с 1961 года не становился чемпионом Англии. Такой симпатичной команде хочется желать освобождения от проклятия, сюжетик точно зайдет многим.

Фото Reuters

На них вообще никто не ставил перед стартом сезона

Несмотря на предыдущий пункт, за последние лет 10-15 случались сезоны, к которым «Тоттенхэм» подходил если не главным фаворитом, то точно одним из. В команде долго был стабильный забивной Кейн, Сон стал идеальным партнером для Харри, в какой-то момент Почеттино окончательно все построил и породил много надежд. Летом 2023-го не осталось вообще ничего.

Кейн решился на уход в «Баварию», тренером поставили непонятного австралийца, а с учетом восьмого места в сезоне-2022/23 клубу предрекали чуть ли не свободное падение. Если в августе 2022 года коэффициент на чемпионство «Тоттенхэма» составлял 15, то спустя 12 месяцев, уже перед стартом нынешнего розыгрыша, число умножилось на 3 или 4 (в зависимости от конторы).

И вдруг такое — классная игра вперемешку с результатами. «Тоттенхэм» вообще не проигрывал в первых десяти турах и шел первым в таблице. Да, потом случились три луза подряд, но чарующий эффект от этого никуда не делся. Тем более формат и качество футбола сильно ниже не стали. А с возвращением травмированных и дисквалифицированных лидеров наверняка вернутся и победы.

Триумфы андердогов — всегда кайф. Бундеслига не даст соврать, сменяемость власти в лиге — гиперважный элемент зрительского интереса. «Сити» и «Ливерпуль» — это все здорово, но беспристрастным наблюдателям все же хочется чего-то нового. Куда уж новее «Тоттенхэма»?

Деян Кулушевски. Фото Reuters

Стиль игры

Именно стиль, а не качество, хотя и оно в целом радует. Поговорим, наконец, непосредственно о футболе. Выше говорится о всяких сторонних штуках. Предположим, они вас убедили и вы решили включить матч «Тоттенхэма». Не влюбиться будет очень сложно, потому что творение Постекоглу — чистейшая футбольная романтика.

Очень показательная цитата тренера: «Будь то «Астон Вилла», «Ман Сити» или кто-либо другой, мы будем играть в свой футбол. Я не знаю другого пути. Я пошел в библиотеку футбольных книг и зациклился на одном разделе — он назывался «Атакующий футбол».

Это не пустые слова, австралиец доказывает делом. В матче против «Челси» «Тоттенхэм» после двух удалений держал высокую линию обороны. Насколько? Ну, они ввосьмером стояли на центральной линии во время атаки соперника при счете 1:1. Возможно, кто-то посчитает это самоубийством, да и итоговые 1:4 как будто тоже об этом шепчут. Пусть. Зато лондонцы играют в футбол. В самом прямом смысле этого слова. Даже когда обстоятельства против. Подкупает же!

Возьмем матчи с менее насыщенным сюжетом. «Тоттенхэм» — интенсивно и умно прессингующая команда. А еще Постекоглу, кажется, иногда совсем забивает на позиции игроков. Вот крайний защитник Дестини Удоджи открывается на одной горизонтали с Соном. А Кулушевски дербанит правый край через пару минут после прорыва по левому. Эмерсон Роял и Бен Дэвис — как вам такая пара центральных защитников?

Кстати, еще немного о сюжетах. Слишком уж часто именно в матчах «Тоттенхэма» случается что-то, заслуживающее вашего «вау». Причем необязательно хорошее для лондонцев. Две красные с «Челси» уже упомянули, а еще была игра с «Ливерпулем», где пару удалений схватили уже соперники «Тоттенхэма» — получилось дожать в самом конце. «Вулверхэмптон» к 91-й минуте минимально уступал лондонской команде, но победил 2:1. А в домашней встрече с «Шеффилдом» уже «Тоттенхэм» устроил сумасшествие в конце — это был самый поздний камбэк в истории АПЛ. Ришарлисон на 98-й и Кулушевски на 100-й — децибелы на «Тоттенхэм Стэдиум» превысили все что можно. Ну или гол того же Деяна в концовке с «Ман Сити» — чем не восторг?

Стиль, принципы, эмоции, голливудские развязки — нет ни единого шанса, что ваш мозг хотя бы на секундочку не впустит в себя мысль о любви к этой команде. По крайней мере, если ваше сердце не занято другой.

Ангелос Постекоглу. Фото AFP

Личности

Глядя на заявочный лист «Тоттенхэма», можно подумать, что все придумано опытными продюсерами. Во-первых, Постекоглу. В марте 2023 года Конте получил долгожданный разрыв контракта, а сезон в статусе исполняющих обязанности дорабатывали Стеллини и Мэйсон. До начала следующего чемпионата называлось множество кандидатур на замену итальянцу — Компани, Клинсманн, Аморим, Тухель, Де Дзерби, даже возвращение Почеттино мелькало в медиа, а активней всего писали про Нагельсманна.

А пришел кое-кто другой, менее очевидный. Некто Эндж Постекоглу, который собрал все трофеи Шотландии с «Селтиком». С трудом верилось, что специалист без опыта работы не то что с большими командами, а с большими лигами как раз тот, кто нужен Леви. Сейчас уже не важно, потому что три подряд звания тренера месяца в АПЛ закрыли вопросы, с дебютантами такого никогда не было. Австралиец — настоящий добряк. Он раздает уютнейшие интервью и, как понятно из разделов повыше, ставит понятную игру и ни за что от нее не откажется.

Скромняга Сон Хын Мин. Кореец восемь лет помогал Кейну мчаться к рекорду Ширера, а теперь стал самым ярким экспонатом музея Леви. 8+1 в АПЛ — увесистый вклад Сонни в ход команды, больше голов в чемпионате только у Холанна и Салаха. А вне поля кореец давно известен человеческими качествами. Он безумно любезен с болельщиками и журналистами, в Интернете регулярно появляются милейшие видео с его участием. Один только фрагмент приветствия маленькой девочки с первого ряда во время разминки чего стоит, реакция ребенка лучше всего описывает впечатления от Сона.

А Мэддисон? Джеймс пересидел в «Лестере», но как же здорово для «Тоттенхэма», что чемпион-2016 вылетел — полузащитнику пришлось уходить. Игроку понадобилось несколько недель, чтобы покорить фанов. По средней оценке за сезон Мэддисон входит в топ-3 всех футболистов лиги, а еще Джеймс позволяет себе веселиться прямо по ходу матчей. Например, при подаче углового специально поставить мяч чуть дальше нужного и пристально смотреть на реакцию трибун. Поражения «Тоттенхэма» совпали с травмой Мэддисона. Хотя совпадение ли? Конечно, нет.

Про Ришарлисона нельзя не сказать. У бразильца не прет на поле, но искренность, с которой он переживает неудачи и радуется успехам, растопит самые холодные ледники. Состав «Тоттенхэма» — это настоящие, живые люди, им хочется сопереживать, за них хочется болеть. Хоть бы побольше было таких неожиданных и красивых вспышек на высочайшем уровне. Ну пожалуйста!