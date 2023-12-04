3 декабря «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» устроили невероятное шоу на «Этихаде». «Горожане» подходили к встрече в статусе фаворита, тем более «шпоры» потеряли из-за травм целый ряд игроков основы. Но команда Энджа Постекоглу не просто зацепила ничью 3:3, но и сыграла в смелый футбол, заставив действующего чемпиона на своем поле периодически играть даже вторым номером.
Очень не хочется терять такой «Тоттенхэм» в контексте грызни за титул. За несколько месяцев клуб мощнейше преобразился. У нас есть несколько аргументов, которые помогут подсветить невероятное обаяние ребят из белой части Северного Лондона — как чисто игровое, так и околофутбольное. Если вы еще не определились, кого поддерживать в АПЛ, или просто смотрите лигу в качестве нейтрального зрителя, возможно, через несколько десятков абзацев любимая команда все-таки появится. По крайней мере, расчет именно на это!
Для начала поднимем тему, которая касается не только сегодняшнего дня. Мемы про бестрофейность «Тоттенхэма» давно стали пошлыми, потому что уже как-то не смешно — ощущение, что им просто не суждено взять хотя бы какой-нибудь титул. Антизолотая репутация так плотно прилипла к клубу, что даже Кубок Лиги из 2008 года никого не волнует.
В интернете полно всяких подборок, в которых рассказывается о футболистах, покинувших «Тоттенхэм» и только после этого узнавших, что такое победы. Там и Бэйл, и Модрич, и Уокер, и даже Чорлука. В этом сезоне большие шансы пополнить список есть у Харри Кейна. А про цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге» о вершинах, до которых клуб не добрался, лишний раз говорить не нужно — она давно стала неотъемлемой частью футбольного фольклора.
Самое парадоксальное, что при этом «Тоттенхэм» нельзя назвать прямо лузером. Как уже сказали, в XXI веке случилась победа в не самом колхозном турнире, финал Лиги чемпионов недавно тоже был, куча пьедесталов АПЛ. Вроде топ, а вроде никаких серьезных претензий на значимые успехи. Так и живут.
Болельщикам очень нравятся истории с прерыванием серий, особенно неудачных. Посты в соцсетях с заходами вроде «впервые за Х лет...» заставляют остановить скроллинг и узнать, что там за эпохальное событие произошло. «Тоттенхэм» с 1961 года не становился чемпионом Англии. Такой симпатичной команде хочется желать освобождения от проклятия, сюжетик точно зайдет многим.
Несмотря на предыдущий пункт, за последние лет 10-15 случались сезоны, к которым «Тоттенхэм» подходил если не главным фаворитом, то точно одним из. В команде долго был стабильный забивной Кейн, Сон стал идеальным партнером для Харри, в какой-то момент Почеттино окончательно все построил и породил много надежд. Летом 2023-го не осталось вообще ничего.
Кейн решился на уход в «Баварию», тренером поставили непонятного австралийца, а с учетом восьмого места в сезоне-2022/23 клубу предрекали чуть ли не свободное падение. Если в августе 2022 года коэффициент на чемпионство «Тоттенхэма» составлял 15, то спустя 12 месяцев, уже перед стартом нынешнего розыгрыша, число умножилось на 3 или 4 (в зависимости от конторы).
И вдруг такое — классная игра вперемешку с результатами. «Тоттенхэм» вообще не проигрывал в первых десяти турах и шел первым в таблице. Да, потом случились три луза подряд, но чарующий эффект от этого никуда не делся. Тем более формат и качество футбола сильно ниже не стали. А с возвращением травмированных и дисквалифицированных лидеров наверняка вернутся и победы.
Триумфы андердогов — всегда кайф. Бундеслига не даст соврать, сменяемость власти в лиге — гиперважный элемент зрительского интереса. «Сити» и «Ливерпуль» — это все здорово, но беспристрастным наблюдателям все же хочется чего-то нового. Куда уж новее «Тоттенхэма»?
Именно стиль, а не качество, хотя и оно в целом радует. Поговорим, наконец, непосредственно о футболе. Выше говорится о всяких сторонних штуках. Предположим, они вас убедили и вы решили включить матч «Тоттенхэма». Не влюбиться будет очень сложно, потому что творение Постекоглу — чистейшая футбольная романтика.
Очень показательная цитата тренера: «Будь то «Астон Вилла», «Ман Сити» или кто-либо другой, мы будем играть в свой футбол. Я не знаю другого пути. Я пошел в библиотеку футбольных книг и зациклился на одном разделе — он назывался «Атакующий футбол».
Это не пустые слова, австралиец доказывает делом. В матче против «Челси» «Тоттенхэм» после двух удалений держал высокую линию обороны. Насколько? Ну, они ввосьмером стояли на центральной линии во время атаки соперника при счете 1:1. Возможно, кто-то посчитает это самоубийством, да и итоговые 1:4 как будто тоже об этом шепчут. Пусть. Зато лондонцы играют в футбол. В самом прямом смысле этого слова. Даже когда обстоятельства против. Подкупает же!
Возьмем матчи с менее насыщенным сюжетом. «Тоттенхэм» — интенсивно и умно прессингующая команда. А еще Постекоглу, кажется, иногда совсем забивает на позиции игроков. Вот крайний защитник Дестини Удоджи открывается на одной горизонтали с Соном. А Кулушевски дербанит правый край через пару минут после прорыва по левому. Эмерсон Роял и Бен Дэвис — как вам такая пара центральных защитников?
Кстати, еще немного о сюжетах. Слишком уж часто именно в матчах «Тоттенхэма» случается что-то, заслуживающее вашего «вау». Причем необязательно хорошее для лондонцев. Две красные с «Челси» уже упомянули, а еще была игра с «Ливерпулем», где пару удалений схватили уже соперники «Тоттенхэма» — получилось дожать в самом конце. «Вулверхэмптон» к 91-й минуте минимально уступал лондонской команде, но победил 2:1. А в домашней встрече с «Шеффилдом» уже «Тоттенхэм» устроил сумасшествие в конце — это был самый поздний камбэк в истории АПЛ. Ришарлисон на 98-й и Кулушевски на 100-й — децибелы на «Тоттенхэм Стэдиум» превысили все что можно. Ну или гол того же Деяна в концовке с «Ман Сити» — чем не восторг?
Стиль, принципы, эмоции, голливудские развязки — нет ни единого шанса, что ваш мозг хотя бы на секундочку не впустит в себя мысль о любви к этой команде. По крайней мере, если ваше сердце не занято другой.
Глядя на заявочный лист «Тоттенхэма», можно подумать, что все придумано опытными продюсерами. Во-первых, Постекоглу. В марте 2023 года Конте получил долгожданный разрыв контракта, а сезон в статусе исполняющих обязанности дорабатывали Стеллини и Мэйсон. До начала следующего чемпионата называлось множество кандидатур на замену итальянцу — Компани, Клинсманн, Аморим, Тухель, Де Дзерби, даже возвращение Почеттино мелькало в медиа, а активней всего писали про Нагельсманна.
А пришел кое-кто другой, менее очевидный. Некто Эндж Постекоглу, который собрал все трофеи Шотландии с «Селтиком». С трудом верилось, что специалист без опыта работы не то что с большими командами, а с большими лигами как раз тот, кто нужен Леви. Сейчас уже не важно, потому что три подряд звания тренера месяца в АПЛ закрыли вопросы, с дебютантами такого никогда не было. Австралиец — настоящий добряк. Он раздает уютнейшие интервью и, как понятно из разделов повыше, ставит понятную игру и ни за что от нее не откажется.
Скромняга Сон Хын Мин. Кореец восемь лет помогал Кейну мчаться к рекорду Ширера, а теперь стал самым ярким экспонатом музея Леви. 8+1 в АПЛ — увесистый вклад Сонни в ход команды, больше голов в чемпионате только у Холанна и Салаха. А вне поля кореец давно известен человеческими качествами. Он безумно любезен с болельщиками и журналистами, в Интернете регулярно появляются милейшие видео с его участием. Один только фрагмент приветствия маленькой девочки с первого ряда во время разминки чего стоит, реакция ребенка лучше всего описывает впечатления от Сона.
А Мэддисон? Джеймс пересидел в «Лестере», но как же здорово для «Тоттенхэма», что чемпион-2016 вылетел — полузащитнику пришлось уходить. Игроку понадобилось несколько недель, чтобы покорить фанов. По средней оценке за сезон Мэддисон входит в топ-3 всех футболистов лиги, а еще Джеймс позволяет себе веселиться прямо по ходу матчей. Например, при подаче углового специально поставить мяч чуть дальше нужного и пристально смотреть на реакцию трибун. Поражения «Тоттенхэма» совпали с травмой Мэддисона. Хотя совпадение ли? Конечно, нет.
Про Ришарлисона нельзя не сказать. У бразильца не прет на поле, но искренность, с которой он переживает неудачи и радуется успехам, растопит самые холодные ледники. Состав «Тоттенхэма» — это настоящие, живые люди, им хочется сопереживать, за них хочется болеть. Хоть бы побольше было таких неожиданных и красивых вспышек на высочайшем уровне. Ну пожалуйста!