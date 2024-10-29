Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

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28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага, работавшего с командой с 2022 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Руд Ван Нистелрой, однако «дьяволы» активно ищут нового специалиста. И, кажется, нашли.
Первым имя наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера «МЮ» назвал The Athletic — по их данным, красные всерьез рассматривают Рубена Аморима. 39-летний португалец крайне успешно работает в «Спортинге», у него контракт — поэтому, вероятно, манкунианцам предстоит заплатить его нынешнему клубу отступные в размере около 10 миллионов евро.
Аморим — один из самых желанных тренеров в Европе. Весной его кандидатуру всерьез рассматривали «Барселона» (после ухода Хави) и «Ливерпуль» (перед тем как Клопп покинул команду), также переговоры о назначении вел «Челси». Кроме того, «Манчестер Сити» раздумывал сделать Аморима преемником Пепа Гвардиолы в следующем году — однако как только на горизонте появился «Манчестер Юнайтед», Рубен поблагодарил «горожан» за интерес и вышел из переговоров. Во всяком случае, об этом сообщает издание CaughtOffside.
Этот же источник озвучил детали по контракту — Аморим подпишет соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон и будет получать в районе 8 миллионов евро в год.
Откуда вообще такой интерес к тренеру «Спортинга»? Все дело в результатах — они у Аморима аномальные. Управляя третьим клубом Португалии (при огромной доминации «Бенфики» и «Порту» в чемпионате), Рубен умудрился дважды выиграть чемпионат. И это притом, что до него «Спортинг» не завоевывал золото 19 лет. Кроме этого, Аморим взял с командой еще ряд внутренних трофеев — три Кубка португальской лиги (один — со скромной «Брагой») и Суперкубок страны.
В Лиге чемпионов результаты Аморима приятные — в сезоне-2021/22 он выходил со «Спортингом» в плей-офф (уступил «Манчестер Сити»), а при новом формате пока ни разу не проиграл и держит клуб в топ-8.
Аморим известен отличной работой с коллективом и в первую очередь с молодыми игроками — при нем они быстро прогрессируют, позволяя «Спортингу» зарабатывать деньги. Для португальского клуба уход Рубена однозначно будет потерей — а вот станет ли его приход в «МЮ» успехом, только предстоит узнать.