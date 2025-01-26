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Последний матч Беста, вратарь-пенальтист и буйства фанатов. Как «МЮ» в последний раз вылетал из элиты

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Фулхэмом» в АПЛ 26 января
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест и Алекс Степни
Джордж Бест и Алекс Степни.
Фото Getty Images
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Худшая команда в истории клуба?

Вылет через шесть лет после Кубка чемпионов

После совершенно заслуженного поражения от «Брайтона» в прошлые выходные (1:3) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выступил с жесткой речью, в которой, в частности, сказал, что это, вероятно, «худшая команда в истории клуба». Потом, правда, португалец пошел на попятную и на пресс-конференции перед игрой Лиги Европы с «Рейджерс» заявил: «Я говорил скорее о себе, чем об игроках, потому что стараюсь никогда не подставлять своих футболистов. Понимаю, что той фразой сделал много заголовков. Иногда я бываю слишком разочарован, но что поделать». «МЮ», кстати, одержал драматичную победу (2:1), но кого, в сущности, волнует Лига Европы?

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Но в чем Аморим точно прав, так это в том, что набросил он знатно. Худшая ли это команда в истории «Юнайтед»? Если брать затраты на трансферы и зарплаты игроков и итоговую отдачу — то, возможно, да. Но есть и более четкие критерии. Нынешняя команда, по крайней мере, не опускалась в зону вылета и не бьется за выживание (во всяком случае, пока). А такое бывало. В своей истории «МЮ» несколько раз вылетал из высшего дивизиона, и в последний раз это случилось не то чтобы в совсем уж древние времена. Провальным стал сезон-1973/74. И слова Аморима про худшую команду в истории клуба — хороший повод рассказать, как «Юнайтед» обнаружил себя во втором дивизионе.

А ведь всего за шесть лет до этого, в мае 1968-го, «МЮ» выиграл Кубок чемпионов. Это стало пиком великой команды, собранной и выпестованной сэром Мэттом Басби. Спустя год шотландец решил, что с него хватит, передав тренерские и менеджерские функции Уилфу Макгиннесу, а сам занял пост одного из директоров клуба. Правда, через полтора года пришлось вернуться, поскольку у Макгиннеса совсем не пошло и его уволили в декабре 1970-го.

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон и Джордж Бест. 1971 год
Бобби Чарльтон и Джордж Бест.
Фото Getty Images

Конец «Святой троицы»

Главные звезды той команды тоже постепенно угасали. Хоть как-то сдерживать Джорджа Беста, очевидно, мог только Басби. После его ухода гениального североирландца понесло по течению: яркие матчи он чередовал с не менее яркими загулами. Так, в январе 1972-го он неделю зависал с «Мисс Великобритания-1971» Кэролин Мур, не появляясь на тренировках и командных мероприятиях, и это только один пример из многих. И все равно стал лучшим бомбардиром «МЮ» в том сезоне — 27 голов в 54 матчах.

По его окончании Бест заявил о завершении карьеры, но потом передумал и продолжил играть. Но после мощного загула по лондонским клубам в декабре 1972-го руководство «МЮ» решило его отчислить и выставило на трансфер. Бест опять объявил о завершении карьеры, но в апреле 1973-го снова возобновил тренировки. Злосчастный сезон-1973/74 стал для него в итоге последним в «МЮ». Хотя вряд ли это можно назвать каким-то полноценным возвращением: 12 матчей, два гола. Когда после матча с «КПР» 1 января 1974-го (0:3) Бест три дня не появлялся на тренировках, главный тренер Томми Дохерти отчислил его. За «Юнайтед» Бест в итоге больше не сыграл.

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Но есть какая-то ирония в том, что именно он ушел последним из The Holy Trinity («Святой троицы»), куда, помимо Беста, входили две других легенды «МЮ» — сэр Бобби Чарльтон и Деннис Лоу, второй бомбардир в истории клуба, скончавшийся совсем недавно. Оба покинули клуб по итогам сезона-1972/73, как раз перед позорной страницей в истории. 35-летний Чарльтон объявил о завершении карьеры, а с 33-летним Лоу не продлили контракт.

Ветераны были разочарованы постепенным упадком клуба, который еще недавно был на вершине. Атмосфера в раздевалке была откровенно тяжелой. Чарльтон, Лоу, Бест и другие осколки «старой гвардии» почти не общались с более молодыми игроками, которые недавно пришли в «МЮ» и уступали им в классе.

«Юнайтед» вполне мог вылететь и годом ранее — по итогам сезона-1972/73, когда занял итоговое 18-е место (в первом дивизионе тогда играли 22 команды, отправлялись во второй дивизион две, а начиная с сезона-1973/74 — три). Помогла смена тренера по ходу чемпионата — вместо Фрэнка О'Фаррелла пришел Томми Дохерти, и на финише, в марте-апреле, «МЮ» выдал серию из восьми матчей без поражений — пять побед и три ничьих.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Деннис Лоу. 1973 год
Деннис Лоу.
Фото Getty Images

Дерби, ставшее легендой

В общем, траектория была понятна. Относительно бодрое начало чемпионата-1973/74 — две победы в первых трех турах — было разовым всплеском. В следующих 30 турах, на отрезке с 5 сентября по 23 марта, «МЮ» сумел выиграть лишь четырежды. Как и годом ранее, «Юнайтед» потрепыхался весной, выдав серию из шести игр без поражений — четыре победы и две ничьих, — но этого было недостаточно. Да и слишком поздно.

Официальное же оформление вылета получилось легендарным — в смысле, породило красивую легенду. «МЮ» оставалось два матча — против соседей из «Сити» и «Стоука». В обоих нужно было победить и при этом надеяться, что еще и конкуренты сыграют нужным образом. «Юнайтед» проиграл в дерби — 0:1, пропустив на 81-й минуте от... Денниса Лоу, который после расставания с «Олд Траффорд» решил не покидать Манчестер, перебравшись на «Мэйн Роад». Забил шотландец красиво, пяткой, и демонстративно не праздновал гол. Матч был прерван на 85-й минуте из-за того, что болельщики «Юнайтед» постоянно выбегали на поле. По одной из версий, делали они это умышленно, надеясь, что сорванная таким образом встреча будет переиграна. Однако Футбольная ассоциация оставила результат в силе.

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И вроде мощная история получается — дерби, гол легенды в ворота «своих», буйства болельщиков и вот это вот все. Однако Лоу не отправлял «МЮ», в котором провел 11 лет карьеры, во второй дивизион, как это порой преподносится. Туда его отправили конкуренты, сыгравшие так, как нужно было им, а не «Юнайтед». И «МЮ» не спасли бы даже две победы — он бы все равно вылетел. Но зато дал возможность создать красивую байку.

В остальном же все было настолько серо и беспросветно, что, помимо этого дерби и последнего матча Беста ,самым ярким событием сезона стало то, что тренер Дохерти назначил штатным пенальтистом вратаря Алекса Степни. Тот осенью реализовал два 11-метровых, и с этими двумя голами делил звание лучшего бомбардира команды еще с четырьмя игроками аж до конца декабря. Показательный факт, отлично иллюстрирующий положение дел в «МЮ» в то время.

Впрочем, через год «Юнайтед» вернулся в элиту, выиграв турнир во втором дивизионе, и с ходу занял там 3-е место, попутно дойдя до финала Кубка Англии. Который «Юнайтед» все же взял через год, в 1977-м. Чемпионства, правда, пришлось ждать еще почти четверть века — до 1993-го. Это уже была эпоха АПЛ и сэра Алекса Фергюсона.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 22:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ман. Юнайтед

2
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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