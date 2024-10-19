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Экс-игрок «МЮ» Гринвуд снова станет отцом. Мама будущего ребенка — девушка, обвинявшая его в насилии

Обвинявшая в насилии Гринвуда девушка родит от него второго ребенка
Егор Сергеев
Харриет Робсон и Мейсон Гринвуд.
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Удивительная история.

23-летний экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд и его спутница Харриет Робсон ждут второго ребенка. Именно из-за ее обвинений в изнасиловании, побоях и угрозах убийством карьера футболиста чуть не пошла под откос.

Харриет Робсон показала побои от&nbsp;Мэйсона Гринвуда. Игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо

Он не играл больше года

Англичанин влип в скандал в начале 2022 года, когда Робсон выложила в соцсетях фото с разбитой губой и синяками по всему телу.

«Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — подписала те снимки девушка.

Кроме того, в интернете оказалась аудиозапись, на которой предположительно были голоса Мейсона и Харриет. На ее основании футболиста обвинили в изнасиловании и нападении. 30 января 2022-го полиция начала расследование, арестовала форварда и отвезла его на допрос.

«МЮ», за который тогда выступал Гринвуд, сразу «отменил» футболиста. Из магазина убрали все товары, связанные со спортсменом. Помимо этого, клуб объявил, что Мейсон не вернется к тренировкам и матчам до окончания расследования. Некоторые игроки команды отписались от него в соцсетях, а компания Nike приостановила сотрудничество с форвардом. Дошло даже до того, что EA удалили спортсмена из игры FIFA 22.

Болельщики «МЮ» возвращали в фаншоп футболки с фамилией Гринвуда с просьбой поменять их. Им даже разрешали бесплатно выбрать форму любого другого игрока.

Самого Мейсона пару раз выпускали на свободу под залог, однако он дважды нарушал условия. Ему было запрещено контактировать с предполагаемой жертвой, но Гринвуд пытался наладить с ней отношения. Затем выяснилось, что в октябре 2022 года он оплатил покупку в онлайн-магазине, которую затем доставили Робсон. Скандальная история с нападающим разрешилась лишь в феврале 2023-го. С нападающего сняли все обвинения и прекратили судебный процесс.

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Счастливая развязка

Летом 2023-го у пары родился первый ребенок, а теперь они ждут второго малыша и планируют сыграть свадьбу.

«За последние пару лет Мейсон сильно повзрослел, особенно с тех пор, как стал отцом. Они с Харриет наслаждаются жизнью вдали от пристального внимания, и чувствуют себя гораздо более комфортно вне поля зрения фанатов. А значит, он может сосредоточиться на футболе», — сообщил источник The Sun.

Мейсон Гринвуд.
Фото Reuters

Как сейчас выступает Гринвуд

После скандальной истории в «МЮ» завершили собственное внутреннее расследование и решили, что для обеих сторон будет лучше, если Мейсон не будет играть на «Олд Траффорд».

Прошлый сезон Гринвуд провел на правах аренды за «Хетафе», а этим летом перешел в «Марсель» за 26 миллионов евро плюс бонусы. Еще французский клуб заплатит 50% с последующей перепродажи англичанина.

Сейчас на счету форварда пять голов и одна результативная передача в семи матчах чемпионата Франции. Гринвуд — один из лучших снайперов лиги, больше него забил лишь Брэдли Барколя из «ПСЖ» (шесть мячей).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
Мейсон Гринвуд

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