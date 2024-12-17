Очередной допинг-скандал в футболе. Украинец Мудрик сдал положительный тест

Опять мельдоний?

Украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику грозит длительная дисквалификация: допинг-проба футболиста, взятая в октябре, оказалась положительной. Спортсмен отрицает свою вину.

Многомиллионная проблема

Утром 17 декабря сразу два украинских издания сообщили о том, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. По сообщениям источников, в пробе А футболиста, сделанной в конце октября, было обнаружено запрещенное вещество — какое именно, не называется. По информации Daily Mail, оно запрещено в Великобритании, что косвенно указывает на мельдоний.

При этом, по данным СМИ, в ближайшее время ожидается вскрытие пробы В, хотя это обычно делается по запросу спортсмена, если он не признает свою вину. А «Челси» и сам футболист пока никак не прокомментировали произошедшее. Мудрик даже закрыл комментарии в социальных сетях. Если результат второго теста окажется положительным, то 23-летней украинской звезде грозит до четырех лет дисквалификации.

Интересно, что Мудрик не выходил на поле с 28 ноября. В тот день он провел полный матч против «Хайденхайма» в Лиге конференций, где отметился голом и помог команде победить со счетом 2:0. После этого Михаил пропустил четыре игры — по официальной версии, из-за болезни.

Самый дорогой украинский футболист выступает в Лондоне с января 2023 года (сумма трансфера в «Челси из «Шахтера» составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач.

Поль Погба. Фото Global Look Press

У Погба вещество в пищевой добавке

Осенью прошлого года мир ошарашила похожая новость — Поль Погба, на тот момент полузащитник «Ювентуса», сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метаболиты тестостерона.

Тест был сделан после матча первого тура серии А против «Удинезе» 20 августа. После этого Погба и клуб запросили проверку пробы B, и 6 октября стало известно, что она также дала положительный результат. Анализ состоялся в лаборатории Рима в присутствии экспертов, выбранных юристами «Ювентуса».

В итоге Погба получил дисквалификацию на четыре года, но сумел обжаловать ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Спортсмен доказал, что принимал запрещенное вещество случайно. Оно оказалось в пищевой добавке, прописанной ему врачом во Флориде. Французу сократили отстранение до 18 месяцев.

Уже в марте следующего года болельщики вновь смогут увидеть чемпиона мира на поле. Однако точно не в «Ювентусе», клуб все же решил расторгнуть с ним контракт.

Андре Онана. Фото Global Look Press

Онана перепутал таблетки

В октябре 2021 года положительный тест на допинг после матча Лиги чемпионов сдал голкипер «Аякса» Андре Онана — в его моче нашли фуросемид. Это мочегонный препарат, причем один из самых сильных и быстродействующих. Его назначают при проблемах с сердцем. Вещество входит в число запрещенных, так как им маскируют вывод из организма следов запрещенных веществ. Вратаря дисквалифицировали на год.

За Онану заступился на тот момент гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар: «Мы надеялись на условное наказание или гораздо более короткую дисквалификацию, чем 12 месяцев, потому что этот препарат не использовался для укрепления его тела и улучшения его показателей», — отметил бывший вратарь амстердамского клуба.

Андре тоже выходил в соцсети с большим постом-объяснением: «Эта ситуация — результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещенное ВАДА, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял ее, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом», — так Онана объяснил появление в организме фуросемида.

В итоге CAS также, как и в случае с Погба, пошел навстречу футболисту и сократил бан Онаны с 12 месяцев до девяти. Сейчас камерунец выступает за «Манчестер Юнайтед» и радует фанатов «дьяволов» своими сейвами.