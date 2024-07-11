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Дагестанский вундеркинд в «МЮ»! 16-летний Амир Ибрагимов подписал контракт с «дьяволами»

16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.
Амир Ибрагимов.
Фото из соцсетей Амира Ибрагимова
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А что со сборной России?

16-летний вингер «Манчестер Юнайтед», россиянин Амир Ибрагимов подписал с «дьяволами» профессиональный контракт. Об этом он сам сообщил в социальных сетях: «Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба».

Ибрагимов — россиянин, уроженец Буйнакска. В 2019 году он вместе с семьей переехал в Англию и поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед», и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.

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В 2022 году он подписал с манкунианцами первый, «студенческий» контракт. Теперь пришло время для полноценного соглашения — Ибрагимов будет в составе «МЮ» как минимум до 2025 года.

В марте 2022-го Амир прославился на всю Англию, когда играя за команду U15 против сверстников из «Тоттенхэма» отказался пробивать пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый в его пользу назначили несправедливо. Поступок нашел широкую поддержку как среди английской прессы, так и среди болельщиков.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.
Фото из соцсетей Амира Ибрагимова

Интересно, что несмотря на российский паспорт, Ибрагимов на данный момент представляет сборную Англии на молодежном уровне. За команды U15 и U16 он сыграл уже три матча, забил один мяч. При этом у него еще есть время сделать выбор в пользу сборной России — до тех пор, пока он не сыграет за взрослую сборную Англии.

«За какую сборную он в итоге будет играть зависит от того, как его воспитают родители. Они уехали отсюда, потому что им нравилось в Англии. Мне было бы приятно, если бы и он, и другие спортсмены, которые оказались за пределами родины, выступали за свою страну», — так об Ибрагимове высказывался Гаджи Гаджиев в комментарии для Metaratings.

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У Ибрагимова есть три брата и все выбрали спортивную карьеру. Старший, 20-летний Ибрагим Ибрагимов, занимается ММА. По данным Fight Time, его профессиональный рекорд — 9-0. А младшие братья — 12-летний Мухаммад и 10-летний Газик занимаются футболом в академии «МЮ».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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